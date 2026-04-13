Nóng nhất thể thao sáng 13/4: Djokovic cảm thấy mình vẫn đấu được các tay vợt trẻ

Djokovic cảm thấy mình vẫn đấu được các tay vợt trẻ

Mặc dù kế hoạch trở lại của Novak Djokovic là ở Madrid Open nhưng thể trạng của anh không bảo đảm chắc điều đó. Dù vậy tuổi tác vẫn chưa phải điều khiến Djokovic cảm thấy thua thiệt trước các tay vợt trẻ hơn, anh mới đây nói: “Trong những năm qua tôi hiểu được sự bình tĩnh tâm lý là quan trọng nhất, nếu không dù có sức mạnh thể chất cũng không đủ. Tôi biết mình có điểm yếu và sẽ mắc sai lầm, và điều đó là bình thường, không nên vì thế mà dằn vặt mình giữa lúc thi đấu, khi đó yếu tố thể chất không còn quan trọng”.

Fury bị chỉ trích dù thắng Makhmudov

Mặc dù đánh bại Arslanbek Makhmudov trong trận boxing mới đây, nhưng đánh giá của dư luận về chiến thắng của Tyson Fury không mấy tích cực khi anh chỉ thắng bằng tính điểm. Tờ New York Times bình luận: “Fury đã không hạ knock-out được một đối thủ đã mệt sức, anh vẫn còn sự thiếu sắc sảo trong ra đòn sau thời gian nghỉ dài. Fury đang chờ đợi màn đối đầu Anthony Joshua nhưng cả hai tay đấm đều sẽ phải chuẩn bị tốt hơn nữa để giành một chiến thắng thuyết phục”.

Dư luận Trung Quốc ngạc nhiên về bảng xếp hạng bóng bàn

Dư luận Trung Quốc mới đây đã tỏ ra ngạc nhiên khi bảng xếp hạng bóng bàn thế giới chỉ có 2 tay vợt Trung Quốc trong top 10 là Wang Chuqin (hạng 1) và Lin Shidong (hạng 5). Theo Sina Sports, sự thưa thớt này đến từ việc nhiều tay vợt Trung Quốc thất bại tại giải World Cup 2026 với chỉ Wang Chuqin vào bán kết và sau đó lên ngôi vô địch. Sina Sports cho rằng sức ép từ các quốc gia khác đang lớn dần khi họ ngày càng có nhiều VĐV tranh chấp chức vô địch với các tay vợt Trung Quốc tại các giải lớn.

Đội tuyển Kickboxing Việt Nam giành 32 HCV tại Cúp thế giới 2026

Đội tuyển Kickboxing Việt Nam giành 32 HCV, 33 HCB và 30 HCĐ tại Cúp thế giới 2026, xếp thứ 3 toàn đoàn. Kết thúc giải đấu tại Thái Lan, chủ nhà Thái Lan giữ vị trí số 1 với 89 HCV, 123 HCB và 171 HCĐ. Hạng nhì là đội Uzbekistan với 36 HCV, 22 HCB và 14 HCĐ.