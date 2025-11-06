Tennis đỉnh cao thế giới: Djokovic chạm trán Borges, Tien đấu cựu á quân Wimbledon

🎾 Novak Djokovic - Nuno Borges: Khoảng 23h, 6/11 (tứ kết đơn nam Hellenic Championship)

Trận tứ kết Hellenic Championship, ATP 250 tại Athens (Hy Lap) 2025 giữa Novak Djokovic và Nuno Borges là cuộc đối đầu rất được chờ đợi. Djokovic, ở tuổi 38 nhưng vẫn duy trì phong độ rất cao, đã thể hiện sự ổn định trong chiến thắng trước Alejandro Tabilo ở vòng 2 vừa qua.

Djokovic (bên trái) lần đầu đấu Borges (bên phải)

Djokovic vẫn chơi chủ động, tập trung trong các cú đánh bóng trong những tình huống căng thẳng như loạt tie-break. Sức bền và khả năng di chuyển nhạy bén của Djokovic trên sân cứng vẫn được giữ ở mức tốt, cùng với khả năng giao bóng ổn định và điều phối bóng linh hoạt giúp anh chủ động hơn trong các pha bóng quyết định.

Borges có khả năng đánh bóng đều tay (cả trái và thuận) và thường tận dụng các pha trái tay uy lực để tạo áp lực lên đối thủ. Tuy nhiên, Borges thiếu kinh nghiệm khi bước vào các trận đấu lớn với các tên tuổi hàng đầu và có thể bị áp đảo về mặt tâm lý khi đối đầu với một tay vợt lão luyện như Djokovic.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán, Djokovic được đánh giá cao hơn so với tay vợt tới tứ Bồ Đào Nha.

👉 Dự đoán kết quả: Djokovic giành chiến thắng 2-0, giành vé vào bán kết.

💥 Matteo Berrettini - Learner Tien: Khoảng 01h30, 7/11 (tứ kết đơn nam Moselle Open)

Trận tứ kết giữa Matteo Berrettini (cựu á quân Wimbledon 2021) và Learner Tien tại giải Moselle Open 2025 là cuộc đọ sức giữa ngôi sao đi tìm lại phong độ và một tài năng trẻ đang thể hiện sự trưởng thành vượt bậc.

Berrettini (ảnh lớn) cũng có lần đầu tiên đấu Tien (ảnh nhỏ)

Berrettini đang trong giai đoạn tái thiết lại sự tự tin sau một thời gian gặp khó khăn về phong độ do chấn thương và biến động tâm lý. Sân trong nhà tại Metz (Pháp) là điều kiện rất thuận lợi để Berrettini phát huy hai vũ khí tấn công lợi hại nhất của mình, giao bóng mạnh và đánh thuận tay nhanh.

Cú giao bóng của Berrettini thường tạo ra lợi thế lớn ngay từ những lần giao bóng đầu tiên, giúp anh dễ dàng kiểm soát và áp đặt lối chơi. Sức mạnh thuận tay kết hợp với khả năng kết thúc nhanh giúp Berrettini có nhiều lợi thế.

Learner Tien đang có thêm tuần thi đấu ấn tượng và giữ được sự điềm tĩnh cũng như nhận thức chiến thuật vượt trội so với lứa tuổi. Tien chơi chắc chắn từ phía cuối sân, đa dạng trong các pha đánh và khả năng di chuyển linh hoạt để tạo ra áp lực với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Tien là không quá linh hoạt khi phải đối mặt với cú giao bóng uy lực và đánh nhanh kiểu như Berrettini.

👉 Dự đoán kết quả: Berrettini sẽ giành chiến thắng sau 2 set.

