Nóng nhất thể thao sáng 29/12: Đội ngũ của Alcaraz muốn mời Murray làm HLV

Đội ngũ của Alcaraz muốn mời Murray làm HLV

Nhà báo Jose Moron của Punto De Break cho biết, những người thân cận với Carlos Alcaraz vốn đã muốn chia tay HLV Juan Carlos Ferrero từ năm ngoái khi ngôi sao người Tây Ban Nha trải qua tình trạng “kiệt sức về tinh thần”. Moron còn tiết lộ, họ cũng từng nhắm đến cựu số 1 thế giới Andy Murray làm phương án thay thế, nhưng Novak Djokovic đã đi trước một bước.

Đội ngũ của Carlos Alcaraz từng muốn Andy Murray làm HLV thay thế Juan Carlos Ferrero

Như đã biết, sau khi mùa giải 2025 khép lại, khi Alcaraz thông báo chia tay HLV Ferrero sau 7 năm cùng nhau giành được 6 danh hiệu Grand Slam, 8 chiếc cúp Masters 1000 và 2 lần kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 thế giới.

Andreeva tiết lộ tham vọng dài hạn

Sau khi tham dự giải biểu diễn MGM Macau Tennis Masters tại Trung Quốc, Mirra Andreeva đã chia sẻ với Story 10 về những mục tiêu dài hạn trong sự nghiệp: “Tất nhiên, giống như mọi tay vợt khác, tôi muốn giành vài danh hiệu Grand Slam, điều đó sẽ thật tuyệt với tôi.

Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn là chính mình, và trở thành một tay vợt mà ai cũng sẽ nhớ, người chơi đầy tính tò mò trên sân, làm bất cứ điều gì tôi muốn, rất thú vị để xem, và luôn giữ khiêm tốn như Rafa (Nadal) nói. Tôi chỉ muốn trở thành một tay vợt đáng nhớ trên Tour, và tôi hy vọng có thể đạt được điều đó”.

McGregor tự xưng là “Đấng cứu rỗi” của UFC Nhà Trắng

Trên trang cá nhân mới đây, Conor McGregor chia sẻ hình ảnh bản thân với Nhà Trắng làm phông nền, qua đó ngầm khẳng định các thông tin cho rằng anh sẽ góp mặt trong sự kiện UFC diễn ra vào ngày 14/6 năm 2026 là hoàn toàn có cơ sở. Võ sĩ người Ireland thậm chí còn tự gọi mình là “Đấng cứu rỗi”.

Theo các nguồn tin, McGregor vẫn duy trì tập luyện đều đặn và đã nằm trong danh sách kiểm tra doping, làm mọi cách để đủ điều kiện tham dự sự kiện UFC đặc biệt này.

Verstappen thừa nhận đàm phán với Mercedes

Max Verstappen thừa nhận rằng anh đã có những cuộc trao đổi với Mercedes về khả năng thực hiện một thương vụ “bom tấn” tại F1, song không có bất kỳ bước tiến nào liên quan đến một thỏa thuận cho mùa giải 2026. Những khó khăn về mặt cạnh tranh của Red Bull trong các chặng đua đầu mùa 2025 đã làm dấy lên trở lại các tin đồn cho rằng tay đua người Hà Lan có thể cân nhắc tìm kiếm bến đỗ khác.