Đua xe F1, British GP: “Cổ điển” Hamilton trở lại mạnh mẽ, lợi thế trước Mercedes trong cuộc đua Sprint

FP1: Lewis Hamilton dẫn trước Antonelli và Leclerc

​Lewis Hamilton đã chiếm lĩnh vị trí P1 trên bảng thành tích trong buổi tập tự do duy nhất của chặng British GP. Ngôi sao của Ferrari đã đánh bại Kimi Antonelli (Mercedes) và người đồng đội Charles Leclerc tại "thánh địa" Silverstone.

McLaren với thiết kế giống chiếc xecủa họ - M2Bđầu tiên

​Do tuần đua áp dụng thể thức rút gọn Sprint, các đội chỉ có đúng 60 phút để thiết lập xe trước khi bước vào phiên Phân hạng Sprint.

​Hamilton – người đang hướng tới chiến thắng thứ 10 lịch sử tại Silverstone – là người lập cột mốc đầu tiên với thời gian 1 phút 34,696 giây bằng lốp Hard. Tuy nhiên, thứ hạng liên tục bị xáo trộn. Ban đầu, Mercedes chứng minh họ là thế lực đáng gờm khi George Russell vượt lên dẫn đầu, trước khi Oscar Piastri (McLaren) – lái chiếc xe mang "bộ cánh" đặc biệt nhằm tri ân huyền thoại Bruce McLaren năm 1966 – chiếm vị trí P1.

​Red Bull cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau chặng đua tại Áo. Max Verstappen và Isack Hadjar liên tục hoán đổi vị trí dẫn đầu cho nhau với những vòng chạy vô cùng thanh thoát. Ở chiều ngược lại, Lando Norris (McLaren) trải qua những phút đầu cực kỳ gian nan khi vi phạm giới hạn đường đua và phải bỏ dở lượt chạy tiếp theo để quay về garage.

Cadillac với diện mạo kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ

​Sau những trục trặc ban đầu về hệ thống phân bổ năng lượng, Kimi Antonelli đã tìm lại nhịp điệu để lên dẫn đầu với vòng chạy 1 phút 30,777 giây. Khi phiên chạy bước vào giai đoạn mô phỏng phân hạng, Fernando Alonso là người đầu tiên chuyển sang lốp Soft nhưng chỉ đứng P18, trong khi các đội khác vẫn trung thành với lốp Hard.

​Áp lực tốc độ cao tại Silverstone đã khiến Piastri mắc lỗi mất lái phía sau tại góc cua Becketts, xoay vòng lao thẳng ra vùng cứu hộ và suýt chút nữa va vào rào chắn.

Kết quả FP1

​Ngược lại, Hamilton có một trải nghiệm vô cùng mượt mà để đòi lại ngôi đầu. Trong 12 phút cuối, khi toàn bộ đoàn xe đồng loạt chuyển sang lốp Medium và Soft để tận dụng tối đa độ bám đường, Hamilton thậm chí còn nâng cao thành tích của mình lên cột mốc 1 phút 29,260 giây, chốt hạ P1 và nhanh hơn Antonelli tới 0,2 giây.

​Leclerc cán đích ở vị trí thứ 3, xếp ngay trên Russell và Piastri. Verstappen ngậm ngùi đứng thứ 6, xếp trên Norris và Hadjar. Hai vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về Nico Hulkenberg (Audi) và Liam Lawson (Racing Bulls). Hai tay đua của Cadillac là Valtteri Bottas và Sergio Perez có một phiên chạy mờ nhạt khi chia nhau vị trí thứ 18 và 19.

Phân hạng Sprint: Hamilton giành Pole nghẹt thở trên sân nhà

​Tiếp đà hưng phấn sau khi dẫn đầu FP1, Hamilton đã làm chủ hoàn toàn các phân đoạn của lượt chạy phân hạng Sprint trước khi bước vào loạt đấu súng quyết định ở SQ3.

