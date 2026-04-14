Mùa hè bất ổn chờ Liverpool, Chelsea & Newcastle: Dàn sao tháo chạy, HLV mất ghế

Mùa hè 2026 sẽ là một mùa hè nhiều biến động cho một số CLB lớn ở Premier League. Trong số đó, Liverpool cùng Chelsea và Newcastle là 3 CLB chắc chắn sẽ đặt chân tới “ngã rẽ” có thể quyết định rất nhiều tới tương lai của 3 đội bóng này.

Liverpool: Bài toán định hướng

Mặc dù mùa giải trước là nhà vô địch Premier League, có vẻ đà đi xuống đang diễn ra với Liverpool. Họ chật vật đua top 5 mùa này, ghế HLV trưởng của Arne Slot được bảo đảm không thay đổi trong mùa giải nhưng sau mùa bóng thì không, trong khi nhiều trụ cột đã xuống phong độ.

Arne Slot đi hay ở là chủ đề nóng tại Liverpool, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có nhiều nhân vật khác đang mơ hồ tương lai

Không chỉ Salah sẽ ra đi, Van Dijk cũng đang tụt dốc, Cody Gakpo càng đá càng xuống và Mac Allister đã đánh mất chính mình. Không những vậy, Ibrahima Konate đã sa sút trong mùa này nhưng vẫn lần lữa không chịu cam kết tương lai với CLB, cho thấy một thực tế rằng đứng núi này trông núi nọ vẫn là một vấn đề lớn cho những cầu thủ sắp hết hợp đồng.

Nói đến sắp hết hợp đồng, không chỉ cầu thủ và HLV mà ngay cả các sếp lớn Liverpool cũng không chắc chắn ở lại mùa sau. Cả Richard Hughes và Michael Edwards đã định hình đội bóng trong nhiều năm qua hoạt động chuyển nhượng của họ, nhưng lúc này cả hai đều được mời sang Saudi Arabia làm việc.

Những điều vừa được liệt kê khiến Liverpool đang cảm nhận một sự cháy chậm chứ không phải một vụ nổ, nhưng nguy hại tới tương lai CLB vẫn như nhau. Họ sẽ chọn ai thay thế nếu Hughes và Edwards ra đi? Ai sẽ thay Slot nếu HLV này bị sa thải? Salah ra đi thì ai kế tục? Quá nhiều câu hỏi đang lảng vảng tại Anfield.

Chelsea: CLB bóng đá hay lò bán cầu thủ?

Liverpool vẫn còn có thể cảm thấy may mắn vì chủ sở hữu của họ điều hành đội bóng vì thành tích. Chelsea thì không thể nói như vậy, khi mô hình “mua trẻ về nuôi rồi bán” được chính một trong những nhân vật quyền lực nhất CLB nói là mục tiêu hoạt động của “The Blues” bây giờ.

Fan Chelsea không thể nào chấp nhận hướng đi của CLB từ khi lọt vào tay tập đoàn BlueCo

Nhưng ngay cả với chính sách lấy lãi làm chủ đích, Chelsea vẫn thua lỗ 262 triệu bảng trước thuế trong mùa 2024/25 và điều này đồng nghĩa họ sẽ bị đặt vào vùng nguy hiểm dành cho các đội bị trừ điểm vì vi phạm luật tài chính. Câu nói “Chelsea chỉ là một tài sản” của Behdad Eghbali nói cách đây 4 năm đang ngày càng ám ảnh các fan, vì không những Chelsea đang đặt làm kinh tế lên hàng đầu, CLB còn cực tệ trong chính ưu tiên đó.

Điều này đã khiến một số cầu thủ không thèm giữ sự bất bình của mình. Enzo Fernandez có những bình luận ve vãn Real Madrid, nhưng tệ hơn nữa là Marc Cucurella, dù không nói mình định rời Chelsea, đã thẳng thắn bày tỏ rằng anh cảm thấy nhụt chí khi nhìn vào cách đội bóng được điều hành.

Ngay cả HLV trưởng của Chelsea lúc này cũng bị xem như một trò đùa. Liam Rosenior chưa đến Stamford Bridge đã bị mỉa mai là “LinkedIn Liam” vì lối ăn nói và hành xử như một tên tay sai cho các tập đoàn, chuẩn mực một cách giả tạo, thay vì của một dân làm bóng đá.

Newcastle: Tháo chạy hàng loạt

Chưa đầy nửa thập kỷ từ khi Newcastle được sự chống lưng từ Saudi Arabia, nhưng những ảo vọng lên đời của đội bóng này đang dần chuyển thành cuộc chiến sinh tồn. Newcastle không thể tiêu xài thả cửa khi luật tài chính đã được ban hành và họ đi trên một lằn ranh rất nhỏ giữa tuân thủ luật và vươn mình lên tầm ông lớn thực thụ.

Cả Livramento và Tonali có thể sẽ rời Newcastle sau mùa giải này

Những sự đầu tư thất bại và thành tích đi xuống mùa này đã khiến Newcastle được dự đoán sẽ phải bán cầu thủ trong hè để tránh thua lỗ. Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Lewis Hall, Tino Livramento và Anthony Gordon đều có thể được đẩy sang các CLB lớn để thu lãi.

Không chỉ các cầu thủ, HLV Eddie Howe có lẽ cũng sắp đi sau mùa giải này. Howe đã từng làm tốt tới mức được xem là đủ sức trở thành HLV trưởng ở ĐT Anh, nhưng mùa này phơi bày mọi điểm yếu của HLV 48 tuổi (tiêu biểu là vụ đưa Woltemade đá tiền vệ) và fan Newcastle cũng cảm thấy ông không còn đủ sức đưa Newcastle tiến xa hơn.

Sau 4 năm, Newcastle như phải làm lại từ đầu và sự dậm chân này không thực sự tạo ra cảm giác lạc quan cho người hâm mộ.