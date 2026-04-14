Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Ông Vũ Tiến Thành có phù hợp với Ninh Bình FC?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

TPO - HLV Vũ Tiến Thành có nhiều nét cá tính đặc sắc, nhiều kinh nghiệm lăn lộn với bóng đá Việt Nam nhưng có vẻ chưa phải phương án thực sự phù hợp với CLB Ninh Bình?

   

Ông Thành đã trải qua nhiều đội bóng, và phần nào thể hiện được kinh nghiệm cầm quân bởi thời gian "ăn nằm" hàng thập niên với bóng đá Việt Nam. Từ Ngân hàng Đông Á-Thép Pomina thời V.League tranh tối, tranh sáng đến Sài Gòn FC hay HAGL, HLV Vũ Tiến Thành đều để lại nhiều tăm tiếng.

HLV Vũ Tiến Thành rất giàu màu sắc cả trong và ngoài sân cỏ

Ông cũng từng làm trợ lý phiên dịch cho HLV A.Riedl ở đội tuyển Việt Nam, để lại nhiều câu chuyện bên lề thú vị. Và cũng là gương mặt thu hút giới truyền thông bởi những câu chuyện ồn ào ngoài sân cỏ, trong phòng họp báo. Từ phản ứng với đối thủ đến chỉ trích trọng tài, BTC giải...

Ninh Bình chọn HLV Vũ Tiến Thành thay cho ông Gerard Albadalejo khi đội bóng không duy trì được mạch thắng trận. Tuy nhiên các trận đấu gần đây, đội bóng cố đô Hoa Lư chơi khá chật vật, ngay cả khi đối thủ chỉ là những đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng như PVF-CAND,SHB Đà Nẵng hay HAGL.

Ông Vũ Tiến Thành có phù hợp với Ninh Bình FC? - 2

Ninh Bình đặt nhiều tham vọng khi đưa về các ngôi sao lớn như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức chưa kể cơ số ngoại binh đắt đỏ. Thương vụ lấy Hoàng Đức từ Thể Công Viettel được ví như "bom tấn" của bóng đá Việt.

Với mức đầu tư như vậy, chắc chắn tham vọng của Ninh Bình không chỉ dừng lại ở vị trí ở tốp 3. Không ai mua một chiếc siêu xe chỉ để chơi giải làng.

Tuy nhiên HLV Vũ Tiến Thành lại thiên về chiến thuật phòng ngự phản công, vốn hợp với các đội bóng tầm trung. Nếu bầu Đức muốn HAGL đá đẹp thì ông Thành đề cao phải thắng. Đội bóng phố núi có lúc lập kỷ lục buồn khi nhận rất nhiều thẻ vàng, đến mức phải nhận án phạt từ VPF.

Nói ông Thành có vẻ như chưa phải phương án phù hợp với Ninh Bình là ở điểm này. Chứ kinh nghiệm và tiếng tăm của nhà cầm quân này là khó phủ nhận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiểu Yến ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/04/2026 18:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN