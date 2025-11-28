Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên

Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam. Ba Phó trưởng đoàn gồm: ông Hoàng Quốc Vinh (Trưởng phòng Thể thao thành tích cao ), ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao) và ông Nguyễn Ngọc Long (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia).

Theo quyết định của Cục TDTT, ngân sách nhà nước sẽ chi trả kinh phí cho 952 thành viên, bao gồm vé máy bay quốc tế - nội địa, hành lý quá cước, ăn ở, tiêu vặt, lệ phí visa - hộ chiếu, di chuyển nội địa, thuê văn phòng, sân bãi tập luyện - thi đấu… 213 thành viên còn lại sẽ tham dự Đại hội bằng nguồn kinh phí địa phương hoặc xã hội hóa.

SEA Games 33 dự kiến có 50 môn thi đấu chính thức, gồm 574 nội dung tranh tài với tổng cộng 569 bộ huy chương. Bên cạnh đó, nước chủ nhà tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn: ném đĩa, kéo co và thể thao trên không. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự 47 môn, đặt mục tiêu giành trên 80 HCV.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 4 đội tuyển bóng đá nam - nữ và futsal nam - nữ chưa chốt danh sách chính thức. Dự kiến đội U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều mang sang Thái Lan 31 thành viên (23 cầu thủ). Hai đội futsal nam và nữ có 20 thành viên mỗi đội. Ở cả 4 nội dung bóng đá, mục tiêu chung được đặt ra là giành quyền vào chung kết.

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. Tuy nhiên, do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla, toàn bộ môn thi đấu dự kiến tổ chức tại đây đã được chuyển về Bangkok.

Các đội tuyển đầu tiên của Việt Nam sẽ xuất quân sang Thái Lan từ ngày 1/12. Nhóm vận động viên cuối cùng sẽ trở về nước vào ngày 21/12, một ngày sau lễ bế mạc Đại hội.