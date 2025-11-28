Campuchia tiếp tục náo loạn SEA Games: Bỏ thêm 1 môn, cắt giảm mạnh số VĐV

🏐 Quyết định bất ngờ của Campuchia

Đoàn thể thao Campuchia tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định rút thêm môn bóng chuyền nam khỏi SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Đây là môn thể thao mà họ từng giành ngôi á quân tại SEA Games 32 trên sân nhà, thua Indonesia ở trận chung kết. Quyết định này khiến nhiều người đặt câu hỏi về ảnh hưởng tới các đối thủ, đặc biệt là Việt Nam.

Bóng chuyền nam Campuchia là đương kim á quân SEA Games

Theo thông tin từ các tờ báo Thái Lan như Khaosod và The Nation ngày 27/11/2025, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) đã chính thức gửi văn bản xin rút đội tuyển bóng chuyền nam. Trước đó, đội tuyển này được xếp ở bảng B cùng Indonesia, Myanmar và Philippines.

Việc rút lui sẽ khiến bảng B chỉ còn 3 đội, trong khi bảng A vẫn giữ nguyên 4 đội với Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam, Lào và Singapore. Ban tổ chức SEA Games 33 nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh thể thức thi đấu để phù hợp với tình hình mới.

Trước môn bóng chuyền, Campuchia cũng đã rút khỏi 8 môn khác gồm judo, karate, silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây. Như vậy, tổng cộng đoàn Campuchia đã xin rút khỏi ít nhất 9 môn tại SEA Games 33.

🎯 Số lượng vận động viên và mục tiêu tham dự

Không chỉ giảm số môn thi đấu, Campuchia còn cắt giảm mạnh số lượng đoàn tham dự SEA Games 33. Theo quyết định chính thức từ Ủy ban Olympic Campuchia và Bộ Giáo dục - Thanh niên và Thể thao, chỉ có 150 người tham gia, giảm đáng kể so với con số 333 người và 21 môn thể thao ở kỳ đại hội trước. Việc giảm này nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ thiên tai và dịch bệnh tiềm ẩn tại một số địa phương.

Nếu đề xuất rút môn được chấp thuận, Campuchia sẽ chỉ còn tham gia 12 môn gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. Đây là những môn mà Campuchia vẫn duy trì chế độ tập huấn nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo có thể giành huy chương và giữ hình ảnh tại SEA Games.

Các nhà quản lý thể thao Campuchia khẳng định đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết, đồng thời kêu gọi sự thông cảm và ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ. Mục tiêu là vừa đảm bảo an toàn vừa duy trì sự tham gia của các vận động viên tại SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12/2025 tại Thái Lan.