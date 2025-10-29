Nóng nhất thể thao sáng 29/10: Rublev giải thích vì sao Alcaraz - Sinner vượt trội

Rublev giải thích vì sao Alcaraz - Sinner vượt trội

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Andrey Rublev đưa ra kiến giải của bản thân về sự vượt trội của Alcaraz và Sinner với phần còn lại của quần vợt vào lúc này. "Sự khác biệt nằm ở tốc độ. Họ có thể xử lý bóng ở tốc độ rất cao khiến cho bạn không có thời gian để phản ứng lại. Bạn cảm giác như chưa trả bóng xong là bóng đã bật trở lại. Cách tiếp cận trái bóng của cả Sinner và Alcaraz đều quá tốt nên tấn công hay phòng thủ đều không phải đề. Kết hợp với bộ chân tốt, họ làm nên sự khác biệt".

Jake Paul bất ngờ bày tỏ sự sợ hãi

Trước cuộc đối đầu với "The Tank", Gervonta Davis, Youtuber Paul bất ngờ bày tỏ sự sợ hãi. "Trong thâm tâm, đây là lần tôi cảm thấy lo sợ nhất trước khi thượng đài. Bởi vì tôi biết đối thủ của mình giỏi như thế nào. Theo tôi, đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp". Gervonta Davis đang là nhà vô địch hạng nhẹ của WBA.

Ferrari đôn nhà vô địch trẻ lên Formula 2 mùa sau

Rafael Camara, nhà vô địch Formula 3 2025, vừa được Ferrari đôn lên đội giải Formula 2 từ mùa giải sau. Tay đua 20 tuổi người Brazil sẽ chơi cho Invicta Racing. "Tôi rất tự hào khi được khoác áo Invicta Racing ở mùa giải sau. Vài năm qua, đội đua này đã trở thành một trong những đội đua tốt nhất ở giải Formula 2".

Mỹ nhân Jessica Korda trở lại sau 2 năm

Mỹ nhân của làng golf thế giới, Jessica Korda có lần đầu thi đấu trở lại từ tháng 5/2023. Tay golf từng 6 lần vô địch LPGA Tour đã xác nhận tham dự Grant Thornton Invitational (8-14/12/2025), giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên 4 triệu USD.