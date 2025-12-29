Video tennis Sabalenka - Kyrgios: 2 set so tài, tay vợt hạng 671 chiến thắng

Cựu á quân Wimbledon 2022 - tay vợt nam Nick Kyrgios lâu nay không thi đấu vì chấn thương. Từ năm 2023 đến nay, ngôi sao người Australia chỉ tham dự đúng 1 giải Grand Slam là Úc mở rộng đầu năm nay và cũng nhanh chóng bị loại.

Sabalenka (bên trái) và Kyrgios so tài hấp dẫn

Ngược lại, Aryna Sabalenka trải qua năm 2024 thành công và giữ vững ngôi vị số 1 thế giới của nữ. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc không chiều lòng tay vợt người Belarus.

Trong trận đấu đêm Chủ nhật, mỗi tay vợt chỉ được giao bóng một lần (tức không có giao bóng 2), đồng thời phần sân của Sabalenka được thu hẹp khoảng 9% nhằm hạn chế lợi thế về sức mạnh và tốc độ của Kyrgios.

Set 1 là một màn rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn. Sabalenka mất đến 4 break, trong khi đó Kyrgios cũng 2 lần bị tay vợt nữ số 1 thế giới bẻ game. Chiến thắng 6-3 trong set đầu tiên thuộc về Kyrgios.

Ở set thứ hai, Sabalenka nhập cuộc tốt hơn. Cô bẻ game 3 của Kyrgios. Nhưng sau đó, Sabalenka lại mất game 6 và 8, qua đó để thua 3-6 ở set đấu này.

Chung cuộc, Kyrgios đánh bại Sabalenka 2-0. Tỷ số cụ thể của các set là 6-3 và 6-3.

Thông số trận đấu