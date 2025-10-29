Tennis đỉnh cao Paris Masters: Sinner gặp "Zidane tennis", Dimitrov đấu Medvedev

🎾 Jannik Sinner - Zizou Bergs: Khoảng 20h, 29/10 (vòng 2 đơn nam Paris Masters)

Tại vòng 2 Paris Masters 2025, Jannik Sinner sẽ phải bước vào trận đấu không hề dễ dàng khi đối thủ là Zizou Bergs, tay vợt Bỉ có lối chơi biến hóa, từng gây khó khăn cho nhiều đại diện hàng đầu ATP.

Sinner (bên phải) xuất trận Paris Masters với trận đấu gặp Zizou (bên trái)

Sinner, hạt giống số 2 và đang giữ phong độ rất cao sau chuỗi thắng ấn tượng ở các giải gần đây, đặc biệt là danh hiệu thuyết phục ở Vienna Open, rõ ràng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Cú sốc Carlos Alcaraz bất ngờ bại trận ngay vòng ra quân khiến vị trí số 1 thế giới hiện vẫn trong tầm tay Sinner nếu anh tận dụng tốt cơ hội này.

Zizou Bergs, tay vợt được cha mẹ đặt cho tên giống biệt danh của huyền thoại bóng đá Zidane đang giữ hạng 41 ATP, là một tay vợt giàu kinh nghiệm và từng chơi hay trước những đối thủ lớn. Đây là lần đầu hai tay vợt này chạm trán, và dĩ nhiên Sinner được đánh giá cao hơn.

Sinner sẽ tận dụng tối đa sức mạnh ở những pha giao bóng và sự nhạy bén trong di chuyển để chiếm ưu thế ngay từ những game đầu. Sự ổn định về mặt tinh thần, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, cũng sẽ là điểm tựa để Sinner vượt qua áp lực và tiến gần hơn tới chức vô địch và cơ hội lấy lại ngôi số 1 thế giới.

💥 Dự đoán kết quả: Sinner giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

⚡ Grigor Dimitrov - Daniil Medvedev: Khoảng 20h, 29/10 (vòng 2 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu vòng 2 Paris Masters 2025 giữa Grigor Dimitrov (hạng 38 ATP) và Daniil Medvedev (hạng 13 ATP) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đầy kịch tính. Trong quá khứ, Medvedev đang chiếm ưu thế vượt trội với tỷ số thắng 8-3 trước Dimitrov trong tổng số 11 lần chạm trán, trong đó Medvedev thắng 3-1 trên mặt sân cứng trong nhà, cho thấy anh rất phù hợp với điều kiện thi đấu tại Paris Masters 2025.

Medvedev (bên trái) và Dimitrov (bên phải) có thêm một lần chạm trán

Phong độ gần đây của hai tay vợt đều khá tốt nhưng Medvedev cho thấy sức mạnh ổn định hơn với 8 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, trong khi Dimitrov thắng 7 trong 10 trận.

Medvedev có khả năng giao bóng tốt với tỷ lệ thắng điểm trên giao bóng 1 lên đến 81% trong trận đấu vòng trước, và anh chưa để thua break-point nào trong trận vừa qua. Ngược lại, Dimitrov cũng thi đấu ấn tượng, đặc biệt trong khả năng phòng ngự và kỹ thuật lên lưới, nhưng vẫn còn những điểm hạn chế khi đối đầu với lối chơi bền bỉ và phòng thủ sắc bén của Medvedev.

Ở Paris, Medvedev có lợi thế hơn nhờ chiều cao và khả năng biến hóa cú giao bóng, cùng kỹ năng phòng thủ và phản công sắc nét. Đặc biệt, Medvedev thường thắng áp đảo trong set đầu với tỷ lệ thắng đến 21 trong 23 trận gần đây, sẽ tạo áp lực lớn lên Dimitrov ngay từ đầu trận. Dimitrov dù được đánh giá cao về kỹ thuật và kinh nghiệm dày dạn, nhưng việc phải đối đầu với Medvedev trong trạng thái hưng phấn sẽ là thử thách lớn.

💥 Dự đoán kết quả: Medvedev giành chiến thắng 2-0.

🔥 Camilo Ugo Carabelli - Alexander Zverev: Khoảng 18h30, 29/10 (vòng 2 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu giữa Camilo Ugo Carabelli (Argentina, hạng 49 ATP) và Alexander Zverev (Đức, hạng 3 ATP) được đánh giá khá chênh lệch. Zverev là nhà vô địch giải Paris Masters năm ngoái đang có phong độ không quá tốt với 6 chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Trong khi đó, Ugo Carabelli, dù có phong độ cao trên mặt sân đất nện nhưng thành tích trên sân cứng trong nhà vẫn khá hạn chế với tỉ lệ thắng thấp.

Zverev (bên phải) được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ

Lần duy nhất hai tay vợt này gặp nhau vào tháng 5 năm nay tại Rome, Zverev dễ dàng chiến thắng với tỷ số 2-0 (6-2, 6-1). Với ưu thế vượt trội về kinh nghiệm, đẳng cấp cùng sự ổn định trong lối chơi trên mặt sân cứng, Zverev được dự đoán sẽ dễ dàng có vé đi tiếp.

💥 Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 29/10