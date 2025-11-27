Nóng nhất thể thao sáng 27/11: Siêu sao NBA gây sốt khi xây sân tập pickleball nổi trên hồ

Siêu sao NBA gây sốt khi xây sân tập pickleball nổi trên hồ

Luka Doncic đang bắt đầu mùa giải 2025/26 ở NBA với phong độ siêu sao trong màu áo Los Angeles Lakers, anh được cho là đã giảm cân khá nhiều so với trước khiến lối chơi thanh thoát hơn. Mới đây Doncic đã tiết lộ rằng khi mùa giải chưa bắt đầu, bên cạnh chế độ tập luyện thông thường thì Doncic đã tập pickleball và thậm chí sân tập của anh nổi trên hồ.

Sân tập pickleball của Luka Doncic trên hồ Bled ở Slovenia

Siêu sao người Slovenia đã xây hẳn một sân tập nổi trên hồ Bled ở quê nhà, giữa khung cảnh thiên nhiên cực kỳ tươi đẹp. Được biết khi mùa giải chưa diễn ra, Doncic đã được yêu cầu không tập bóng rổ, nên bên cạnh tập tạ thì anh chơi pickleball hàng ngày để duy trì thể lực.

Okayama SeaGulls trao áo số 27 cho Bích Thủy

CLB Okayama SeaGulls của Nhật Bản vừa chính thức công bố Trần Thị Bích Thủy sẽ là ngoại binh của đội trong mùa giải 2025/2026. Trang chủ của đội bóng này cho biết cô sẽ mang áo số 27 và thi đấu ở vị trí phụ công giống như cô ở tuyển Việt Nam. Okayama Seagulls sẽ chơi trận đầu tiên ở giải SV.League vào trưa ngày 29/11 (giờ Việt Nam).

AS Roma lấn sân bóng rổ

CLB AS Roma đã trở thành CLB thể thao mới nhất ghi danh vào dự án NBA Europe, dự án nhằm thành lập giải đấu NBA riêng ở châu Âu mặc dù đã có sự tồn tại của giải Euroleague như một “Cúp C1 bóng rổ”. Sau PSG, Man City và MU, Roma đã trở thành CLB bóng đá tiếp theo chen chân, do Roma đang được sở hữu bởi gia đình Friedkin đến từ Mỹ và năm nay gia đình này đã hỏi mua Boston Celtics ở NBA nhưng thất bại.

Nate Diaz đặt cược trận Jake Paul – Joshua

Võ sỹ UFC Nate Diaz cho biết mình sẽ theo dõi trận Anthony Joshua – Jake Paul vào 19/12 tới và anh sẽ đặt cược 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng) cho cửa Jake Paul thắng. Diaz đã từng đấu boxing với Jake Paul năm 2023 và thua, giữa hai người có xích mích trong nhiều năm nhưng Diaz vẫn cho rằng Paul sẽ thắng dù Joshua là người giàu thành tích hơn trên sàn boxing.