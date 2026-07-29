Real Madrid và cơn "đau đầu" Vinicius: Bellingham năm sau sẽ còn gây phiền nhiễu hơn?

Vinicius khó đạt được điều mình muốn

Vinicius đang đòi mức lương “hoàng đế” tại Real Madrid: 30 triệu euro/năm (577.000 euro/tuần). Đây sẽ là con số chỉ xếp sau 34 triệu euro/năm của Kylian Mbappe tại Bernabeu, nhưng Real Madrid thực tế đã chỉ đồng ý tăng từ 15 triệu euro/năm lên 20 triệu euro/năm. Vì lẽ đó cuộc đàm phán gia hạn giữa hai bên đã bị đình trệ.

Real Madrid đang nhất định từ chối đáp ứng mức lương 30 triệu euro/năm mà Vinicius đòi hỏi

Điều này đang tạo ra cơ hội cho Arsenal nhảy vào, họ có nhu cầu mua tiền đạo trái và có tài chính kếch xù để đáp ứng, mặc dù tiền lương của Vinicius vẫn tỏ ra quá cao so với mặt bằng Premier League. Nếu bán được Vinicius cho Arsenal trước khi hợp đồng đáo hạn, Real Madrid sẽ không những thu hồi khoản phí lớn mà còn giải quyết được vấn đề Mbappe – Vinicius đá trùng vị trí đã gây nhức nhối 2 mùa qua.

Nhưng đang có một vấn đề khác nổi lên: Bao nhiêu là đủ cho vị thế của một “siêu sao” tại Real Madrid? Nếu Real Madrid đồng ý với những đòi hỏi của Vinicius, họ sẽ ăn nói thế nào khi Jude Bellingham bắt đầu đàm phán gia hạn và đưa ra đề nghị tương tự hoặc cao hơn?

"Bellingham 2027"

Bellingham đang được trả khoảng 400.000 euro/tuần tại Madrid và khi tính cả các khoản thưởng, Bellingham được trả mỗi năm 20 triệu euro. Tuy nhiên ở lần đàm phán gia hạn tiếp theo, tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ đòi tăng thu nhập lên tận 25 triệu euro/năm, cao hơn con số Real Madrid đồng ý trao cho Vinicius.

Gia hạn với Jude Bellingham sẽ là vấn đề lớn cho Real Madrid sau vụ Vinicius

Nếu lập luận của Real Madrid là Vinicius không xứng đáng với số tiền đó dựa trên phong độ 2 mùa qua, Vinicius cũng có lập luận phản biện cho mình: Anh đã có công mang đến những danh hiệu gần nhất của Real Madrid, cú đúp La Liga – Champions League mùa 2023/24. Mbappe đã đoạt được cái cúp gì từ khi về Bernabeu?

Và nói đến chuyện cúp, ai là cầu thủ quan trọng thứ 2 (hoặc thứ nhất, tùy theo góc nhìn) của cú đúp danh hiệu đó sau Vinicius? Jude Bellingham. Hợp đồng của Bellingham hết hạn năm 2029 tức năm sau chuyện gia hạn sẽ bắt đầu nóng lên, và Real Madrid sẽ lại có một cơn đau đầu mới.

Khó khăn còn tiếp nối

Rốt cuộc vấn đề vẫn nằm ở chỗ Real Madrid đã trao cho Mbappe một con số quá lớn. Đúng là Mbappe có lợi khi anh về dưới dạng tự do nên phí lót tay và tiền lương tăng cao, nhưng với Vinicius và Bellingham, lần ký hợp đồng tới đối với họ cũng chẳng khác gì “chuyển nhượng tự do” khi không có khoản phí chuyển nhượng nào xuất hiện, và họ tất nhiên phải đòi những con số cao nhất có thể.

Mbappe hưởng lương rất cao ngay sau khi gia nhập Real Madrid đã tạo ra cơ sở vòi vĩnh cho các cầu thủ khác

Việc giải Saudi Arabia tồn tại, lẫn sức mua & trả lương giật mình của các đại gia Premier League, sẽ đặt Real Madrid vào một cuộc vật lộn để giữ siêu sao mà họ trước đây chưa từng trải qua do họ không còn là số 1 trong ngành bóng đá về phương diện tài chính. Ngay sau khi Florentino Perez tái đắc cử chủ tịch gần 2 tháng trước, ông trùm ngành xây dựng sau đó đã công bố ý định mở bán một số cổ phần của Real Madrid để huy động nguồn tiền bên ngoài.

Vụ Mbappe năm 2024 đã tạo ra một tiền lệ để Vinicius dựa theo đó đòi lương khủng tại Real Madrid, và có thể hình dung Jude Bellingham sẽ làm gì vào năm sau. Thậm chí ở lần gia hạn tiếp theo, con số dành cho Mbappe sẽ ra sao cũng sẽ tiếp tục làm cho “Los Blancos” phải lao đao.