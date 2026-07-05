Địa chấn Wimbledon: Sao nữ Philippines Eala hạ bệ Swiatek

Eala hạ bệ Swiatek

Hạt giống số 29 Alexandra Eala tạo nên địa chấn khi đã đánh bại đương kim vô địch kiêm hạt giống số 3 Swiatek với tỷ số 7-6(9), 6-2. Eala cứu thành công 2 set point trong set mở màn kéo dài 84 phút đầy kịch tính để lần đầu tiên giành quyền vào vòng 4 Wimbledon.

Eala trở thành tay vợt nữ Philippines đầu tiên giành quyền vào vòng 4 một giải Grand Slam

Chiến thắng 6-2, 7-5 trước Swiatek tại Miami Open năm ngoái đã đưa tên tuổi Eala lên một tầm cao mới, đặc biệt tại Philippines, nơi cô nhanh chóng trở thành hiện tượng thể thao quốc gia Đông Nam Á. Kể từ đó, tay vợt 21 tuổi đã vào chung kết Eastbourne trên mặt sân cỏ, giành hai danh hiệu WTA 125, trong đó có chức vô địch Birmingham cách đây 4 tuần, đồng thời tiếp tục chứng minh khả năng cạnh tranh với những tên tuổi hàng đầu của làng banh nỉ.

Dù thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là số 29 thế giới và hiện đứng thứ 32, Eala hiện sở hữu thành tích 7 thắng - 4 thua trước các đối thủ trong top 10 WTA, bao gồm chuỗi 3 trận toàn thắng trên mặt sân cỏ ở mùa giải này. Cô cũng nâng thành tích đối đầu với Swiatek lên 2 thắng - 1 thua.

Đối thủ tiếp theo của Eala sẽ là hạt giống số 13 Jasmine Paolini, người chỉ mất 66 phút để vượt qua Maria Sakkari với tỷ số 6-1, 6-2. Ở lần gặp nhau duy nhất trước đây giữa Eala và Paolini, tay vợt Philippines là người giành chiến thắng. Cô cứu hai set point trong set hai trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 6-1, 7-6(5) tại vòng hai giải Dubai hồi tháng Hai năm nay.