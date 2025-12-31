Nóng nhất thể thao sáng 31/12: Alcaraz đấu Sinner tại Roland Garros hay nhất năm 2025

Alcaraz đấu Sinner tại Roland Garros hay nhất năm 2025

Trong bài đăng tổng kết năm 2025, HLV Patrick Mouratoglou, người từng làm việc 10 năm với Serena Williams, đưa ra lựa chọn trận đấu của năm. "Ở nội dung đơn nam, trận chung kết Alcaraz–Sinner xứng đáng nằm trong top 5 trận chung kết Grand Slam hay nhất mọi thời đại. 5 tiếng rưỡi thi đấu quần vợt phi thường, những pha lật ngược tình thế liên tục, sự không chắc chắn hoàn toàn cho đến điểm cuối cùng. Nếu tôi chỉ được nhớ một trận đấu từ năm 2025, thì đó sẽ là trận này".

De Minaur quyết tâm hạ Alcaraz và Sinner trong năm 2026

Trong 18 lần đối đầu với Alcaraz và Sinner (5 trước Alcaraz, 13 trước Sinner), Alex De Minaur chưa giành được chiến thắng nào. Mặc dù vậy, tay vợt người Úc không hề nản lòng và hạ quyết tâm sẽ thắng ít nhất 1 trong 2 đối thủ này trong năm 2026.

"Tôi đã có những trận đấu rất sát sao với Carlos và Jannik trong những năm qua, và bạn cảm thấy mình ngày càng tiến gần hơn đến họ. Bạn phải trau dồi kỹ năng và tìm ra những vũ khí mới. Mục tiêu cuối cùng của tôi là trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn, và không ngừng cải thiện bản thân".

Tom Aspinall phải phẫu thuật mắt

Sau khi bị Ciryl Gane chọc tay vào mắt, Tom Aspinall cho biết càng ngày thị lực càng giảm nên buộc phải làm phẫu thuật. Điều này đồng nghĩa với việc tay đấm này phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng tới, tức là phải tới nửa sau của năm 2026, võ sĩ người Mỹ mới có thể thượng đài. Trong tuyên bố mới nhất, Aspinall khẳng định Gane cố tình chứ không phải vô địch.

Hamilton tiết lộ thể trạng ở tuổi 40

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lewis Hamilton tiết lộ bản thân cảm thấy rất khỏe mạnh và vẫn giữ lịch tập luyện thể lực giống như trước đây. "Tôi vẫn tập luyện hàng ngày và cảm thấy rất thoải mái. Tôi thường chạy bộ khoảng 6–8 dặm vào buổi sáng. Trước đó, tôi tập giãn cơ khi mới tỉnh dậy. Buổi chiều, tôi tập trong phòng gym nhưng không đẩy tạ quá nặng. Tôi thường tập yoga".

Khabib tuyên bố bóng đá hay hơn MMA

Trong phát biểu mới nhất, "Độc cô cầu bại" Khabib Nurmagomedov khẳng định bóng đá mới là môn thể thao số một và chỉ "không may" đi theo sự nghiệp MMA. "Bóng đá là môn thể thao số một. Khi còn trẻ, tôi muốn làm cầu thủ bóng đá nhưng tôi chẳng may phải theo nghiệp võ. Không thể theo đuổi sự nghiệp bóng đá là điều tôi tiếc nuối nhất".