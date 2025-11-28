Huyền thoại Pacquiao lột xác, đua sức mạnh ở giải khắc nghiệt nhất châu Á

Trong thế giới thể thao hiện đại, chưa có trận đấu nào gay cấn và thực tế như những thử thách trong chương trình truyền hình thực tế "Physical: Asia" của Netflix. Mới nhất, 48 vận động viên xuất sắc từ tám quốc gia châu Á cùng với các ngôi sao thể thao danh tiếng như Manny Pacquiao, Robert Whittaker đều góp mặt, tạo thành một cuộc đua khốc liệt để tranh danh hiệu ngôi vô địch khu vực.

Trò cần sức mạnh lớn nhất, 3 VĐV (cùng đội) đẩy cột nặng tới 1.200kg

Trận đấu của những người mạnh nhất châu Á

Khác hẳn với hình ảnh thân thiện, nhẹ nhàng thường thấy trên sân đấu boxing hay UFC, các thử thách trong "Physical: Asia" mang đậm nét khắc nghiệt.

Trong vòng đấu cam go nhất, các đội tham gia phải đối mặt với thử thách "đẩy cột 1.200kg", nơi mà ba thành viên trong mỗi đội bị trói vào cột nặng 1,2 tấn và phải đẩy, đẩy trong vòng tròn sang phía đối thủ. Đây không chỉ đơn thuần là thử thách về sức mạnh thể chất, mà còn là cuộc chiến về chiến thuật, sự phối hợp và ý chí kiên cường của từng đội.

Trong quá trình thi đấu, các vận động viên còn phải đối mặt với các thử thách khó khăn hơn, như "Đấu trường đắm mình" nơi họ phải nhảy qua các chướng ngại vật cao, đồng thời giữ thăng bằng để không bị ngã, thử thách đòi hỏi sức mạnh và sự dẻo dai vượt qua giới hạn.

Đội của Pacquiao (bên trái) không thể giành chức vô địch

Võ sĩ boxing Pacquiao không thể giúp Philippines vô địch

Trong khi đó, các ngôi sao thể thao thế giới như Manny Pacquiao đã chính thức tham gia, góp phần nâng cao thể lực vượt bậc cho đội tuyển Philippines nhưng không thể giúp đội này chiến thắng chung cuộc.

Ngoài Manny Pacquiao, chương trình còn quy tụ các vận động viên đẳng cấp thế giới như tay đấm UFC Robert Whittaker và các vận động viên thể hình nổi bật từ Australia, Hàn Quốc, Mongolia… Họ chiến đấu vì tinh thần đồng đội và phần thưởng 1 tỷ won (khoảng 700.000 USD, tương đương hơn 18 tỷ đồng).

Sau những trận đấu khốc liệt, cuối cùng đội tuyển Hàn Quốc đã vượt qua tất cả, lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch sự kiện sức mạnh đồng đội.

"Physical: Asia" 2025 khắc họa rõ nét tinh thần thi đấu bền bỉ, ý chí vượt qua giới hạn của các vận động viên, đồng thời mang đến cho khán giả những khoảnh khắc nghẹt thở, mãn nhãn về sức mạnh thể chất và chiến thuật.