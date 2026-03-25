Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-martin
Miami Open
Sebastian Korda 1
Martin Landaluce 1
jiri-vs-taylor
Miami Open
Jiri Lehecka 1
Taylor Fritz 0
valentin-vs-arthur
Miami Open
Valentin Vacherot -
Arthur Fils -
victoria-vs-karolina
Miami Open
Victoria Mboko -
Karolina Muchova -
tomas-martin-vs-tommy
Miami Open
Tomas Martin Etcheverry -
Tommy Paul -
terence-vs-frances
Miami Open
Terence Atmane -
Frances Tiafoe -
alex-vs-jannik
Miami Open
Alex Michelsen -
Jannik Sinner -
belinda-vs-coco
Miami Open
Belinda Bencic -
Coco Gauff -
ugo-vs-francisco
Miami Open
Ugo Humbert -
Francisco Cerundolo -
quentin-vs-alexander
Miami Open
Quentin Halys -
Alexander Zverev -

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 mới nhất

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao, lịch thi đấu bóng chuyền) Giải bóng chuyền VĐQG 2026 khởi tranh với lịch thi đấu hai giai đoạn rõ ràng, quy tụ 16 đội mạnh, hứa hẹn mùa giải sôi động cùng mức thưởng kỷ lục và cuộc đua hấp dẫn. Giai đoạn 1 từ 6/4 đến 19/4/2026 (Đông Anh, Hà Nội). Giai đoạn 2, nữ từ 14/10 đến 25/10/2026 (Vĩnh Long) còn nam từ 28/10 đến 8/11/2026 (TP.HCM).

Giải bóng chuyền VĐQG 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” cho bóng chuyền Việt Nam khi vừa tăng mạnh tiền thưởng, vừa có lịch thi đấu dày đặc.

Giải VĐQG 2026 quy tụ 8 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm, chọn 4 đội mạnh nhất vào bán kết, 4 đội còn lại tranh suất trụ hạng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,28 tỷ đồng, mức cao hàng đầu trong lịch sử giải.

Giải diễn ra theo hai giai đoạn rõ rệt: vòng 1 từ 6-19/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh, giai đoạn 2 chia làm hai cụm, nội dung nữ (14-25/10) tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long và nội dung nam (28/10–8/11) tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Công an TP.HCM. Việc tách địa điểm và thời gian giúp giải giữ được sức nóng xuyên suốt mùa giải.

Lịch thi đấu giai đoạn 1

(T ngày 6/4 tới 19/4 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội)

