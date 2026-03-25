Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 mới nhất

Giải bóng chuyền VĐQG 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” cho bóng chuyền Việt Nam khi vừa tăng mạnh tiền thưởng, vừa có lịch thi đấu dày đặc.

Giải VĐQG 2026 quy tụ 8 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm, chọn 4 đội mạnh nhất vào bán kết, 4 đội còn lại tranh suất trụ hạng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,28 tỷ đồng, mức cao hàng đầu trong lịch sử giải.

Giải diễn ra theo hai giai đoạn rõ rệt: vòng 1 từ 6-19/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh, giai đoạn 2 chia làm hai cụm, nội dung nữ (14-25/10) tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long và nội dung nam (28/10–8/11) tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Công an TP.HCM. Việc tách địa điểm và thời gian giúp giải giữ được sức nóng xuyên suốt mùa giải.

Lịch thi đấu giai đoạn 1

(T ừ ngày 6/4 tới 19/4 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội)

Ngày Thời gian Trận Mã số Đối tượng Đội gặp đội Thứ 2 06/4/2026 12:00 1 1 – 8 Nữ Hà Nội Tasco Auto BC Thông tin BĐ19 14:30 2 1 – 8 Nam Thể công Tân Cảng LB Bank Ninh Bình 17:00 3 2 – 7 Nữ Geleximco Hưng Yên HCĐG Lào Cai 19:30 KHAI MẠC 20:00 4 2 – 7 Nam Sanest Khánh Hoà Hà Nội Thứ 3 07/4/2026 12:00 5 3 - 6 Nữ VTV BĐ Long An Vietinbank 14:30 6 3 - 6 Nam Biên phòng MB Đà Nẵng 17:00 7 4 - 5 Nữ XMLS Thanh Hoá LB Bank Ninh Bình 19:30 8 4 - 5 Nam TP Hồ Chí Minh Công An TP HCM Thứ 4 08/4/2026 12:00 9 1 - 7 Nữ Hà Nội Tasco Auto HCĐG Lào Cai 14:30 10 1 – 7 Nam Thể công Tân Cảng Hà Nội 17:00 11 8 – 6 Nữ BC Thông tin BĐ19 Vietinbank 19:30 12 8 - 6 Nam LB Bank Ninh Bình Đà Nẵng Thứ 5 9/4/2026 12:00 13 2 – 5 Nữ Geleximco Hưng Yên LB Bank Ninh Bình 14:30 14 2 - 5 Nam Sanest Khánh Hoà Công An TP HCM 17:00 15 3 - 4 Nữ VTV BĐ Long An XMLS Thanh Hoá 19:30 16 3 - 4 Nam Biên phòng MB TP Hồ Chí Minh Thứ 6 10/4/2026 12:00 17 1 – 6 Nữ Hà Nội Tasco Auto Vietinbank 14:30 18 1 – 6 Nam Thể công Tân Cảng Đà Nẵng 17:00 19 7 – 5 Nữ HCĐG Lào Cai LB Bank Ninh Bình 19:30 20 7 – 5 Nam Hà Nội Công An TP HCM Thứ 7 11/4/2026 12:00 21 8 – 4 Nữ BC Thông tin BĐ19 XMLS Thanh Hoá 14:30 22 8 – 4 Nam LB Bank Ninh Bình TP Hồ Chí Minh 17:00 23 2 – 3 Nữ Geleximco Hưng Yên VTV BĐ Long An 19:30 24 2 – 3 Nam Sanest Khánh Hoà Biên phòng MB Chủ nhật 12/4/2026 12:00 25 1 - 5 Nữ Hà Nội Tasco Auto LB Bank Ninh Bình 14:30 26 1 - 5 Nam Thể công Tân Cảng Công An TP HCM 17:00 27 6 – 4 Nữ Vietinbank XMLS Thanh Hoá 19:30 28 6 – 4 Nam Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Thứ 2 13/4/2026 12:00 29 7 – 3 Nữ HCĐG Lào Cai VTV BĐ Long An 14:30 30 7 – 3 Nam Hà Nội Biên phòng MB 17:00 31 8 – 2 Nữ BC Thông tin BĐ19 Geleximco Hưng Yên 19:30 32 8 – 2 Nam LB Bank Ninh Bình Sanest Khánh Hoà Thứ 3 14/4/2026 12:00 33 1 – 4 Nữ Hà Nội Tasco Auto XMLS Thanh Hoá 14:30 34 1 – 4 Nam Thể công Tân Cảng TP Hồ Chí Minh 17:00 35 5 – 3 Nữ LB Bank Ninh Bình VTV BĐ Long An 19:30 36 5 – 3 Nam Công An TP HCM Biên phòng MB Thứ 4 15/4/2026 12:00 37 6 – 2 Nữ Vietinbank Geleximco Hưng Yên 14:30 38 6 – 2 Nam Đà Nẵng Sanest Khánh Hoà 17:00 39 7 – 8 Nữ HCĐG Lào Cai BC Thông tin BĐ19 19:30 40 7 – 8 Nam Hà Nội LB Bank Ninh Bình Thứ 5 16/4/2026 12:00 41 1 – 3 Nữ Hà Nội Tasco Auto VTV BĐ Long An 14:30 42 1 – 3 Nam Thể công Tân Cảng Biên phòng MB 17:00 43 4 – 2 Nữ XMLS Thanh Hoá Geleximco Hưng Yên 19:30 44 4 – 2 Nam TP Hồ Chí Minh Sanest Khánh Hoà Thứ 6 17/4/2026 12:00 45 5 – 8 Nữ LB Bank Ninh Bình BC Thông tin BĐ19 14:30 46 5 – 8 Nam Công An TP HCM LB Bank Ninh Bình 17:00 47 6 – 7 Nữ Vietinbank HCĐG Lào Cai 19:30 48 6 – 7 Nam Đà Nẵng Hà Nội Thứ 7 18/4/2026 12:00 49 1 – 2 Nữ Hà Nội Tasco Auto Geleximco Hưng Yên 14:30 50 1 – 2 Nam Thể công Tân Cảng Sanest Khánh Hoà 17:00 51 3 – 8 Nữ VTV BĐ Long An BC Thông tin BĐ19 19:30 52 3 – 8 Nam Biên phòng MB LB Bank Ninh Bình Chủ nhật 19/4/2026 12:00 53 4 – 7 Nữ XMLS Thanh Hoá HCĐG Lào Cai 14:30 54 4 – 7 Nam TP Hồ Chí Minh Hà Nội 17:00 55 5 – 6 Nữ LB Bank Ninh Bình Vietinbank 19:30 56 5 – 6 Nam Công An TP HCM Đà Nẵng

