Nữ VĐV số 2 thế giới bị nghi gian lận, ban tổ chức cưa luôn vợt pickleball

Làng pickleball thế giới vừa chứng kiến một tình huống gây chấn động, trọng tài cưa cây vợt thi đấu ngay giữa trận để kiểm tra gian lận. Dù bị gián đoạn theo cách không ai tưởng tượng nổi, Anna Bright, tay vợt nữ đang giữ vị trí số 2 thế giới theo bảng xếp hạng DUPR vẫn tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng, biến trận đấu thành khoảnh khắc lịch sử của môn thể thao đang bùng nổ này.

Số 2 thế giới, Anna Bright bị ban tổ chức nghi ngờ

Nghi ngờ từ đối thủ: “Những cú đánh bất thường”

Sự việc xảy ra tại Courted Series, một sự kiện pickleball uy tín diễn ra ở Miami (Mỹ) đầu tháng 12. Đối đầu với Anna Bright là Thomas Shields, huấn luyện viên, doanh nhân và nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng pickleball.

Trong quá trình thi đấu đơn mang tính thách đấu, Shields cho rằng Bright tạo ra những cú đánh có tốc độ và lực đi “bất thường”, vượt quá cảm nhận thông thường của anh. Tin rằng đối thủ có thể đang sử dụng vợt không hợp lệ, Shields chính thức yêu cầu trọng tài dừng trận đấu để kiểm tra trang bị.

Ở pickleball chuyên nghiệp, việc khiếu nại vợt giữa trận vốn đã hiếm, nhưng những gì diễn ra sau đó mới thực sự khiến cả khán đài chết lặng.

Trọng tài cưa vợt: Quyết định gây sững sờ

Sau khi tiếp nhận khiếu nại, tổ trọng tài không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hình thức bên ngoài. Họ đi xa hơn tất cả tiền lệ từng có, dùng cưa xẻ rãnh 1 phần cây vợt của Anna Bright để kiểm tra phần lõi bên trong, yếu tố quyết định độ nảy, lực đánh và cũng là khu vực dễ bị can thiệp nhất nếu có gian lận công nghệ.

Trọng tài xẻ 1 phần rãnh trên vợt để kiêm tra chất lượng

Hành động này lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi, bởi nó đồng nghĩa với việc làm ảnh hưởng tới thiết bị thi đấu của vận động viên ngay trong trận.

Sau quá trình kiểm tra kéo dài, trọng tài đưa ra kết luận: “Lõi vợt sạch, không có dấu hiệu vi phạm”. Cây vợt bị cưa được trả lại cho Anna Bright và trận đấu được cho phép tiếp tục. Điều khó tin hơn cả là Bright vẫn cầm chính cây vợt đã bị xẻ rảnh 1 phần đó để thi đấu tiếp.

Bị gián đoạn, chịu áp lực tâm lý khủng khiếp và đứng giữa tâm bão tranh cãi, nhưng Anna Bright vẫn giữ được sự tập trung. Tay vợt nữ hàng đầu thế giới thi đấu đầy bản lĩnh và giành chiến thắng sít sao trước Thomas Shields, khép lại trận đấu theo cách không ai có thể quên.