Nóng nhất thể thao sáng 26/12: Alcaraz muốn tặng Nadal một chai rượu ngon

Alcaraz muốn tặng Nadal một chai rượu ngon

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Carlos Alcaraz được hỏi rằng sẽ tặng đối thủ món quà gì trong ngày Giáng sinh và tay vợt người Tây Ban Nha đã trả lời rất thành thật. "Tôi sẽ tặng Sinner một đôi giày trượt tuyết và kem chống nắng. Tôi sẽ tặng Djokovic một miếng giăm bông Iberia hảo hạng của Tây Ban Nha và một chai rượu ngon cho Nadal".

Nadal và Alcaraz

Nữ hoàng UFC có thể sẽ tái xuất

Hiện tại, giới mộ điệu tại Mỹ đang rộ tin đồn Ronda Rousey, nữ võ sĩ được mệnh danh là "Nữ hoàng UFC", sẽ trở lại sàn đấu trong năm 2026. Cách đây 3 tháng, Ronda tuyên bố giải nghệ bộ môn vật chuyên nghiệp ở tuổi 38. Tuy nhiên, hiện tại đang có một vài lời mời hấp dẫn dành cho võ sĩ người Mỹ.

Hamilton có hành động đẹp

Lewis Hamilton vẫn gửi quà cho con của Nico Rosberg mỗi dịp Giáng sinh. Đây là thói quen từ khi hai người còn là đồng đội tại Mercedes. Mặc dù mối quan hệ giữa đôi bên đã rạn nứt hoàn toàn, ngay cả khi Rosberg đã giải nghệ. Được biết, hai con gái của Rosberg là fan của Hamilton.

Nick Kyrgios dễ có vé đặc cách dự Australian Open

Thi đấu khá ít trong 2 năm qua, Nick Kyrgios không đủ điều kiện để tham dự Australian Open. Tuy nhiên, theo Tennis World, ban tổ chức giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẵn sàng tặng một vé đặc cách cho tay vợt 30 tuổi. Mới đây, Kyrgios tiết lộ bản thân cảm thấy cơ thể đã tốt hơn rất nhiều.