Nóng nhất thể thao sáng 27/12: Rộ tin Nadal huấn luyện Alcaraz, Federer bị than phiền

Nadal lên tiếng về tin đồn sẽ huấn luyện Alcaraz

Sau khi Carlos Alcaraz chia tay HLV Juan Carlos Ferrero, đã xuất hiện tin đồn anh sẽ chuyển sang nhờ Rafael Nadal huấn luyện mình. Nhưng đích thân Nadal bác bỏ tin đồn này, anh nói: “Bất kỳ công việc huấn luyện nào cũng sẽ không hợp với cuộc sống của tôi hiện tại, nhất là khi tôi phải đi lại luôn luôn”.

Alcaraz và Nadal

Dân Thụy Sĩ than phiền về chiến dịch quảng bá du lịch của Federer

Roger Federer kể từ năm 2021 đã trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá du lịch của Thụy Sĩ, mang lại lượng khách tăng đều đặn qua từng năm. Tuy nhiên mới đây báo chí cho biết một số hội đồng dân cư địa phương ở khu vực Grindelwald đã than phiền rằng họ đón quá nhiều khách và ảnh hưởng đến môi trường sống, sau khi Federer xuất hiện trong clip quảng bá du lịch đến khu vực này.

Nghị sĩ David Roth của đảng Dân chủ xã hội Thụy Sĩ cho biết mặc dù chiến dịch quảng bá có ý tốt, nhưng lượng khách quá đông lại đổ đến vào mùa thu là mùa mà vùng Grindelwald thường muốn duy trì trạng thái yên bình để sửa sang cảnh quan lẫn cơ sở hạ tầng. Một số công trình phục vụ du lịch ở đây do đó đã xuống cấp và không có điều kiện sửa chữa do du khách đổ đến quanh năm.

Gael Monfils chuẩn bị đi làm ngân hàng sau khi nghỉ tennis

Năm tới 2026 sẽ là năm Gael Monfils kết thúc sự nghiệp tennis và tay vợt người Pháp đã ngoi lên vị trí cao nhất là hạng 6 thế giới trong hơn 2 thập kỷ thi đấu. Đáng nói là Monfils mới đây tiết lộ anh sẽ không gắn bó với thể thao sau khi gác vợt: “Tôi dự định sẽ làm ngân hàng, trong lĩnh vực tài chính. Tôi đã đi thực tập khi không thi đấu, tìm hiểu thông tin về ngành, nói chuyện với nhiều người và làm các bài kiểm tra”.

Ai Cập rúng động vì vụ kình ngư nhí đuối nước

Bộ Thanh niên và Thể thao Ai Cập cho biết Liên đoàn Thể thao dưới nước Thế giới đã được nhờ để giám sát Ủy ban Liên đoàn bơi lội Ai Cập, sau khi xảy ra vụ đuối nước của VĐV U12 Youssef Mohamed. Youssef Mohamed đã tử vong khi bị đuối nước tới gần 10 phút nhưng không ai phát hiện ra. Hiện cảnh sát đã bắt giữ Yasser Idris, Chủ tịch Liên đoàn bơi lội Ai Cập, cùng với nhiều quan chức giải đấu, trọng tài, cứu hộ và các quan chức liên quan khác đến giải bơi vừa xảy ra vụ đuối nước.