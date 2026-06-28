Sốc khán giả tới xem đua ngựa và làm "chuyện tế nhị" ngay trên trường đua

Ascot Racecourse là một trường đua ngựa đa mục đích, nằm ở Ascot, Berkshire, Anh. Mục đích chính của nơi này là để đua ngựa thuần chủng. Nơi đây tổ chức 13 trong số 36 cuộc đua ngựa hấp dẫn nhất nước Anh.

Khán giả Anh thoải mái khi đến trường đua ngựa

Nhưng Ascot không chỉ là một trong những sự kiện đua ngựa lớn nhất trong lịch, mà nó còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của nhiều khán giả, cặp đôi.

Theo Dailystars, đua ngựa không phải thứ duy nhất mà các khán giả quan tâm khi tới đây, bởi những thảm cỏ xanh mướt, khung cảnh thơ mộng đã thu hút được nhiều người. Thông tin gây ngỡ ngàng, theo The Mirror, một cuộc khảo sát của freebets.com cho thấy 17% số các cặp đôi tới đây đã làm "chuyện ấy" ở Ascot.

Nhìn chung, 10% trong số 2.000 khán giả tại Vương Quốc Anh thừa nhận từng làm "chuyện ấy" khi tới cổ vũ các sự kiện. Ascot đứng đầu với 17%, tỷ lệ ở trường đua Cheltenham là 12%.

Cứ 5 cặp thì có 1 cặp thừa nhận làm "chuyện ấy" tại trường đua Ascot

Tiếp theo là trận Derby Epsom với 9%, xếp sau là trường đua Newcastle với 7%. Trường đua York và Doncaster được tôn trọng nhiều hơn, tại đây lần lượt chỉ có 5% và 3% số khán giả tham dự muốn đi quá giới hạn.

Thông tin trên thực sự gây sốc với người hâm mộ thế giới, tuy nhiên ở những trường đua tại Anh điều này được coi là bình thường. Khán giả tới sự kiện để xem đua ngựa, đặt cược và hâm nóng tình cảm đôi lứa.