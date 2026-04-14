Ông Vũ Tiến Thành có phù hợp với Ninh Bình FC?

Ông Thành đã trải qua nhiều đội bóng, và phần nào thể hiện được kinh nghiệm cầm quân bởi thời gian "ăn nằm" hàng thập niên với bóng đá Việt Nam. Từ Ngân hàng Đông Á-Thép Pomina thời V.League tranh tối, tranh sáng đến Sài Gòn FC hay HAGL, HLV Vũ Tiến Thành đều để lại nhiều tăm tiếng.

HLV Vũ Tiến Thành rất giàu màu sắc cả trong và ngoài sân cỏ

Ông cũng từng làm trợ lý phiên dịch cho HLV A.Riedl ở đội tuyển Việt Nam, để lại nhiều câu chuyện bên lề thú vị. Và cũng là gương mặt thu hút giới truyền thông bởi những câu chuyện ồn ào ngoài sân cỏ, trong phòng họp báo. Từ phản ứng với đối thủ đến chỉ trích trọng tài, BTC giải...

Ninh Bình chọn HLV Vũ Tiến Thành thay cho ông Gerard Albadalejo khi đội bóng không duy trì được mạch thắng trận. Tuy nhiên các trận đấu gần đây, đội bóng cố đô Hoa Lư chơi khá chật vật, ngay cả khi đối thủ chỉ là những đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng như PVF-CAND,SHB Đà Nẵng hay HAGL.

Ninh Bình đặt nhiều tham vọng khi đưa về các ngôi sao lớn như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức chưa kể cơ số ngoại binh đắt đỏ. Thương vụ lấy Hoàng Đức từ Thể Công Viettel được ví như "bom tấn" của bóng đá Việt.

Với mức đầu tư như vậy, chắc chắn tham vọng của Ninh Bình không chỉ dừng lại ở vị trí ở tốp 3. Không ai mua một chiếc siêu xe chỉ để chơi giải làng.

Tuy nhiên HLV Vũ Tiến Thành lại thiên về chiến thuật phòng ngự phản công, vốn hợp với các đội bóng tầm trung. Nếu bầu Đức muốn HAGL đá đẹp thì ông Thành đề cao phải thắng. Đội bóng phố núi có lúc lập kỷ lục buồn khi nhận rất nhiều thẻ vàng, đến mức phải nhận án phạt từ VPF.

Nói ông Thành có vẻ như chưa phải phương án phù hợp với Ninh Bình là ở điểm này. Chứ kinh nghiệm và tiếng tăm của nhà cầm quân này là khó phủ nhận.

