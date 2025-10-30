Nóng nhất thể thao sáng 30/10: Swiatek rơi vào bảng khó ở WTA Finals 2025

Swiatek vào bảng khó ở WTA Finals 2025

Kết quả bốc thăm WTA Finals 2025 đã đưa Iga Swiatek vào bảng đấu rất khó nhằn khi cô chung bảng với Amanda Anisimova, Elena Rybakina và Madison Keys. 3 đối thủ này đều có phong độ cao trong năm 2025. Keys là nhà vô địch Australian Open và Anisimova về ngôi Á quân tại Wimbledon & US Open, trong khi Rybakina phong độ không cao đầu mùa nhưng đã thắng liên tiếp trong 2 tháng qua để đoạt tấm vé dự giải cuối cùng. Dù vậy Swiatek đã thắng trắng trước chính Anisimova ở chung kết Wimbledon nên không phải đối thủ nào cô cũng ngán.

Iga Swiatek bên danh hiệu WTA Finals 2023

2 bảng đấu của WTA Finals 2025 (diễn ra từ 1/11 đến 8/11) Bảng Steffi Graf: - Aryna Sabalenka - Coco Gauff - Jessica Pegula - Jasmine Paolini Bảng Serena Williams - Iga Swiatek - Amanda Anisimova - Elena Rybakina - Madison Keys

Tuyển Taekwondo Việt Nam thi đấu không thành công tại giải Vô địch thế giới

Các võ sĩ đội tuyển taekwondo Việt Nam tại giải Vô địch thế giới tổ chức ở Vô Tích (Trung Quốc) đã không có ngày thi đấu 29/10 thành công. Trương Thị Kim Tuyền là niềm hy vọng huy chương số 1 nhưng cô đã thua ở trận thứ 2 trước đối thủ tới từ Thái Lan, trong khi Đinh Công Khoa thua một đối thủ tới từ Mali ở hạng cân 58kg nam. Nguyễn Hồng Trọng của hạng cân 54kg nam cũng chỉ đến được vòng 2 trước khi thua võ sỹ Hàn Quốc. Các võ sỹ Nguyễn Thị Mai (46kg nữ) và Bạc Thị Khiêm (67kg nữ) cũng thua trận ở hạng cân của mình.

Aspinall vẫn chưa nhìn rõ sau sự cố chọc mắt

Vụ chọc mắt diễn ra tại UFC 321 đang khiến võ sỹ Tom Aspinall vẫn chưa nhìn lại rõ ràng ở một bên mắt sau khi bị Ciryl Gane chọc. Andy Aspinall, bố kiêm HLV của Tom, cho biết con trai ông chỉ thấy một màu xám bên mắt phải và bác sỹ chuyên khoa mắt nói mắt trái của anh cũng chỉ đạt 50% thị lực. Ông Andy cũng bày tỏ sự bất bình trước hành động của Gane và muốn UFC phải mạnh tay xử phạt cũng như thay đổi kiểu găng để tránh tái diễn.

Vũ Thành An vắng mặt ở SEA Games 33

Dù là vận động viên đấu kiếm tiêu biểu của Việt Nam trong những lần dự các giải đấu quốc tế những năm qua, tại SEA Games 33 tới kiếm thủ Vũ Thành An sẽ không góp mặt. Lý do là bởi kiểm thủ sinh năm 1992 muốn nhường sân chơi cho các VĐV trẻ sau khi đã giành 8 HCV ở các kỳ SEA Games, trẻ hóa đang là chính sách chủ đạo của tuyển đấu kiếm thời gian qua.