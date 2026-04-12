Nóng nhất thể thao sáng 12/4: Thầy cũ lo Djokovic sẽ gặp khó ở Roland Garros

Novak Djokovic đã rơi xuống vị trí số 4 thế giới sau khi bỏ lỡ Miami Open và rút lui khỏi Monte Carlo Masters. Cựu HLV của anh là Boris Becker cảnh báo rằng lịch thi đấu hạn chế có thể khiến Djokovic gặp khó ở các Grand Slam, mà trước mắt là Roland Garros 2026.

Thầy cũ lo Djokovic sẽ bị loại sớm ở Roland Garros 2026

Việc giữ vị trí trong top 4 là then chốt để tránh chạm trán sớm các đối thủ mạnh như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner. Nếu tụt hạng sâu hơn, tay vợt Serbia có thể phải đối đầu những đối thủ hàng đầu ngay từ các vòng đầu, ảnh hưởng lớn đến tham vọng giành Grand Slam thứ 25.

Lakers nhận tin tích cực về Luka Doncic trước thềm playoffs

HLV JJ Redick cho biết Luka Doncic đang tích cực hồi phục và rất muốn trở lại thi đấu tại vòng play-off. Ngôi sao người Slovenia hiện điều trị chấn thương gân kheo cấp độ 2 tại Tây Ban Nha, sau khi được dự báo nghỉ từ 4-6 tuần.

Khả năng cao Doncic sẽ lỡ vòng một, nhưng có thể tái xuất từ vòng hai nếu Lakers tiến sâu. Trước đó, Lakers đánh bại Phoenix Suns 101-73 để giành lợi thế sân nhà. Redick cũng đánh giá cao tinh thần toàn đội khi vượt qua khó khăn nhân sự để duy trì phong độ ổn định.

Mercedes bác tuyên bố của Russell về chiến thắng hụt tại Suzuka

George Russell cho rằng anh có thể thắng chặng Suzuka nếu không có xe an toàn xuất hiện sai thời điểm, nhưng các nguồn tin nội bộ Mercedes lại phủ nhận điều này. Sau tai nạn của Oliver Bearman, Kimi Antonelli hưởng lợi từ pit stop “miễn phí” và giữ được vị trí dẫn đầu khi trở lại đường đua. Tay đua người Ý sau đó tận dụng cơ hội để giành chiến thắng thứ hai liên tiếp và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Mercedes tin rằng diễn biến cuộc đua không đơn giản như nhận định của Russell.

Sinner lên tiếng về cuộc đua số 1 thế giới với Alcaraz

Jannik Sinner cho biết anh không trao đổi với Carlos Alcaraz về cuộc đua vị trí số 1 thế giới, dù cả hai đều hiểu rõ tình thế hiện tại. Tay vợt người Ý có cơ hội đòi lại ngôi đầu nếu thi đấu tốt hơn đối thủ tại Monte Carlo.

Tuy nhiên, Sinner khẳng định không đặt nặng áp lực thành tích, mà tập trung thi đấu để cải thiện phong độ trên mặt sân đất nện. Anh nhấn mạnh việc ra sân thi đấu là cách chuẩn bị tốt nhất, thay vì chạy đua điểm số bằng lịch thi đấu dày đặc.