​SQ1: Hamilton dẫn đầu, Haas và Cadillac sớm dừng bước

​Theo quy định, tất cả 22 tay đua bắt buộc phải sử dụng lốp Medium trong 12 phút đầu tiên. Do chiều dài đường đua Silverstone lên tới 5,891 km và thời gian ngắn, các tay đua chỉ có tối đa hai cơ hội chạy tính giờ.

Bearman chỉ cách SQ2 đúng 0,010s

Hadjar (Red Bull) tạm vươn lên P1 ở những phút đầu tiên. Tuy nhiên, Hamilton nhanh chóng thiết lập lại trật tự với mốc thời gian 1 phút 29,273 giây, nhỉnh hơn người đồng đội Charles Leclerc 0,1 giây. Trong khi đó, George Russell (Mercedes) tỏ ra chật vật và chỉ có được vị trí P5 đầy nhọc nhằn.

​Kết quả loại: Nhóm cuối bảng chứng kiến sự bất lực toàn tập của hai đội đua Haas và Cadillac. Tay đua trẻ Ollie Bearman (Haas) bị loại đầy đáng tiếc khi kém vị trí an toàn của Alex Albon đúng 0,010 giây. Esteban Ocon (Haas), bộ đôi Cadillac (Sergio Perez, Valtteri Bottas) cùng bộ đôi của Aston Martin (Fernando Alonso, Lance Stroll) là những cái tên phải sớm chia tay cuộc chơi.

​SQ2: Racing Bulls tỏa sáng, Mercedes và McLaren gặp khó

​Hamilton tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt trong phân đoạn SQ2 kéo dài 10 phút khi cán mốc 1 phút 28,747 giây. Antonelli và Leclerc lần lượt bám đuổi ở các vị trí tiếp theo.

​Đương kim Vô địch Lando Norris gặp bất lợi lớn do chiếc xe MCL40 bị hư hại nhẹ từ SQ1 khi chạy qua gờ kerb, khiến anh rơi xuống P10. George Russell cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi liên tục thiếu tốc độ và suýt bị loại ở những phút cuối. Sự bùng nổ bất ngờ từ bộ đôi Racing Bulls – Liam Lawson (vọt lên P4) và Arvid Lindblad (P8) – đã trực tiếp đẩy Russell xuống sát bờ vực nguy hiểm, trước khi tay đua Mercedes kịp cải thiện để đứng ở P7.

Hulkenberg dừng bước tại SQ2

​Kết quả loại: Pierre Gasly (Alpine) lỡ tấm vé vào SQ3 trong gang tấc (dưới 0,1 giây). Theo sau anh là cặp đôi Audi (Bortoleto, Hulkenberg), Franco Colapinto (Alpine) và hai chiếc Williams của Sainz và Albon.

​SQ3: Cú chốt quyết định, Hamilton làm bùng nổ các khán đài

​Bước vào phân đoạn SQ3 bằng hợp chất lốp Soft, cuộc đua giành Pole trở thành một màn "đấu súng" với một vòng chạy duy nhất trong vòng 3 phút cuối cùng.

​Bộ đôi McLaren (Piastri và Norris) là những người thiết lập cột mốc đầu tiên nhưng nhanh chóng bị đánh giá bởi vòng chạy thần tốc 1 phút 28,387 giây của Kimi Antonelli. Tưởng chừng như tay đua trẻ người Ý đã chạm một tay vào pole, thì Hamilton – bằng kinh nghiệm và bản lĩnh tại thánh địa Silverstone – đã xuất thần cán đích với thời gian 1 phút 28,376 giây (nhanh hơn Antonelli đúng 0,011 giây), làm nổ tung các khán đài tại Silverstone.

Hamilton thể hiện bãn lĩnh trên sân nhà

​Verstappen (Red Bull) và Charles Leclerc (Ferrari) chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4. George Russell chấp nhận xuất phát ở P5 thất vọng, xếp trên bộ đôi McLaren (Norris P6, Piastri P7). Ba vị trí cuối cùng trong top 10 lần lượt thuộc về Hadjar, Lawson và Lindblad.

​Cuộc đua Sprint (17 vòng) sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18:00 tối nay (giờ Việt Nam).

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng Sprint: