Trực tiếp tennis Alcaraz - Sinner: Đỉnh cao vẫy gọi (CK Monte Carlo Masters)
(20h, 12/4, chung kết) Trận đại chiến kinh điển giữa Sinner và Alcaraz là nơi định đoạt ngôi vương Monte Carlo Masters, đồng thời là nơi định đoạt ngôi số 1 ATP.
Khi cả 2 tay vợt bước ra sân vào 20h, 12/4, ngoài ý nghĩa về trận chung kết Masters 1000, còn là cuộc tranh đoạt vị trí số 1 thế giới (ai thắng sẽ giữ số 1 ATP), là phép thử đầu tiên cho tham vọng tại Roland Garros, và hơn hết, là chương tiếp theo của một trong những đại kình địch hấp dẫn nhất tennis đương đại và lịch sử.
Alcaraz, với thành tích 21-2 từ đầu mùa, không hẳn áp đảo đối thủ bằng sự hủy diệt, mà bằng khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Chiến thắng trước Valentin Vacherot ở bán kết không bùng nổ, nhưng lại cho thấy một phiên bản trưởng thành hơn, biết tiết chế, biết chờ đợi, và tung ra đòn quyết định đúng thời điểm. Anh không cần thắng nhanh, anh chọn thắng đúng lúc.
Ngược lại, Sinner lại đến Monte Carlo như một cỗ máy đã được lập trình hoàn hảo. Sau khi thâu tóm Indian Wells và Miami, tay vợt người Ý tiếp tục thể hiện sự lạnh lùng đáng sợ khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-1, 6-4 với màn trình diễn gần như không tồn tại sai số. Không phô trương, không dư thừa, chỉ có hiệu quả.
