Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 mới nhất
(Tin thể thao, lịch thi đấu bóng chuyền) Giải bóng chuyền VĐQG 2026 khởi tranh với lịch thi đấu hai giai đoạn rõ ràng, quy tụ 16 đội mạnh, hứa hẹn mùa giải sôi động cùng mức thưởng kỷ lục và cuộc đua hấp dẫn. Giai đoạn 1 từ 6/4 đến 19/4/2026 (Đông Anh, Hà Nội). Giai đoạn 2, nữ từ 14/10 đến 25/10/2026 (Vĩnh Long) còn nam từ 28/10 đến 8/11/2026 (TP.HCM).
Giải bóng chuyền VĐQG 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” cho bóng chuyền Việt Nam khi vừa tăng mạnh tiền thưởng, vừa có lịch thi đấu dày đặc.
Giải VĐQG 2026 quy tụ 8 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm, chọn 4 đội mạnh nhất vào bán kết, 4 đội còn lại tranh suất trụ hạng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,28 tỷ đồng, mức cao hàng đầu trong lịch sử giải.
Giải diễn ra theo hai giai đoạn rõ rệt: vòng 1 từ 6-19/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh, giai đoạn 2 chia làm hai cụm, nội dung nữ (14-25/10) tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long và nội dung nam (28/10–8/11) tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Công an TP.HCM. Việc tách địa điểm và thời gian giúp giải giữ được sức nóng xuyên suốt mùa giải.
Lịch thi đấu giai đoạn 1
(Từ ngày 6/4 tới 19/4 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội)
|Ngày
|Thời gian
|Trận
|Mã số
|Đối tượng
|Đội gặp đội
|Thứ 2 06/4/2026
|12:00
|1
|1 – 8
|Nữ
|Hà Nội Tasco Auto
|BC Thông tin BĐ19
|14:30
|2
|1 – 8
|Nam
|Thể công Tân Cảng
|LB Bank Ninh Bình
|17:00
|3
|2 – 7
|Nữ
|Geleximco Hưng Yên
|HCĐG Lào Cai
|19:30
|KHAI MẠC
|20:00
|4
|2 – 7
|Nam
|Sanest Khánh Hoà
|Hà Nội
|Thứ 3 07/4/2026
|12:00
|5
|3 - 6
|Nữ
|VTV BĐ Long An
|Vietinbank
|14:30
|6
|3 - 6
|Nam
|Biên phòng MB
|Đà Nẵng
|17:00
|7
|4 - 5
|Nữ
|XMLS Thanh Hoá
|LB Bank Ninh Bình
|19:30
|8
|4 - 5
|Nam
|TP Hồ Chí Minh
|Công An TP HCM
|Thứ 4 08/4/2026
|12:00
|9
|1 - 7
|Nữ
|Hà Nội Tasco Auto
|HCĐG Lào Cai
|14:30
|10
|1 – 7
|Nam
|Thể công Tân Cảng
|Hà Nội
|17:00
|11
|8 – 6
|Nữ
|BC Thông tin BĐ19
|Vietinbank
|19:30
|12
|8 - 6
|Nam
|LB Bank Ninh Bình
|Đà Nẵng
|Thứ 5 9/4/2026
|12:00
|13
|2 – 5
|Nữ
|Geleximco Hưng Yên
|LB Bank Ninh Bình
|14:30
|14
|2 - 5
|Nam
|Sanest Khánh Hoà
