Nóng nhất thể thao sáng 28/12: Nadal xác nhận Djokovic khó chơi hơn Federer

Nadal xác nhận Djokovic khó chơi hơn Federer

Djokovic và Federer là 2 đối thủ lớn nhất của Nadal ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Gần đây, huyền thoại người Tây Ban Nha đã chia sẻ về cách để bản thân giải quyết những tay vợt này trong quá khứ:

"Kế hoạch đối đầu Federer luôn được tôi vạch ra rõ ràng. Ở giai đoạn đầu trận, tôi gây áp lực liên tục bằng những cú trái tay, những pha đánh bóng tầm cao. Rồi khi Federer phải đứng yên, tôi đổi sang các cú đánh thuận tay. Việc đó khiến anh ấy mệt mỏi về tâm lý. Tôi không phải lúc nào cũng muốn dùng chiến thuật đó, nhưng nó là khả thi nhất.

Nadal từng nhiều lần đối đầu Djokovic và Federer

Trong khi đó, Djokovic tỏ ra khó lường hơn. Trên sân đất nện thì còn khó đoán hơn sân cứng. Trên sân cứng, đặc biệt ở giai đoạn sau sự nghiệp, mọi thứ càng trở nên khó khăn với tôi. Để có cơ hội, tôi cần cơ thể đáp ứng tốt, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi phải rút ngắn điểm số, mà việc đánh bại Djokovic chỉ trong 2 đến 3 cú đánh là rất khó. Đôi khi tôi cố gắng giao bóng ăn điểm, nhưng không hiệu quả".

Swiatek thua tay vợt hạng 57 thế giới

Iga Swiatek đã chịu thất bại bất ngờ tại Cúp Liên lục địa quần vợt thế giới (WTCC). Cô nhận thất bại khi đối đầu tay vợt chủ nhà Wang Xinyu với tỷ số lần lượt 2-6, 3-6, người hiện chỉ xếp hạng 57 thế giới. Trước đây, Swiatek thắng đối thủ này cùng với tỷ số 6-0 sau 2 set đấu tại Roland Garros 2023.

Sabalenka nói về cơ hội của bản thân tại Australian Open

Aryna Sabalenka cho biết việc sở hữu hai danh hiệu Australian Open chắc chắn giúp cô tăng thêm sự tự tin khi bước vào giải đấu này vào năm 2026: "Australian Open rất đặc biệt với tôi. Việc vô địch hai lần mang lại sự tự tin, nhưng mỗi năm đều là thử thách mới. Tôi rất hào hứng trở lại và chờ xem mình có thể đạt được gì.

Ưu tiên của tôi là giữ sức khỏe, cố gắng duy trì sự ổn định và tiếp tục phát triển lối chơi. Tôi luôn tìm kiếm những điểm nhỏ để cải thiện, cả về thể lực lẫn tinh thần. Quá trình chuẩn bị đang diễn ra tốt đẹp. Tôi rất quyết tâm tiếp tục xây dựng trên nền tảng mà mình đã đạt được ở mùa giải này".

Mayweather úp mở việc trở lại thi đấu chuyên nghiệp

Gần đây khi trả lời phỏng vấn với TMZ Sports, võ sĩ Mayweather đã mạnh dạn trả lời về việc trở lại sàn đấu chuyên nghiệp: "Việc đó vẫn đang được cân nhắc. Đã có những cuộc thảo luận, hoàn toàn có khả năng tôi trở lại. Tôi và đội ngũ của mình chưa biết chắc, nhưng hiện tại mọi thứ đang rất tốt. Tôi cảm thấy khỏe, chăm chỉ tập luyện mỗi ngày và rất mong chờ năm 2026".