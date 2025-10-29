Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Alcaraz sảy chân tại Paris Masters, điều kiện nào để Sinner lên số 1 thế giới?

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Carlos Alcaraz Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz bất ngờ dừng bước sớm tại Paris Masters 2025, mở ra cơ hội lớn cho Jannik Sinner trở lại ngôi số 1 thế giới. Nếu vô địch giải đấu này, tay vợt người Ý sẽ chính thức soán ngôi Alcaraz.

  

Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz vừa bất ngờ dừng bước sớm tại vòng 2 Paris Masters 2025 sau thất bại gây sốc trước Cameron Norrie. Kết quả này làm chấn động làng quần vợt, mở ra cơ hội lớn cho Jannik Sinner tái chiếm ngôi số 1 thế giới, vị trí anh từng nắm giữ suốt 65 tuần liên tiếp trước khi mất vào tay Alcaraz hồi tháng 9.

Sinner (ảnh lớn) sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới nếu vô địch Paris Masters 2025

Sinner (ảnh lớn) sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới nếu vô địch Paris Masters 2025

🏆 Sinner tiến sát Alcaraz sau chức vô địch Vienna Open

Tuần trước, Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi hạ Alexander Zverev 3-6, 6-3, 7-5 để đăng quang Vienna Open 2025. Chiến thắng này giúp tay vợt Ý nâng tổng điểm ATP từ 10.000 lên 10.500 điểm, chỉ còn kém Alcaraz 840 điểm trước khi Paris Masters khởi tranh.

Ở mùa giải 2025, Sinner đã vô địch Australian Open, Wimbledon, China Open và mới nhất là Vienna Open. Anh còn về nhì ở US Open, Roland Garros cùng ba giải lớn khác, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trên mọi mặt sân.

Trong khi đó, Alcaraz cũng có một năm rực rỡ với 8 danh hiệu, gồm US Open, Roland Garros, ba Masters 1000 và ba ATP 500. Tuy nhiên, trận thua sớm tại Paris khiến anh không thể củng cố vị thế ở ngôi đầu bảng xếp hạng.

🔢 Điều kiện để Sinner chiếm lại ngôi số 1 thế giới

Trước Paris Masters, Alcaraz nắm 11.340 điểm nhưng sẽ chỉ còn 11.250 điểm sau khi bị loại ở vòng 2. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha vốn chỉ cần vào đến bán kết để đảm bảo kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới, nhưng giờ cơ hội đó đang dành cho Sinner.

Với việc không phải bảo vệ điểm số tại Paris Masters năm nay (vì không thi đấu ở giải này 2024), Sinner đạt 11.500 điểm nếu vô địch. Điều này đồng nghĩa, nếu giành chức vô địch Paris Masters 2025, Jannik Sinner sẽ chính thức soán ngôi số 1 ATP của "Carlitos".

Alcaraz hiện đã có 44 tuần ở ngôi đầu, xếp thứ 14 trong danh sách những tay vợt giữ vị trí số 1 ATP lâu nhất, đang đứng sau Jim Courier (58 tuần). Trong khi đó, Sinner đã có tổng cộng 65 tuần ở vị trí này, đứng thứ 12 mọi thời đại.

Nếu Sinner đăng quang tại Paris, anh không những sẽ lấy lại vị trí số 1 mà còn có cơ hội kết thúc năm 2025 với tư cách tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới.

-29/10/2025 14:35 PM (GMT+7)
