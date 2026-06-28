Tranh cãi nữ giới mặc trang phục như “đồ bơi” chơi pickleball, nhiều ý kiến trái chiều

Pickleball đang được xem là môn thể thao có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay. Với những người mới tiếp xúc, môn thể thao này không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, thể lực, luật lệ cũng như dụng cụ thi đấu có chi phí không quá đắt đỏ. Chính vì vậy mà pickleball dễ dàng tiếp cận với tất cả các lứa tuổi, tầng lớp xã hội, qua đó giúp bộ môn này có lượng người chơi tăng vọt liên tục.

Tuyển thủ quần vợt Ngọc Nhi (trái) nhận định mặc đẹp là nhu cầu quan trọng của phụ nữ bên cạnh rèn luyện sức khỏe khi chơi thể thao

Tuy nhiên, bên cạnh vô số lời khen và sự tích cực mà bộ môn thể thao “gây nghiện” này mang lại, hiện nay cũng có khá nhiều ý kiến trái chiều về việc có nhiều người chơi, đặc biệt là các hot girl trẻ đẹp ăn mặc có phần quá nóng bỏng trên sân.

Nhiều quan điểm cho rằng chơi thể thao cần đến sự thoải mái, giúp người chơi vận động tốt nhất. Song song đó, cũng có nhận xét rằng các trang phục quá nóng bỏng sẽ mang đến sự phản cảm. Thậm chí có người còn ví von rằng các trang phục này không khác gì mặc “đồ bơi để đi chơi pickleball”.

Cựu nữ tuyển thủ quần vợt Việt Nam Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, người đã giành 2 HCV tại giải pickleball quốc tế khu vực châu Á 2024 nhận xét: “Pickleball dễ chơi, tốc độ bóng cũng không quá cao và cần sự khéo léo, điều này phù hợp và thu hút lượng người chơi lớn, đặc biệt là nữ giới”.

HLV Ngọc Thuận cho rằng trang phục pickleball cũng tựa như trang phục tennis nhưng lại bị chỉ trích

“Tôi nghĩ trang phục phản cảm hay không còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Riêng phái nữ thì ngoài việc lên sân để tập luyện thể thao thì việc được ăn mặc đẹp cũng là nhu cầu tất nhiên”, Ngọc Nhi cho biết.

Cũng cùng quan điểm này, anh Hồ Ngọc Thuận, HLV trưởng bộ môn bóng bàn Quận 8 (TP.HCM), cũng là người chơi nổi tiếng trong cộng đồng pickleball phong trào chia sẻ: “Quan điểm của tôi là chơi thể thao mà ăn mặc kín bưng thì rất nóng và khó chịu. Pickleball có trang phục cũng tựa như tennis nhưng tôi không thấy ai phê bình tennis mà cứ chỉ trích pickleball hoài”.

Lý giải nguyên nhân trên, anh Phan Duy Long, Chủ nhiệm CLB Pickleball tại TP.HCM có khoảng 30 hội viên nhận định: “Hiện tại, pickleball nhận được sự chú ý rất lớn từ giới thể thao, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Cũng chính vì sự chú ý nhiều này mà sẽ không tránh khỏi những ý kiến trái chiều”.

HLV phòng gym Ngọc Bích cho rằng trang phục không mang đến sự thoải mái sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu, dễ bị phân tâm

“Cá nhân tôi nghĩ rằng chính những hình ảnh đẹp trên sân pickleball của các hot girl mà bộ môn này lan tỏa nhanh hơn. Trang phục đẹp là một phần của thể thao. Mặc thoải mái nhưng không quá hở hang là được. Tất nhiên cũng sẽ có 1 số thành phần có mục đích khác nhưng tôi cho rằng đây chỉ là số ít”, anh Long nói thêm.

HLV phòng gym nổi tiếng Nguyễn Ngọc Bích cũng đưa ra quan điểm: “Tôi thấy có nhiều môn thể thao, trang phục cũng tựa như pickleball, thậm chí là thoáng mát hơn nhưng không gây tranh cãi lớn như vậy, có lẽ do pickleball đang phát triển mạnh mẽ, thu hút rất nhiều người tham gia nên tạo sự chú ý cực lớn”.

“Tôi cho rằng trang phục thể thao nên đặt trọng tâm vào sự thoải mái, an toàn và khả năng vận động tốt. Điều này giúp người chơi có thể tập trung vào tập luyện, thi đấu mà không bị hạn chế hay phân tâm. Đồng thời, mỗi người nên có quyền tự do lựa chọn trang phục mà họ cảm thấy tự tin và phù hợp với phong cách cá nhân của mình, miễn là nó không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường chung hay vi phạm quy tắc của sân chơi”, hot girl phòng gym nói thêm.