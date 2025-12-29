Chân dài bóng chuyền Kiều Trinh khoe “mưa” bằng khen, hình ảnh Như Quỳnh gây tranh cãi

🎉 Đối chuyền Kiều Trinh khoe “mưa” bằng khen đáng nể

Hoàng Thị Kiều Trinh vừa làm bạn bè và người hâm mộ phải trầm trồ khi khoe hàng chục bằng khen danh giá nhận được trong năm 2025. Đối chuyền xinh đẹp trải qua một năm khá thành công khi cùng đội tuyển quốc gia giành chức vô địch lịch sử tại chặng 2 của SEA V-League 2025 bằng chiến thắng 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết. Song song đó là chức vô địch cấp độ châu Á - AVC Nations Cup 2025.

"Mưa" bằng khen của đối chuyền Kiều Trinh trong năm 2025

Ở cấp độ CLB, cô góp công lớn giúp Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 kết thúc giải vô địch quốc gia trong top 3 chung cuộc. Ngoài ra, cô cũng được thăng quân hàm từ Thượng Úy lên Đại úy.

Kiều Trinh sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1m77. Cô là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 từ nhiều năm qua. Không chỉ nổi bật trên sân đấu, Kiều Trinh còn được mệnh danh là “hoa khôi bóng chuyền” nhờ vẻ đẹp duyên dáng và ngoại hình thu hút.

😬 Đội Bích Thủy suýt gây sốc

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia tại SEA Games 33, Trần Thị Bích Thủy trở lại Nhật Bản khoác áo CLB Okayama Seagulls đối đầu với Hisamitsu Springs trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia diễn ra chiều ngày 27/12.

Bích Thủy và đồng đội suýt tạo bất ngờ

Hisamitsu Springs là đội bóng cực mạnh, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và hiện đang xếp hạng 2 với 14/18 chiến thắng. Trong khi đó, Okayama Seagulls đang xếp thứ 12/14 đội với thành tích 3 thắng và 15 thua.

Mặc dù vậy, Bích Thủy và đồng đội suýt gây sốc khi chơi ngang ngửa với đối thủ và chỉ thua sau 5 set đầy kịch tính với các tỉ số 21-25, 25-23, 25-23, 22-25 và 4-15. Trong đó, Bích Thủy ghi được 7 điểm (4 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng).

Bích Thủy là một trong số ít phụ công được tin dùng ở Okayama Seagulls dù đội có tới 8 người ở vị trí này, cho thấy cô đang dần chiếm được niềm tin của ban huấn luyện. Cô là một trong hai vận động viên Việt Nam thi đấu tại giải vô địch Nhật Bản mùa này, bên cạnh Trần Thị Thanh Thúy (CLB Gunma Green Wings)

😮 Người hâm mộ bất ngờ về hình ảnh mới của Vi Thị Như Quỳnh

Mới đây, CLB bóng chuyền của Indonesia là Medan Falcons đã đăng tải một poster chào đón việc chủ công tài năng của Việt Nam là Vi Thị Như Quỳnh chính thức gia nhập đội bóng. Tuy nhiên, bức ảnh này lại gây tranh cãi khi hình ảnh của Như Quỳnh đã được chỉnh sửa quá mức khiến nhiều người bày tỏ việc không còn nhận ra tay đập sinh năm 2002.

Hình ảnh của Như Quỳnh được CLB mới công bố khiến người hâm mộ không nhận ra

Như Quỳnh đã đến Indonesia vào ngày 20/12 vừa qua để chuẩn bị cho mùa giải mới. Với tính cách hòa đồng và hài hước, cô nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm từ đồng đội mới.

Giải PLN Mobile Proliga 2026 (giải bóng chuyền vô địch quốc gia Indonesia) sẽ bắt đầu từ ngày 8/1 và kéo dài đến khoảng tháng 2/2026. Như Quỳnh dự kiến ra sân thi đấu từ ngày 8/1 khi Medan Falcons đối đầu CLB Jakarta Popsivo.