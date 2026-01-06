Video tennis Kyrgios - Kovacevic: "Trai hư" nỗ lực, 2 set đẳng cấp (Brisbane International)

Nick Kyrgios mới đây đánh bại Aryna Sabalenka trong trận đấu giao hữu mang tên "Battle of the Sexes". Hướng về Australian Open 2026, tay vợt người Australia tham dự giải Brisbane với nỗ lực tiến xa nhất có thể. Dù vậy, Aleksandar Kovacevic không phải đối thủ dễ chơi với cựu á quân Wimbledon.

Kyrgios (bên trái) thi đấu nỗ lực trước Kovacevic

Set đầu tiên, hai tay vợt giằng co trong từng điểm số. Kyrgios từng được đánh giá rất cao, nhưng sau thời gian dài điều trị chấn thương, hiện đã rơi xuống hạng 670 ATP. Ngược lại, Kovacevic đang xếp hạng 58. Vì lẽ đó, 7 game đầu tiên của set 1, không tay vợt nào mắc sai lầm.

Bước ngoặt đến ở game 8 khi Kyrgios để mất game. Nhờ vậy, Kovacevic giành chiến thắng 6-3 trong set đấu này.

Sang set 2, thế trận cũng không có gì thay đổi. Nick Kyrgios dù rất nỗ lực nhưng việc rời xa sân đấu đỉnh cao quá lâu đã ảnh hưởng lớn tới phong độ và thể lực của "Trai hư nước Úc". Kết quả, Kovacevic tiếp tục thắng 6-4, qua đó thắng 2-0 chung cuộc và giành vé đi tiếp.