|Công An TP HCM
|17:00
|15
|3 - 4
|Nữ
|VTV BĐ Long An
|XMLS Thanh Hoá
|19:30
|16
|3 - 4
|Nam
|Biên phòng MB
|TP Hồ Chí Minh
|Thứ 6 10/4/2026
|12:00
|17
|1 – 6
|Nữ
|Hà Nội Tasco Auto
|Vietinbank
|14:30
|18
|1 – 6
|Nam
|Thể công Tân Cảng
|Đà Nẵng
|17:00
|19
|7 – 5
|Nữ
|HCĐG Lào Cai
|LB Bank Ninh Bình
|19:30
|20
|7 – 5
|Nam
|Hà Nội
|Công An TP HCM
|Thứ 7 11/4/2026
|12:00
|21
|8 – 4
|Nữ
|BC Thông tin BĐ19
|XMLS Thanh Hoá
|14:30
|22
|8 – 4
|Nam
|LB Bank Ninh Bình
|TP Hồ Chí Minh
|17:00
|23
|2 – 3
|Nữ
|Geleximco Hưng Yên
|VTV BĐ Long An
|19:30
|24
|2 – 3
|Nam
|Sanest Khánh Hoà
|Biên phòng MB
|Chủ nhật 12/4/2026
|12:00
|25
|1 - 5
|Nữ
|Hà Nội Tasco Auto
|LB Bank Ninh Bình
|14:30
|26
|1 - 5
|Nam
|Thể công Tân Cảng
|Công An TP HCM
|17:00
|27
|6 – 4
|Nữ
|Vietinbank
|XMLS Thanh Hoá
|19:30
|28
|6 – 4
|Nam
|Đà Nẵng
|TP Hồ Chí Minh
|Thứ 2 13/4/2026
|12:00
|29
|7 – 3
|Nữ
|HCĐG Lào Cai
|VTV BĐ Long An
|14:30
|30
|7 – 3
|Nam
|Hà Nội
|Biên phòng MB
|17:00
|31
|8 – 2
|Nữ
|BC Thông tin BĐ19
|Geleximco Hưng Yên
|19:30
|32
|8 – 2
|Nam
|LB Bank Ninh Bình
|Sanest Khánh Hoà
|Thứ 3 14/4/2026
|12:00
|33
|1 – 4
|Nữ
|Hà Nội Tasco Auto
|XMLS Thanh Hoá
|14:30
|34
|1 – 4
|Nam
|Thể công Tân Cảng
|TP Hồ Chí Minh
|17:00
|35
|5 – 3
|Nữ
|LB Bank Ninh Bình
|VTV BĐ Long An
|19:30
|36
|5 – 3
|Nam
|Công An TP HCM
|Biên phòng MB
|Thứ 4 15/4/2026
|12:00
|37
|6 – 2
|Nữ
|Vietinbank
|Geleximco Hưng Yên
|14:30
|38
|6 – 2
|Nam
|Đà Nẵng
|Sanest Khánh Hoà
|17:00
|39
|7 – 8
|Nữ
|HCĐG Lào Cai
|BC Thông tin BĐ19
|19:30
|40
|7 – 8
|Nam
|Hà Nội
|LB Bank Ninh Bình
|Thứ 5 16/4/2026
|12:00
|41
|1 – 3
|Nữ
|Hà Nội Tasco Auto
|VTV BĐ Long An
|14:30
|42
|1 – 3
|Nam
|Thể công Tân Cảng
|Biên phòng MB
|17:00
|43
|4 – 2
|Nữ
|XMLS Thanh Hoá
|Geleximco Hưng Yên
|19:30
|44
|4 – 2
|Nam
|TP Hồ Chí Minh
|Sanest Khánh Hoà
|Thứ 6 17/4/2026
|12:00
|45
|5 – 8
|Nữ
|LB Bank Ninh Bình
|BC Thông tin BĐ19
|14:30
|46
|5 – 8
|Nam
|Công An TP HCM
|LB Bank Ninh Bình
|17:00
|47
|6 – 7
|Nữ
|Vietinbank
|HCĐG Lào Cai
|19:30
|48
|6 – 7
|Nam
|Đà Nẵng
|Hà Nội
|Thứ 7 18/4/2026
|12:00
|49
|1 – 2
|Nữ
|Hà Nội Tasco Auto
|Geleximco Hưng Yên
|14:30
|50
|1 – 2
|Nam
|Thể công Tân Cảng
|Sanest Khánh Hoà
|17:00
|51
|3 – 8
|Nữ
|VTV BĐ Long An
|BC Thông tin BĐ19
|19:30
|52
|3 – 8
|Nam
