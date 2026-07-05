Trực tiếp tennis Djokovic - Safiullin: "Hiện tượng" thách thức Nole (Wimbledon)

Safiullin gây bất ngờ ở Wimbledon

Safiullin đang trở thành hiện tượng thú vị của Wimbledon năm nay. Tay vợt Nga phải thi đấu từ vòng loại nhưng càng chơi càng hay. Anh lần lượt đánh bại Rublev, Van de Zandschulp rồi Joao Fonseca để ghi tên vào vòng 4 đầy thuyết phục.

Điểm mạnh của Safiullin nằm ở sức mạnh cuối sân cùng khả năng giao bóng khá ổn định. Trong trận thắng Fonseca, tay vợt Nga thậm chí không để đối thủ có nổi break point nào. Thể lực và sự lì lợm cũng giúp Safiullin trở nên rất khó chịu trong các trận đấu kéo dài.

Djokovic tiếp đà thăng hoa

Djokovic đang cho thấy hình ảnh cực kỳ ổn định tại Wimbledon 2026. Dù đôi lúc gặp khó ở vài set đấu đầu giải, tay vợt Serbia vẫn luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm để giành quyền vào vòng 4 lần thứ 18 trong sự nghiệp tại All England Club.

Ở vòng 3, Djokovic vượt qua Arthur Rinderknech sau 4 set với màn trình diễn giàu bản lĩnh. Tay vợt 39 tuổi tiếp tục duy trì hiệu suất giao bóng rất cao, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát thế trận cực kỳ ổn định ở những thời khắc quan trọng. Kinh nghiệm cùng bản lĩnh tại sân chơi Grand Slam vẫn là điểm khác biệt lớn nhất của chủ nhân 24 danh hiệu major.

Nole áp đảo về thành tích đối đầu

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía tay vợt Serbia khi anh thắng cả 3 lần gặp trước đó mà chưa thua set nào. Với khả năng trả giao bóng quá tốt cùng kinh nghiệm vượt trội trên sân cỏ, Djokovic nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát trận đấu.