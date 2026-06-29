Neymar chi 1 triệu USD sắm đồng hồ đính 286 viên kim cương, mừng tái xuất World Cup

⚽ Chi mạnh tay trong ngày nghỉ ở World Cup

Tiền đạo Neymar tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý, không phải bởi màn trình diễn trên sân cỏ mà bởi thú chơi đồng hồ đắt đỏ của mình.

Neymar khoe đồng hồ triệu USD đính kim cương

Trong ngày nghỉ tại World Cup 2026, ngôi sao 34 tuổi đã chi tới 1 triệu USD để mua một chiếc đồng hồ cao cấp được chế tác từ vàng trắng và đính 286 viên kim cương.

Trước đó, Neymar từng phải vật lộn với chấn thương nặng ở bắp chân. Thậm chí, Tổng thống Brazil Lula còn công khai chỉ trích anh, trước khi chân sút này trở lại bằng màn vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland.

Trên trang cá nhân, Neymar đăng tải hình ảnh đeo chiếc đồng hồ mới. Mẫu thiết kế gây ấn tượng với hình tượng rồng và hổ được điêu khắc thủ công, kết hợp các mô hình hành tinh làm từ đá sapphire và ngọc lục bảo.

Theo thông tin được tiết lộ, Neymar mua trực tiếp chiếc đồng hồ này từ một nhà chế tác kim hoàn nổi tiếng của Mỹ.

💎 Bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 8 triệu USD

Chiếc đồng hồ mới chỉ là một phần trong bộ sưu tập xa xỉ của Neymar, hiện được ước tính có tổng giá trị hơn 6 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 8 triệu USD.

Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của Neymar được cho là đã chạm mốc hàng triệu USD

Trong số đó có một mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn chỉ được sản xuất 30 chiếc trên toàn thế giới, với giá trị riêng lên tới khoảng 1,6 triệu bảng Anh.

Ngoài ra, Neymar còn sở hữu khoảng 6 chiếc đồng hồ khác có giá trên 200.000 bảng Anh mỗi chiếc, cùng nhiều mẫu đồng hồ cao cấp khác.

Bộ sưu tập của tiền đạo Brazil cũng có 2 chiếc đồng hồ được chế tác riêng theo chủ đề Batman, phản ánh niềm yêu thích đặc biệt của anh dành cho siêu anh hùng nổi tiếng trong truyện tranh.

Việc liên tục khoe những món đồ xa xỉ trên mạng xã hội cũng khiến Neymar không ít lần vấp phải những ý kiến trái chiều, nhất là trong bối cảnh anh vừa trở lại thi đấu sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.