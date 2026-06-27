Nóng nhất thể thao sáng 27/6: Ấn định ngày "Tàu tốc hành" Federer tái xuất

Federer góp mặt trận chia tay Wawrinka

Stan Wawrinka mới đây đã công bố trận đấu khép lại sự nghiệp và sẽ có sự đồng hành của ba người bạn cũng là những đối thủ lớn trong sự nghiệp: Roger Federer, Andy Murray và Gael Monfils. Sự kiện biểu diễn này sẽ diễn ra vào ngày 19/12 tại Palexpo ở Geneva (Thụy Sĩ).

Federer và Wawrinka từng cùng nhau giành huy chương vàng nội dung đôi tại Olympic Bắc Kinh 2008

Hiện vẫn chưa rõ trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức đôi hay các trận đơn luân phiên, nhưng sự kiện hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều ngôi sao lớn của quần vợt thế giới. Cả bốn tay vợt đều thuộc về một trong những thế hệ vàng của làng banh nỉ, thời kỳ được dẫn dắt bởi "Big 3" gồm Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Osaka lần đầu vào chung kết sân cỏ

Naomi Osaka đã giành quyền vào chung kết sân cỏ lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi vượt qua tay vợt Trung Quốc Wang Xinyu tại WTA 500 Bad Homburg Open, giải đấu khởi động quan trọng trước thềm Wimbledon. Nhà vô địch Grand Slam 4 lần giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 6-3 trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ trong ngày thi đấu có thời điểm lên tới 37 độ C. Ở trận chung kết (16h, 27/6), Osaka sẽ đối đầu với người thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Elena Gabriela Ruse và hạt giống số 4 Karolina Muchova.

Hé lộ thời điểm Topuria trở lại UFC

Jesus Gallo, HLV của Ilia Topuria, cho biết võ sĩ 29 tuổi có thể trở lại UFC ngay trong tháng 12 năm nay. Topuria gây sốc khi đánh mất đai vô địch hạng nhẹ UFC vào tay Justin Gaethje trong trận đấu chính của sự kiện lịch sử được tổ chức tại Nhà Trắng hôm 15/6. Võ sĩ biệt danh "El Matador" sau đó phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đáng lo ngại.

Gallo chia sẻ với SerEbro EnlosDeportes: "Điều mà các bác sĩ nói với chúng tôi là trong khoảng từ 6 đến 8 tuần, các chấn thương của Ilia sẽ hồi phục tốt, đặc biệt vì xương hốc mắt không bị di lệch nên chúng sẽ tự lành. Sau đó, để cậu ấy có thể bắt đầu vật trở lại và quay lại tập luyện bình thường, sẽ cần thêm một khoảng thời gian để mọi thứ thực sự ổn định.

Tôi nghĩ chúng ta đang nói đến ít nhất từ 2 đến 3 tháng, một cách khá chắc chắn. Nếu có một trận tái đấu hoặc một cuộc so tài khác, thời điểm đó sẽ rơi vào cuối năm, khoảng tháng 12. Ai biết được? Chúng ta hãy chờ xem".

Verstappen bí mật đàm phán với McLaren

Theo nguồn tin từ Mail Online, Max Verstappen đã tiến hành các cuộc thảo luận được mô tả là "tuyệt mật" với McLaren. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tay đua người Hà Lan thậm chí có thể gia nhập đội đua nước Anh ngay từ mùa giải tới. Nếu Verstappen cập bến McLaren, người phải nhường chỗ được cho là Oscar Piastri. Tay đua người Australia sẽ chuyển sang Red Bull trong một thương vụ trao đổi trực tiếp.

Việc Verstappen rời Red Bull cũng có thể diễn ra dễ dàng hơn so với những gì hợp đồng của anh thể hiện. Nhiều nguồn tin cho rằng bản hợp đồng này có kèm theo các điều khoản liên quan đến thành tích, tạo điều kiện để tay đua người Hà Lan ra đi nếu đội đua nước Áo không đáp ứng được kỳ vọng về mặt cạnh tranh.

Nếu thương vụ trở thành hiện thực, Verstappen sẽ sát cánh cùng nhà đương kim vô địch thế giới Lando Norris, tạo nên cặp đôi được đánh giá là vô cùng đáng chờ đợi tại F1.