Lịch thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nữ

(T ừ ngày 14/10 đến 25/10 tại Vĩnh Long)

Ngày Thời gian Trận Mã số Đội gặp đội Thứ 4 14/10/2026 12:00 1 1 – 8 Hà Nội Tasco Auto BC Thông tin BĐ19 14:30 2 2 - 7 Geleximco Hưng Yên HCĐG Lào Cai 17:00 3 3 – 6 VTV BĐ Long An Vietinbank 19:30 KHAI MẠC 20:00 4 4 – 5 XMLS Thanh Hoá LB Bank Ninh Bình Thứ 5 15/10/2026 12:00 5 1 - 7 Hà Nội Tasco Auto HCĐG Lào Cai 14:30 6 8 - 6 BC Thông tin BĐ19 Vietinbank 17:00 7 2 - 5 Geleximco Hưng Yên LB Bank Ninh Bình 19:30 8 3 - 4 VTV BĐ Long An XMLS Thanh Hoá Thứ 6 16/10/2026 NGHỈ Thứ 7 17/10/2026 12:00 9 1 - 6 Hà Nội Tasco Auto Vietinbank 14:30 10 7 – 5 HCĐG Lào Cai LB Bank Ninh Bình 17:00 11 8 – 4 BC Thông tin BĐ19 XMLS Thanh Hoá 19:30 12 2 - 3 Geleximco Hưng Yên VTV BĐ Long An Chủ nhật 18/10/2026 12:00 13 1 – 5 Hà Nội Tasco Auto LB Bank Ninh Bình 14:30 14 6 - 4 Vietinbank XMLS Thanh Hoá 17:00 15 7 - 3 HCĐG Lào Cai VTV BĐ Long An 19:30 16 8 - 2 BC Thông tin BĐ19 Geleximco Hưng Yên Thứ 2 19/10/2026 12:00 17 1 – 4 Hà Nội Tasco Auto XMLS Thanh Hoá 14:30 18 5 – 3 LB Bank Ninh Bình VTV BĐ Long An 17:00 19 6 – 2 Vietinbank Geleximco Hưng Yên 19:30 20 7 – 8 HCĐG Lào Cai BC Thông tin BĐ19 Thứ 3 20/10/2026 NGHỈ Thứ 4 21/10/2026 12:00 21 1 – 3 Hà Nội Tasco Auto VTV BĐ Long An 14:30 22 4 - 2 XMLS Thanh Hoá Geleximco Hưng Yên 17:00 23 5 - 8 LB Bank Ninh Bình BC Thông tin BĐ19 19:30 24 6 – 7 Vietinbank HCĐG Lào Cai Thứ 5 22/10/2026 12:00 25 1 - 2 Hà Nội Tasco Auto Geleximco Hưng Yên 14:30 26 3 - 8 VTV BĐ Long An BC Thông tin BĐ19 17:00 27 4 – 7 XMLS Thanh Hoá HCĐG Lào Cai 19:30 28 5 – 6 LB Bank Ninh Bình Vietinbank Thứ 6 23/10/2026 NGHỈ Thứ 7 24/10/2026 12:00 29 H5 - H8 XH 14:30 30 H1 - H4 BK 17:00 31 H6 - H7 XH 19:30 32 H2 - H3 BK Chủ nhật 25/10/2026 12:00 33 Thắng 29 - Thắng 31 5.6 14:30 34 Thua 29 - Thua 31 7.8 17:00 35 Thua 30 - Thua 32 3.4 19:30 36 Thắng 30 - Thắng 32 CK BẾ MẠC, TRAO THƯỞNG

Lịch thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nam

(T ừ ngày 28/10 đến 8/11 tại Tp.Hồ Chí Minh)