Ngày Thời gian Trận Mã số Đối tượng Đội gặp đội
Thứ 2 06/4/2026 12:00 1 1 – 8 Nữ Hà Nội Tasco Auto BC Thông tin BĐ19
14:30 2 1 – 8 Nam  Thể công Tân Cảng LB Bank Ninh Bình
17:00 3 2 – 7 Nữ Geleximco Hưng Yên HCĐG Lào Cai
19:30 KHAI MẠC
20:00 4 2 – 7 Nam  Sanest Khánh Hoà  Hà Nội
Thứ 3 07/4/2026 12:00 5 3 - 6 Nữ VTV BĐ Long An Vietinbank
14:30 6 3 - 6 Nam Biên phòng MB Đà Nẵng
17:00 7 4 - 5 Nữ XMLS Thanh Hoá LB Bank Ninh Bình
19:30 8 4 - 5 Nam TP Hồ Chí Minh Công An TP HCM
Thứ 4 08/4/2026 12:00 9 1 - 7 Nữ Hà Nội Tasco Auto HCĐG Lào Cai
14:30 10 1 – 7 Nam Thể công Tân Cảng Hà Nội
17:00 11 8 – 6 Nữ BC Thông tin BĐ19 Vietinbank
19:30 12 8 - 6 Nam LB Bank Ninh Bình Đà Nẵng
Thứ 5 9/4/2026 12:00 13 2 – 5 Nữ Geleximco Hưng Yên LB Bank Ninh Bình
14:30 14 2 - 5 Nam Sanest Khánh Hoà  Công An TP HCM
17:00 15 3 - 4 Nữ VTV BĐ Long An XMLS Thanh Hoá
19:30 16 3 - 4 Nam Biên phòng MB TP Hồ Chí Minh
Thứ 6 10/4/2026 12:00 17 1 – 6 Nữ Hà Nội Tasco Auto Vietinbank
14:30 18 1 – 6 Nam Thể công Tân Cảng Đà Nẵng
17:00 19 7 – 5 Nữ HCĐG Lào Cai LB Bank Ninh Bình
19:30 20 7 – 5 Nam Hà Nội Công An TP HCM
Thứ 7 11/4/2026 12:00 21 8 – 4 Nữ BC Thông tin BĐ19 XMLS Thanh Hoá
14:30 22 8 – 4 Nam LB Bank Ninh Bình TP Hồ Chí Minh
17:00 23 2 – 3 Nữ Geleximco Hưng Yên VTV BĐ Long An
19:30 24 2 – 3 Nam Sanest Khánh Hoà  Biên phòng MB
Chủ nhật 12/4/2026 12:00 25 1 - 5 Nữ Hà Nội Tasco Auto LB Bank Ninh Bình
14:30 26 1 - 5 Nam  Thể công Tân Cảng Công An TP HCM
17:00 27 6 – 4 Nữ Vietinbank XMLS Thanh Hoá
19:30 28 6 – 4 Nam  Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh
Thứ 2 13/4/2026 12:00 29 7 – 3 Nữ HCĐG Lào Cai VTV BĐ Long An
14:30 30 7 – 3 Nam  Hà Nội Biên phòng MB
17:00 31 8 – 2 Nữ BC Thông tin BĐ19 Geleximco Hưng Yên
19:30 32 8 – 2 Nam  LB Bank Ninh Bình Sanest Khánh Hoà 
                 Thứ 3 14/4/2026 12:00 33 1 – 4 Nữ Hà Nội Tasco Auto XMLS Thanh Hoá
14:30 34 1 – 4 Nam  Thể công Tân Cảng TP Hồ Chí Minh
17:00 35 5 – 3 Nữ LB Bank Ninh Bình VTV BĐ Long An
19:30 36 5 – 3 Nam  Công An TP HCM Biên phòng MB
Thứ 4 15/4/2026 12:00 37 6 – 2 Nữ Vietinbank Geleximco Hưng Yên
14:30 38 6 – 2 Nam  Đà Nẵng Sanest Khánh Hoà 
17:00 39 7 – 8 Nữ HCĐG Lào Cai BC Thông tin BĐ19
19:30 40 7 – 8 Nam  Hà Nội LB Bank Ninh Bình
Thứ 5 16/4/2026 12:00 41 1 – 3 Nữ Hà Nội Tasco Auto VTV BĐ Long An
14:30 42 1 – 3 Nam Thể công Tân Cảng Biên phòng MB
17:00 43 4 – 2 Nữ XMLS Thanh Hoá Geleximco Hưng Yên
19:30 44 4 – 2 Nam TP Hồ Chí Minh Sanest Khánh Hoà 
Thứ 6 17/4/2026 12:00 45 5 – 8 Nữ LB Bank Ninh Bình BC Thông tin BĐ19
14:30 46 5 – 8 Nam Công An TP HCM LB Bank Ninh Bình
17:00 47 6 – 7 Nữ Vietinbank HCĐG Lào Cai
19:30 48 6 – 7 Nam Đà Nẵng Hà Nội
Thứ 7 18/4/2026 12:00 49 1 – 2 Nữ Hà Nội Tasco Auto Geleximco Hưng Yên
14:30 50 1 – 2 Nam Thể công Tân Cảng Sanest Khánh Hoà 
17:00 51 3 – 8 Nữ VTV BĐ Long An BC Thông tin BĐ19
19:30 52 3 – 8 Nam Biên phòng MB LB Bank Ninh Bình
Chủ nhật 19/4/2026 12:00 53 4 – 7 Nữ XMLS Thanh Hoá HCĐG Lào Cai
14:30 54 4 – 7 Nam TP Hồ Chí Minh Hà Nội
17:00 55 5 – 6 Nữ LB Bank Ninh Bình Vietinbank
19:30 56 5 – 6 Nam Công An TP HCM Đà Nẵng

