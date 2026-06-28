Nóng nhất thể thao sáng 28/6: Djokovic sướng vì sắp được thi đấu ở Wimbledon

Djokovic tự tin chinh phục Wimbledon

Djokovic đang theo đuổi kỷ lục mọi thời đại với 25 danh hiệu Grand Slam đơn nam. Wimbledon là cơ hội để anh làm được điều đó. "Nole" thể hiện sự tự tin cao độ trước khi bước đến sân chơi này:

"Nó khác biệt về mặt thể trạng tổng thể. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tốt hơn ở đây so với Roland Garros, giải đấu rất khắc nghiệt và tốn nhiều sức lực. Tôi đã lên kế hoạch đạt phong độ cao nhất tại Wimbledon sau chấn thương vai khiến tôi phải nghỉ thi đấu vài tháng. Rõ ràng là khi chơi trên sân cỏ, so với sân đất nện, bạn không cần phải tốn nhiều sức lực. Vì vậy, điều đó tốt hơn cho tôi".

Djokovic có sự tự tin cao độ trước thềm Wimbledon 2026

Madison Keys vô địch giải Eastbourne

Madison Keys đã giành chức vô địch Eastbourne lần thứ ba khi tay vợt người Mỹ đánh bại Tatjana Maria của Đức với tỷ số 7-5, 6-4 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu đầu tiên của tay vợt 31 tuổi này kể từ khi cô giành được Grand Slam đầu tiên tại Australian Open vào năm ngoái.

Usyk từ bỏ hàng loạt danh hiệu

Oleksandr Usyk đã gây chấn động làng quyền anh khi tuyên bố từ bỏ các danh hiệu vô địch hạng nặng WBC, WBA và IBF trước trận đấu mà ông gọi là "trận đấu cuối cùng" của mình. Động thái này ngay lập tức thay đổi hạng nặng, tạo điều kiện cho các nhà vô địch mới nổi lên, đồng thời cho phép Usyk tự do lựa chọn trận đấu cuối cùng của mình mà không cần phải bảo vệ danh hiệu bắt buộc.

Raducanu rút ngắn buổi tập tại Wimbledon

Emma Raducanu đã phải rút ngắn buổi tập luyện tại Wimbledon trước khi hủy bỏ cuộc họp báo theo lịch trình khi những lo ngại về thể trạng của cô ngày càng gia tăng. Tay vợt nữ số một Vương quốc Anh lại một lần nữa gặp vấn đề về chấn thương kể từ khi có thông tin cho rằng cô đã đeo một chiếc giày bảo hộ.