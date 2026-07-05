Nóng nhất thể thao sáng 5/7: Wimbledon không cho chiếu các trận World Cup

Wimbledon không cho chiếu các trận World Cup

Ban tổ chức Wimbledon đã tuyên bố sẽ không chiếu các trận đấu tại World Cup trên các màn hình lớn của sân đấu, mặc dù đang có nhu cầu lớn theo dõi các trận này không chỉ từ các fan mà cả các tay vợt. Tay vợt người TBN Rafael Jodar tiết lộ anh thường xuyên nói chuyện về World Cup với các đồng nghiệp và thậm chí họ còn tụm lại xem các trận bóng qua màn hình trong lúc chuẩn bị thi đấu.

Fan vừa xem Wimbledon vừa xem trận đấu World Cup qua điện thoại

McGregor muốn nhảy sang đấu võ tay không sau UFC

Theo tạp chí Forbes, Conor McGregor sẽ chỉ còn 1 trận đấu nữa trong hợp đồng với UFC sau trận đấu với Max Holloway vào ngày 11/7 tới. Võ sỹ người Ireland hiện đã nghĩ tới việc chuyển sang thi đấu ở một giải đấu boxing tay không nhằm “đổi gió”. Hiện BKFC đã tiếp cận McGregor để mời anh thi đấu cho tổ chức này sau khi xong việc với UFC.

Davis Cup thay đổi thể thức

Nhiều nguồn tin cho biết Davis Cup sẽ trở lại với thể thức sân nhà/sân khách và sẽ chỉ đăng quang 1 nhà vô địch cách 2 năm/lần. Sự thay đổi này được nhiều tay vợt hưởng ứng bởi việc Davis Cup hay diễn ra vào cuối mỗi mùa giải kéo dài khiến nhiều tay vợt không tỏ ra hào hứng tham dự.

Wilder sẵn lòng đối đầu Usyk

Đồng quản lý của tay đấm người Mỹ, Deontay Wilder, đã lên tiếng cho biết Wilder sẵn sàng đụng độ Oleksandr Usyk nếu các điều khoản được thương thảo hợp lý. Usyk và Wilder đã từng thảo luận về một trận đấu hồi cuối năm ngoái nhưng không đi tới đâu. Usyk hiện đang dự tính đấu nốt trận nữa trước khi giải nghệ.