Lịch thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nữ

(T ngày 14/10 đến 25/10 tại Vĩnh Long)

Ngày Thời gian Trận Mã số   Đội gặp đội
Thứ 4 14/10/2026 12:00 1 1 – 8   Hà Nội Tasco Auto BC Thông tin BĐ19
14:30 2 2 - 7   Geleximco Hưng Yên HCĐG Lào Cai
17:00 3 3 – 6   VTV BĐ Long An Vietinbank
19:30 KHAI MẠC
20:00 4 4 – 5   XMLS Thanh Hoá LB Bank Ninh Bình
Thứ 5 15/10/2026 12:00 5 1 - 7   Hà Nội Tasco Auto HCĐG Lào Cai
14:30 6 8 - 6   BC Thông tin BĐ19 Vietinbank
17:00 7 2 - 5   Geleximco Hưng Yên LB Bank Ninh Bình
19:30 8 3 - 4   VTV BĐ Long An XMLS Thanh Hoá
Thứ 6 16/10/2026 NGHỈ
Thứ 7 17/10/2026 12:00 9 1 - 6   Hà Nội Tasco Auto Vietinbank
14:30 10 7 – 5   HCĐG Lào Cai LB Bank Ninh Bình
17:00 11 8 – 4   BC Thông tin BĐ19 XMLS Thanh Hoá
19:30 12 2 - 3   Geleximco Hưng Yên VTV BĐ Long An
Chủ nhật 18/10/2026 12:00 13 1 – 5   Hà Nội Tasco Auto LB Bank Ninh Bình
14:30 14 6 - 4   Vietinbank XMLS Thanh Hoá
17:00 15 7 - 3   HCĐG Lào Cai VTV BĐ Long An
19:30 16 8 - 2   BC Thông tin BĐ19 Geleximco Hưng Yên
Thứ 2 19/10/2026 12:00 17 1 – 4   Hà Nội Tasco Auto XMLS Thanh Hoá
14:30 18 5 – 3   LB Bank Ninh Bình VTV BĐ Long An
17:00 19 6 – 2   Vietinbank Geleximco Hưng Yên
19:30 20 7 – 8   HCĐG Lào Cai BC Thông tin BĐ19
Thứ 3 20/10/2026 NGHỈ
Thứ 4 21/10/2026 12:00 21 1 – 3   Hà Nội Tasco Auto VTV BĐ Long An
14:30 22 4 - 2   XMLS Thanh Hoá Geleximco Hưng Yên
17:00 23 5 - 8   LB Bank Ninh Bình BC Thông tin BĐ19
19:30 24 6 – 7   Vietinbank HCĐG Lào Cai
Thứ 5 22/10/2026 12:00 25 1 - 2   Hà Nội Tasco Auto Geleximco Hưng Yên
14:30 26 3 -  8   VTV BĐ Long An BC Thông tin BĐ19
17:00 27 4 – 7   XMLS Thanh Hoá HCĐG Lào Cai
19:30 28 5 – 6   LB Bank Ninh Bình Vietinbank
Thứ 6 23/10/2026 NGHỈ
Thứ 7 24/10/2026 12:00 29 H5 - H8 XH    
14:30 30 H1 - H4 BK    
17:00 31 H6 - H7 XH    
19:30 32 H2 - H3 BK    
Chủ nhật  25/10/2026 12:00 33 Thắng 29 - Thắng 31 5.6    
14:30 34 Thua 29 - Thua 31 7.8    
17:00 35 Thua 30 - Thua 32 3.4    
19:30 36 Thắng 30 - Thắng 32 CK    
 BẾ MẠC, TRAO THƯỞNG

