Sao trẻ MU Mainoo bất hạnh nhất World Cup, không ra sân vẫn "hot rần rần" trên mạng

Bị "bỏ quên", Mainoo thành cảm hứng chế ảnh

Sau khi thần đồng Endrick của Real Madrid gây bão mạng với những meme vì liên tục ngồi dự bị cho tuyển Brazil, đến lượt Kobbie Mainoo trở thành "nạn nhân" mới của cộng đồng mạng. Việc HLV Thomas Tuchel không trao cơ hội ra sân cho tiền vệ 21 tuổi trong cả ba trận vòng bảng World Cup 2026 đã tạo nên làn sóng chế giễu trên các nền tảng mạng xã hội.

Mainoo bị HLV Tuchel ngó lơ

Dù là nhân tố quan trọng của Manchester United ở mùa giải vừa qua, Mainoo vẫn chưa thi đấu một phút nào tại giải đấu ở Bắc Mỹ. Thay vào đó, HLV Tuchel đặt niềm tin vào bộ đôi Elliot Anderson và Declan Rice ở trung tâm hàng tiền vệ.

Ở trận cuối vòng bảng gặp Panama, ngay cả khi Declan Rice không thể thi đấu vì chấn thương, thì Mainoo cũng không có cơ hội ra sân. Phút 84, ở thời điểm cần người thay Elliott Anderson, HLV Tuchel lại lựa chọn Jordan Henderson thay vì Kobbie Mainoo.

CĐV liên tục châm biếm quyết định của Tuchel

Quyết định của chiến lược gia người Đức nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh. Người hâm mộ thi nhau sáng tạo những tình huống phóng đại nhằm châm biếm việc Tuchel dường như sẵn sàng làm mọi cách để tránh sử dụng Mainoo.

Một trong những meme lan truyền mạnh nhất mô tả Tuchel mặc trang phục thi đấu của tuyển Anh, ngụ ý rằng ông sẵn sàng tự mình vào sân còn hơn trao cơ hội cho Mainoo, ngay cả khi Mainoo là lựa chọn duy nhất nhà cầm quân người Đức có.

Không dừng lại ở đó, một bức ảnh khác ghi lại cảnh một người cố bám vào thành cầu để tránh rơi xuống nước, kèm chú thích hài hước rằng Tuchel thà chịu cảnh đó còn hơn tung Mainoo vào sân.

Một video khác còn cho thấy một người bò bằng tay để tránh làm ướt đôi giày, với dòng chú thích rằng chỉ cần "ướt chân" là HLV tuyển Anh sẽ buộc phải sử dụng Mainoo. Những hình ảnh này phản ánh sự thất vọng xen lẫn hài hước của người hâm mộ trước cách Tuchel đối xử với tài năng trẻ của Manchester United.

HLV Tuchel chẳng thà tự xỏ giày vào sân thi đấu còn hơn trao cơ hội cho Mainoo?

Endrick mở đầu "trào lưu ngồi dự bị"

Mainoo thực tế chỉ là cái tên mới nhất trong xu hướng meme về những ngôi sao phải ngồi ghế dự bị tại World Cup 2026. Trước đó, Endrick từng trở thành tâm điểm sau khi không được HLV Carlo Ancelotti sử dụng trong trận đấu giữa Brazil và Morocco.

Mối quan hệ giữa Ancelotti và tiền đạo trẻ của Real Madrid bị cộng đồng mạng mang ra bàn tán, song Endrick vẫn lên tiếng bảo vệ ông thầy. Anh khẳng định Ancelotti luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, thay vì chiều theo mong muốn của cá nhân cầu thủ hay người hâm mộ.

Sau đó, Endrick đã được trao cơ hội thi đấu ở các trận gặp Haiti và Scotland. Ancelotti cũng nhấn mạnh tiền đạo trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai, đồng thời kêu gọi mọi người kiên nhẫn với quá trình phát triển của anh.

ĐT Anh sẽ chạm trán CHDC Congo ở vòng 32 đội diễn ra vào lúc 23h ngày 1/7 (giờ Hà Nội), trong khi Brazil đối đầu Nhật Bản (0h ngày 30/6). Cả Mainoo lẫn Endrick đều hy vọng sẽ được trao cơ hội góp mặt khi hai đội tuyển hướng tới mục tiêu tiến sâu tại World Cup 2026.