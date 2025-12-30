Nóng nhất thể thao sáng 30/12: Huyền thoại Nadal chỉ ra khác biệt giữa Federer và Djokovic

Huyền thoại Nadal chỉ ra khác biệt giữa Federer và Djokovic

Nadal tiết lộ rằng anh luôn có một chiến lược cụ thể khi chạm trán Federer, nhưng mọi thứ lại trở nên “khó lường hơn nhiều” mỗi khi đối đầu Djokovic. Tay vợt người Tây Ban Nha khép lại sự nghiệp lẫy lừng với 22 danh hiệu Grand Slam, trước khi treo vợt vào năm 2024 do những chấn thương dai dẳng.

Nadal đánh giá Djokovic có lối chơi khó chịu hơn Federer

Nhìn lại những cuộc đối đầu đỉnh cao, Nadal thẳng thắn thừa nhận Djokovic là thử thách lớn hơn so với Federer. Theo anh, lối chơi của tay vợt Serbia khiến mọi toan tính chiến thuật trở nên khó đoán, buộc đối thủ phải liên tục thích nghi – điều mà Nadal không mấy “ưa thích” trong những trận chiến căng thẳng nhất.

Trận "đại chiến giới tính" Kyrgios - Sabalenka bị chỉ trích

Sau khi "Battle of the Sexes" khép lại với chiến thắng 2-0 của Nick Kyrgios trước Aryna Sabalenka, những người tổ chức sự kiện hẳn phải ngồi nhìn lại và tự hỏi: rốt cuộc họ đã làm gì vậy?

Công bằng mà nói, Kyrgios lẫn Sabalenka không đáng bị đổ lỗi. Cả hai vẫn mang đến những pha bóng chất lượng, và việc tay vợt người Australia thắng trong hai set là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng toàn bộ sự kiện, từ đầu tới cuối, bị các huyền thoại tennis đánh giá là quá phù phiếm và thiếu hợp lý.

Điểm tích cực của trận đấu là Sabalenka không hề bị Kyrgios “hủy diệt” hoàn toàn. Có những thời điểm, cô khiến tay vợt Australia đứng chôn chân sau các cú thuận tay, trái tay sấm sét.

Nhưng cũng cần nhắc lại: Kyrgios mới chỉ chơi sáu trận ATP Tour kể từ năm 2022 và vì quãng thời gian dài không thi đấu, anh đã tụt xuống ngoài top 600 thế giới. Sabalenka có thể đã tạo ra thêm nhiều pha bóng mãn nhãn khác, nhưng sự chênh lệch hoàn toàn là điều đã thể hiện ở cặp đấu này.

Jake Paul thừa nhận không muốn đấu Joshua

Jake Paul đã tiết lộ “sai lầm lớn nhất” trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu được chờ đợi với Anthony Joshua, sau khi phải hứng chịu chấn thương hàm nghiêm trọng ở màn so tài diễn ra vào thứ Sáu tuần trước.

Trong trận đấu hạng nặng tại Kaseya Center (Miami, Florida), Anthony Joshua đã đánh gục Jake Paul ở hiệp 6. Ngay sau khi gục xuống sàn, YouTuber lấn sân boxing lập tức được đưa thẳng tới bệnh viện và phải phẫu thuật do gãy xương hàm.

Trước đó, Jake Paul vốn được lên lịch thượng đài với Gervonta “Tank” Davis – tay đấm nặng khoảng 61 kg. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ sau khi Davis vướng vào các cáo buộc bạo lực gia đình, dù võ sĩ này đã lên tiếng phủ nhận. Jake Paul sau đó miễn cưỡng đối đầu Joshua trong trận đấu không cân sức.

Lewis Hamilton và điều khoản hợp đồng gây tranh cãi khiến Ferrari lo lắng

Khi Lewis Hamilton ký hợp đồng gia nhập Ferrari vào tháng 2/2024, đó từng được xem là cuộc hôn phối trong mơ. Đội đua thành công nhất lịch sử F1 bắt tay với tay đua sở hữu số danh hiệu nhiều bậc nhất. Trên lý thuyết, mọi thứ hoàn hảo. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Mùa giải ra mắt của Hamilton trong màu áo đỏ khép lại với vị trí thứ sáu chung cuộc đầy thất vọng, thậm chí không có nổi một lần bước lên bục podium. Tay đua người Anh kém nhà vô địch thế giới Lando Norris hơn 250 điểm và đáng lo ngại hơn, anh còn thua chính đồng đội Charles Leclerc gần 100 điểm.

Theo tờ Bild, bản hợp đồng giữa đội Ferrari và tay đua Hamilton vẫn còn thời hạn thêm hai năm nữa và đặc biệt bao gồm một điều khoản cho phép Hamilton – ở tuổi 40 – được quyền gia hạn thêm 12 tháng.