Lịch thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nam

(T ngày 28/10 đến 8/11 tại Tp.Hồ Chí Minh)

Ngày Thời gian Trận Mã số   Đội gặp  đội
Thứ 4 28/10/2026 12:00 1 1 – 8   Thể công Tân Cảng LB Bank Ninh Bình
14:30 2 2 - 7   Sanest Khánh Hoà  Hà Nội
17:00 3 3 – 6   Biên phòng MB Đà Nẵng
19:30 KHAI MẠC
20:00 4 4 – 5   TP Hồ Chí Minh Công An TP HCM
Thứ 5 29/10/2026 12:00 5 1 - 7   Thể công Tân Cảng Hà Nội
14:30 6 8 - 6   LB Bank Ninh Bình Đà Nẵng
17:00 7 2 - 5   Sanest Khánh Hoà  Công An TP HCM
19:30 8 3 - 4   Biên phòng MB TP Hồ Chí Minh
Thứ 6 30/10/2026 NGHỈ
Thứ 7 31/10/2026 12:00 9 1 - 6   Thể công Tân Cảng Đà Nẵng
14:30 10 7 – 5   Hà Nội Công An TP HCM
17:00 11 8 – 4   LB Bank Ninh Bình TP Hồ Chí Minh
19:30 12 2 - 3   Sanest Khánh Hoà  Biên phòng MB
Chủ nhật 01/10/2026 12:00 13 1 – 5   Thể công Tân Cảng Công An TP HCM
14:30 14 6 - 4   Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh
17:00 15 7 - 3   Hà Nội Biên phòng MB
19:30 16 8 - 2   LB Bank Ninh Bình Sanest Khánh Hoà 
Thứ 2 02/10/2026 12:00 17 1 – 4   Thể công Tân Cảng TP Hồ Chí Minh
14:30 18 5 – 3   Công An TP HCM Biên phòng MB
17:00 19 6 – 2   Đà Nẵng Sanest Khánh Hoà 
19:30 20 7 – 8   Hà Nội LB Bank Ninh Bình
Thứ 3 03/10/2026 NGHỈ
Thứ 4 04/10/2026 12:00 21 1 – 3   Thể công Tân Cảng Biên phòng MB
14:30 22 4 - 2   TP Hồ Chí Minh Sanest Khánh Hoà 
17:00 23 5 - 8   Công An TP HCM LB Bank Ninh Bình
19:30 24 6 – 7   Đà Nẵng Hà Nội
Thứ 5 05/10/2026 12:00 25 1 - 2   Thể công Tân Cảng Sanest Khánh Hoà 
14:30 26 3 -  8   Biên phòng MB LB Bank Ninh Bình
17:00 27 4 – 7   TP Hồ Chí Minh Hà Nội
19:30 28 5 – 6   Công An TP HCM Đà Nẵng
Thứ 6 06/10/2026 NGHỈ
Thứ 7 07/10/2026 12:00 29 H5 - H8 XH    
14:30 30 H1 - H4 BK    
17:00 31 H6 - H7 XH    
19:30 32 H2 - H3 BK    
Chủ nhật  08/10/2026 12:00 33 Thắng 29 - Thắng 31 5.6    
14:30 34 Thua 29 - Thua 31 7.8    
17:00 35 Thua 30 - Thua 32 3.4    
19:30 36 Thắng 30 - Thắng 32 CK    
 BẾ MẠC, TRAO THƯỞNG

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) VTV Bình Điền Long An đánh bại Vietinbank 3-2 trong trận chung kết kịch tính kéo dài 5 set tại Cúp Hoa Lư 2026, qua đó...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/03/2026 22:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN