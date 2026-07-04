Chuyện tình đẹp nhất Wimbledon, cặp đôi "dám" mời cả Djokovic dự lễ cưới

Màn cầu hôn kịch tính trên sân Trung tâm và sự cố hy hữu về chiếc nhẫn

Juliet Berner (38 tuổi) và Jonathan Clement (39 tuổi) là một cặp đôi có niềm đam mê mãnh liệt với quần vợt. Cả hai quen nhau qua bộ môn padel và mới chỉ bắt đầu hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái.

Trong chuyến ghé thăm Wimbledon, Jonathan đã quyết định tạo nên một bất ngờ lớn khi cầu hôn Juliet ngay trên khán đài sân Trung tâm (Centre Court), ngay trước thềm trận đấu diễn ra vào lúc 13h30 giữa Novak Djokovic và Arthur Rinderknech. Cặp đôi tiết lộ đang lên kế hoạch cho ngày trọng đại và chắc chắn bữa tiệc cưới sẽ tràn ngập các chi tiết mang chủ đề thể thao vợt.

Novak Djokovic đã nhận được lời mời tham dự đám cưới sau khi một cặp đôi bất ngờ cầu hôn ngay trong trận đấu của anh.

Để màn cầu hôn này diễn ra thành công, Jonathan đã phải trải qua một hành trình đầy "kịch tính" để mang được chiếc nhẫn cưới đến sân SW19 đúng giờ. Anh chia sẻ: "Tôi đã gặp một chút rắc rối với chiếc nhẫn. Ban đầu nó được gửi đến nhà dì của cô ấy ở Chelsea, nhưng họ đã từ chối nhận vào thứ Hai. Sau đó, món đồ được gửi chuyển phát thường về nhà mẹ tôi. Bà đã phải bắt chuyến tàu ngày hôm qua đến King’s Cross, và tôi đã phải lén lút rời đi để lấy chiếc nhẫn".

Trong khi đó, Juliet hoàn toàn không hề hay biết về kế hoạch này, cô vui vẻ cho biết: "Lúc đó tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào trận đấu! Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Federer, nhưng tôi cũng rất yêu mến Djokovic".

Lời đề nghị dí dỏm của Novak Djokovic và tấm thiệp mời đặc biệt

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các trận đấu của Novak Djokovic tại Wimbledon năm nay bị gián đoạn bởi những khoảnh khắc lãng mạn. Ngay trong trận ra quân gặp Yibing Wu vào thứ Hai, một người đàn ông khác cũng đã đứng lên cầu hôn bạn gái của mình trên khán đài. Chứng kiến khoảnh khắc đó, siêu sao người Serbia ban đầu đã giơ ngón tay cái tán thưởng, trước khi nói một câu đầy hóm hỉnh qua micro: "Tôi muốn có một suất mời tới đám cưới đấy nhé".

Jonathan Clement cầu hôn Juliet Berner trên khán đài sân Trung tâm khi Djokovic đang thi đấu.

Chính vì lời giao lưu đầy dễ thương này của nhà cựu vô địch Wimbledon, Jonathan và Juliet đã quyết định hiện thực hóa mong muốn của thần tượng bằng cách gửi lời mời trân trọng nhất tới anh. Khi được hỏi về việc liệu có sẵn sàng đón tiếp tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam tại ngày vui của mình hay không, vị hôn phu Jonathan đã hào hứng khẳng định: "Anh ấy chắc chắn sẽ luôn được chào đón nồng nhiệt nhất tại đám cưới của chúng tôi".