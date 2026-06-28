Nhà vô địch bi-a bật khóc nhận 58 tỷ đồng, phải lấy 2 bao tải để đựng tiền thưởng

🏆 Nhận hơn 58 tỷ đồng cho chức vô địch

Duya Legends Tour Global Finals 2026 đang tạo nên “cơn sốt” ở trong làng bi-a thế giới. Đây là hệ thống giải đấu pool chuyên nghiệp được tổ chức tại Trung Quốc theo thể thức Golden Nine (9 bi trên bàn Chinese Pool cải tiến) thu hút nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới tham dự.

Wu Jiaqing dùng bao tải đựng "núi" tiền mặt sau khi vô địch

Giải đấu này còn được gọi vui là “giải bi-a lấy bao tải đựng tiền” khi nhà vô địch không chỉ nhận số tiền mặt kỷ lục lên đến 10 triệu Nhân dân tệ (khoảng 39 tỷ đồng) mà sẽ nhận giải bằng hình thức độc đáo là gom tiền mặt vào bao tải ngay tại sân khấu.

Ở trận chung kết diễn ra vào tối ngày 27/6 là màn nội chiến giữa Wu Jiaqing và Zheng Xiaohuai (Trung Quốc). Trận đấu diễn ra theo thể thức chạm 50 ván thắng trong thời gian tối đa là 300 phút.

Zheng Xiaohuai khởi đầu tốt hơn để dẫn trước 15-6. Nhưng sau đó, Wu Jiaqing làm chủ thế trận để thắng áp đảo 140–82 sau 300 phút thi đấu.

Với kết quả này, Wu Jiaqing trở thành nhà vô địch. Đây là danh hiệu Duya Legends Tour lớn nhất trong sự nghiệp của anh, đồng thời giúp anh nhận khoản tiền thưởng kỷ lục 10 triệu Nhân dân tệ, mức tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử bi-a thế giới.

💪 Màn nhận thưởng độc đáo, nhà vô địch bật khóc

Chưa dừng lại đó, Wu Jiaqing còn nhận thêm thưởng nóng 5 triệu Nhân dân tệ từ các mạnh thường quân (hơn 19 tỷ đồng), qua đó giúp anh nhận tổng số tiền thưởng lên đến khoảng hơn 58 tỷ đồng.

Wu Jiaqing bật khóc trước giải thưởng cực lớn

Buổi lễ trao giải sau đó cũng diễn ra khá ấn tượng khi toàn bộ tiền thưởng được 4 người trong ban tổ chức khiêng lên sân khấu. Trên bục nhận thưởng, đứng trước số tiền thưởng cực lớn, cơ thủ sinh năm 1989 đã bật khóc. Sau đó, tất cả số tiền này được chất vào 2 bao tải để Wu Jiaqing mang về nhà.

Wu Jiaqing sinh ra tại Thái Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc), có biệt danh là "Little Genius" (Thần đồng Thái Sơn). Vào năm 2005 khi mới 16 tuổi, Wu Jiaqing gây “sốt” khi trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử nội dung Pool 9 Ball. Chỉ ít tháng sau, anh tiếp tục đăng quang giải vô địch thế giới 8 Ball, khẳng định vị thế một trong những thần đồng xuất sắc nhất mà bi-a Trung Quốc cũng như thế giới.

Tuy nhiên sau đó, anh phải trải qua thời gian dài chống chọi với bệnh bạch cầu, cùng nhiều biến cố trong sự nghiệp khiến anh tạm chia tay sân chơi đỉnh cao. Wu Jiaqing trở lại thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2023. Chức vô địch Duya Legends Tour Global Finals 2026 một lần nữa khẳng định tài năng của anh.