Nóng nhất thể thao sáng 29/11: Nadal ấp ủ ngày tranh cử Chủ tịch Real Madrid

Nadal ấp ủ ngày tranh cử Chủ tịch Real Madrid

Nadal cống hiến cả sự nghiệp cho quần vợt. Ngoài môn thể thao này, anh còn thích bóng đá và hâm mộ Real Madrid.

Trong cuộc phỏng vấn với cựu HLV Real Madrid Jorge Valdano tại Madrid, huyền thoại người Tây Ban Nha đã không né tránh câu hỏi về khả năng một ngày nào đó tranh cử vị trí Chủ tịch Real Madrid. Chiếc ghế này hiện thuộc về "bố già" Florentino Perez.

Nadal không từ chối việc được trở thành Chủ tịch Real Madrid trong tương lai

Nadal chia sẻ: "Hiện tại, người giỏi nhất đang ngồi ở vị trí đó. Tôi không biết bản thân sẽ được ngồi vào vị trí đó trong tương lai hay không. Nếu một ngày nào đó cơ hội đến thì tôi cân nhắc, tôi phải sẵn sàng hoàn toàn".

Djokovic dạy yoga cho các tay đua F1

Novak Djokovic đang tận hưởng kỳ nghỉ sau mùa giải 2025 nhiều biến động. Tay vợt có 24 lần vô địch Grand Slam bất ngờ xuất hiện tại Lusail, Qatar đúng dịp Qatar Grand Prix.

Buổi tập yoga đặc biệt do một nhà tài trợ của Alpine tổ chức đã biến thành khoảnh khắc vui nhộn khi chính Djokovic làm HLV. Tay đua F1 Colapinto tham gia và đăng ảnh kèm dòng trạng thái hài hước: “Cảm ơn Djokovic vì đã đứng lớp. Tôi không theo nổi phần khởi động, người cứng đơ".

Casper Ruud tặng 2 em gái 2 căn penthouse sang trọng

Theo tờ Nettavisen, tay vợt Casper Ruud mua hai căn penthouse vào năm 2021 và 2024 với giá lần lượt 6,45 triệu và 5,2 triệu kroner Na Uy. Sau đó, anh tặng chúng cho 2 em gái Caroline (25 tuổi) và Charlotte (19 tuổi). Tay vợt từng đứng thứ 2 thế giới hiện sở hữu tổng cộng 5 bất động sản tại Na Uy.

McGregor tuyên bố "ăn ngủ" trong phòng tập

Conor McGregor tuyên bố sẽ “sống luôn trong phòng tập” để chuẩn bị cho màn tái xuất lồng bát giác sau gần nửa thập kỷ vắng bóng. Anh xây dựng một phòng tập hiện đại bậc nhất ngay tại nhà riêng ngoại ô Dublin và chính thức biến nó thành chi nhánh mới nhất của hệ thống Straight Blast Gym (SBG).