|Biên phòng MB
|LB Bank Ninh Bình
|Chủ nhật 19/4/2026
|12:00
|53
|4 – 7
|Nữ
|XMLS Thanh Hoá
|HCĐG Lào Cai
|14:30
|54
|4 – 7
|Nam
|TP Hồ Chí Minh
|Hà Nội
|17:00
|55
|5 – 6
|Nữ
|LB Bank Ninh Bình
|Vietinbank
|19:30
|56
|5 – 6
|Nam
|Công An TP HCM
|Đà Nẵng
Lịch thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nữ
(Từ ngày 14/10 đến 25/10 tại Vĩnh Long)
|Ngày
|Thời gian
|Trận
|Mã số
|Đội gặp đội
|Thứ 4 14/10/2026
|12:00
|1
|1 – 8
|Hà Nội Tasco Auto
|BC Thông tin BĐ19
|14:30
|2
|2 - 7
|Geleximco Hưng Yên
|HCĐG Lào Cai
|17:00
|3
|3 – 6
|VTV BĐ Long An
|Vietinbank
|19:30
|KHAI MẠC
|20:00
|4
|4 – 5
|XMLS Thanh Hoá
|LB Bank Ninh Bình
|Thứ 5 15/10/2026
|12:00
|5
|1 - 7
|Hà Nội Tasco Auto
|HCĐG Lào Cai
|14:30
|6
|8 - 6
|BC Thông tin BĐ19
|Vietinbank
|17:00
|7
|2 - 5
|Geleximco Hưng Yên
|LB Bank Ninh Bình
|19:30
|8
|3 - 4
|VTV BĐ Long An
|XMLS Thanh Hoá
|Thứ 6 16/10/2026
|NGHỈ
|Thứ 7 17/10/2026
|12:00
|9
|1 - 6
|Hà Nội Tasco Auto
|Vietinbank
|14:30
|10
|7 – 5
|HCĐG Lào Cai
|LB Bank Ninh Bình
|17:00
|11
|8 – 4
|BC Thông tin BĐ19
|XMLS Thanh Hoá
|19:30
|12
|2 - 3
|Geleximco Hưng Yên
|VTV BĐ Long An
|Chủ nhật 18/10/2026
|12:00
|13
|1 – 5
|Hà Nội Tasco Auto
|LB Bank Ninh Bình
|14:30
|14
|6 - 4
|Vietinbank
|XMLS Thanh Hoá
|17:00
|15
|7 - 3
|HCĐG Lào Cai
|VTV BĐ Long An
|19:30
|16
|8 - 2
|BC Thông tin BĐ19
|Geleximco Hưng Yên
|Thứ 2 19/10/2026
|12:00
|17
|1 – 4
|Hà Nội Tasco Auto
|XMLS Thanh Hoá
|14:30
|18
|5 – 3
|LB Bank Ninh Bình
|VTV BĐ Long An
|17:00
|19
|6 – 2
|Vietinbank
|Geleximco Hưng Yên
|19:30
|20
|7 – 8
|HCĐG Lào Cai
|BC Thông tin BĐ19
|Thứ 3 20/10/2026
|NGHỈ
|Thứ 4 21/10/2026
|12:00
|21
|1 – 3
|Hà Nội Tasco Auto
|VTV BĐ Long An
|14:30
|22
|4 - 2
|XMLS Thanh Hoá
|Geleximco Hưng Yên
|17:00
|23
|5 - 8
|LB Bank Ninh Bình
|BC Thông tin BĐ19
|19:30
|24
|6 – 7
|Vietinbank
|HCĐG Lào Cai
|Thứ 5 22/10/2026
|12:00
|25
|1 - 2
|Hà Nội Tasco Auto
|Geleximco Hưng Yên
|14:30
|26
|3 - 8
|VTV BĐ Long An
|BC Thông tin BĐ19
|17:00
|27
|4 – 7
|XMLS Thanh Hoá
|HCĐG Lào Cai
|19:30
|28
|5 – 6
|LB Bank Ninh Bình
|Vietinbank
|Thứ 6 23/10/2026
|NGHỈ
|Thứ 7 24/10/2026
|12:00
|29
|H5 - H8
|XH
|14:30
|30
|H1 - H4
|BK
|17:00
|31
|H6 - H7
|XH
|19:30
|32
|H2 - H3
|BK
|Chủ nhật 25/10/2026
|12:00
|33
|Thắng 29 - Thắng 31
