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Video bóng đá Real Madrid - Leganes: Đại tiệc 5 bàn, HLV Mourinho ra mắt ấn tượng

Sự kiện: Real Madrid HLV Mourinho

Real Madrid và Leganes đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 đầy tham vọng. Vì thế, màn so tài giữa hai đội đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Dù nhiều ngôi sao như Mbappe, Vinicius, Bellingham hay tân binh Cucurella chưa hội quân sau World Cup 2026, lực lượng của Real Madrid vẫn rất mạnh. Đội bóng của HLV Jose Mourinho bắt đầu trận giao hữu với Leganes gồm nhiều hảo thủ như Valverde, Arnold, Guler…

Real Madrid giành chiến thắng đậm đà

Real Madrid giành chiến thắng đậm đà

Và những ngôi sao này đã tỏa sáng trong hiệp đấu đầu tiên. Phút 21, Guler thực hiện đường kiến tạo để Valverde mở tỷ số cho Real Madrid. Đến phút 25, đội bóng của HLV Mourinho gia tăng cách biệt khi Gonzalo Garcia cụ thể hóa đường chuyền của Arnold.

Nhưng ở khoảng cuối hiệp 1, Real Madrid không duy trì được sức ép cần thiết và để cho Leganes rút ngắn cách biệt sau pha làm bàn của Naim Garcia.

Sau giờ nghỉ, Real Madrid duy trì sức tấn công lớn lên khung thành Leganes. Phút 58, sao trẻ Mastantuono tái lập khoảng cách 2 bàn. Chỉ 2 phút sau, Pulido lóng ngóng phản lưới, khiến Leganes phải nhận bàn thua thứ tư. Nhờ vậy, HLV Mourinho có màn trở lại ấn tượng cùng CLB Real Madrid.

Tỷ số chung cuộc: Real Madrid 4-1 Leganes (hiệp 1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Real Madrid: Valverde 21’ (Guler), Gonzalo Garcia 25’ (Arnold), Mastantuono 58', Pulido 60' (phản lưới)

Leganes: Naim Garcia 36’

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Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/07/2026 00:10 AM (GMT+7)
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