Nóng nhất thể thao sáng 26/11: Thêm một môn SEA Games rời địa điểm vì lũ lụt

Thêm một môn SEA Games rời địa điểm vì lũ lụt

Ban tổ chức SEA Games 33 công bố môn Jiu Jitsu đã thay đổi địa điểm thi đấu do tình trạng ngập lụt ở tỉnh Songkhla. Địa điểm thi đấu chính thức di chuyển từ khu vực Bangkok – Pathum Thani (ban đầu dự kiến tại Đại học Rangsit) về Tòa nhà Ronnaphakat thuộc Học viện Không quân Hoàng gia Navaminda Kasatriyadhiraj, nằm tại huyện miền núi Muak Lek, tỉnh Saraburi, cách thủ đô khoảng 150 km.

Thành viên tuyển Jiu Jitsu Việt Nam tại SEA Games 32

Luật ngoại binh giải bóng chuyền VĐQG được giữ nguyên

Sau những tranh luận giữa các CLB liên quan đến luật sử dụng ngoại binh tại giải bóng chuyền VĐQG, mới đây Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết luật ngoại binh sẽ không thay đổi. Theo đó mỗi đội chỉ được đăng ký 2 cầu thủ và trên sân chỉ 1 cầu thủ được vào đấu.

Giá vé xem trận Jake Paul – Joshua leo thang

Theo tin từ báo giới Anh, giá vé cho trận đấu giữa Jake Paul và Anthony Joshua diễn ra ngày 19/12 tới đã leo lên mức cao nhất là 30000 USD cho các ghế ở hàng đầu gần võ đài, tức khoảng 1 tỷ đồng. Đây là vé hạng đặc biệt khi đi kèm giấy chứng nhận kỷ niệm, dịch vụ tiếp đón và trọn gói bữa ăn tối, cũng như chụp ảnh sau trận đấu trên võ đài và ghé thăm đấu trường VIP. Hiện mức giá vé thấp nhất để xem trận này đang ở mốc 62 USD.

Nhà vô địch hạng gà UFC bác bỏ cáo buộc bán độ

Merab Dvalishvili, người đang giữ đai hạng gà của UFC, đã bị xì xào do nhận tài trợ từ một hãng cá cược nên mới đây anh đã đích thân lên tiếng, giữa lúc UFC đang rúng động về nghi án các võ sỹ bán độ. Anh nói: “Tôi nói thật, lắm người đang nói linh tinh dù chẳng hiểu gì về võ thuật. Chúng tôi có thể mắc những sai lầm đơn giản và bị đánh bại, ngay cả những người giỏi nhất”.