|5.6
|14:30
|34
|Thua 29 - Thua 31
|7.8
|17:00
|35
|Thua 30 - Thua 32
|3.4
|19:30
|36
|Thắng 30 - Thắng 32
|CK
|BẾ MẠC, TRAO THƯỞNG
Lịch thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nam
(Từ ngày 28/10 đến 8/11 tại Tp.Hồ Chí Minh)
|Ngày
|Thời gian
|Trận
|Mã số
|Đội gặp đội
|Thứ 4 28/10/2026
|12:00
|1
|1 – 8
|Thể công Tân Cảng
|LB Bank Ninh Bình
|14:30
|2
|2 - 7
|Sanest Khánh Hoà
|Hà Nội
|17:00
|3
|3 – 6
|Biên phòng MB
|Đà Nẵng
|19:30
|KHAI MẠC
|20:00
|4
|4 – 5
|TP Hồ Chí Minh
|Công An TP HCM
|Thứ 5 29/10/2026
|12:00
|5
|1 - 7
|Thể công Tân Cảng
|Hà Nội
|14:30
|6
|8 - 6
|LB Bank Ninh Bình
|Đà Nẵng
|17:00
|7
|2 - 5
|Sanest Khánh Hoà
|Công An TP HCM
|19:30
|8
|3 - 4
|Biên phòng MB
|TP Hồ Chí Minh
|Thứ 6 30/10/2026
|NGHỈ
|Thứ 7 31/10/2026
|12:00
|9
|1 - 6
|Thể công Tân Cảng
|Đà Nẵng
|14:30
|10
|7 – 5
|Hà Nội
|Công An TP HCM
|17:00
|11
|8 – 4
|LB Bank Ninh Bình
|TP Hồ Chí Minh
|19:30
|12
|2 - 3
|Sanest Khánh Hoà
|Biên phòng MB
|Chủ nhật 01/10/2026
|12:00
|13
|1 – 5
|Thể công Tân Cảng
|Công An TP HCM
|14:30
|14
|6 - 4
|Đà Nẵng
|TP Hồ Chí Minh
|17:00
|15
|7 - 3
|Hà Nội
|Biên phòng MB
|19:30
|16
|8 - 2
|LB Bank Ninh Bình
|Sanest Khánh Hoà
|Thứ 2 02/10/2026
|12:00
|17
|1 – 4
|Thể công Tân Cảng
|TP Hồ Chí Minh
|14:30
|18
|5 – 3
|Công An TP HCM
|Biên phòng MB
|17:00
|19
|6 – 2
|Đà Nẵng
|Sanest Khánh Hoà
|19:30
|20
|7 – 8
|Hà Nội
|LB Bank Ninh Bình
|Thứ 3 03/10/2026
|NGHỈ
|Thứ 4 04/10/2026
|12:00
|21
|1 – 3
|Thể công Tân Cảng
|Biên phòng MB
|14:30
|22
|4 - 2
|TP Hồ Chí Minh
|Sanest Khánh Hoà
|17:00
|23
|5 - 8
|Công An TP HCM
|LB Bank Ninh Bình
|19:30
|24
|6 – 7
|Đà Nẵng
|Hà Nội
|Thứ 5 05/10/2026
|12:00
|25
|1 - 2
|Thể công Tân Cảng
|Sanest Khánh Hoà
|14:30
|26
|3 - 8
|Biên phòng MB
|LB Bank Ninh Bình
|17:00
|27
|4 – 7
|TP Hồ Chí Minh
|Hà Nội
|19:30
|28
|5 – 6
|Công An TP HCM
|Đà Nẵng
|Thứ 6 06/10/2026
|NGHỈ
|Thứ 7 07/10/2026
|12:00
|29
|H5 - H8
|XH
|14:30
|30
|H1 - H4
|BK
|17:00
|31
|H6 - H7
|XH
|19:30
|32
|H2 - H3
|BK
|Chủ nhật 08/10/2026
|12:00
|33
|Thắng 29 - Thắng 31
|5.6
|14:30
|34
|Thua 29 - Thua 31
|7.8
|17:00
|35
|Thua 30 - Thua 32
|3.4
|19:30
|36
|Thắng 30 - Thắng 32
|CK
|BẾ MẠC, TRAO THƯỞNG
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/03/2026 22:51 PM (GMT+7)