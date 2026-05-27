Hấp dẫn tennis Roland Garros: Learner Tien thắng ấn tượng, hạt giống liên tiếp thua sốc

Learner Tien khởi đầu ấn tượng, Tsitsipas thảnh thơi đi tiếp

Chạm trán Cristian Garin, hạt giống số 18 Learner Tien khởi đầu như mơ khi vùi dập đối thủ 6-0 ở set mở màn. Bất chấp có phần sa sút trong set 2 khi thua 2-6, tay vợt người Mỹ đã kịp tìm lại phong độ. Kết quả, anh thể hiện sự áp đảo để thắng 6-0, 6-2 trong 2 set còn lại, qua đó giành quyền vào vòng 2 đơn nam với chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Learner Tien ra quân ấn tượng

Trong khi đó, Stefanos Tsitsipas lại đi tiếp theo cách ít ai ngờ. Đối đầu Alexandre Muller, tay vợt người Hy Lạp thắng 6-2 trong set 1. Bước sang game 4 set 2 (thời điểm Tsitsipas dẫn 3-0), Muller không thể tiếp tục thi đấu, qua đó ngậm ngùi nhường suất vào vòng 2 cho Tsitsipas.

Hạt giống thua sốc

Sau thất bại của hạt giống số 6 Daniil Medvedev và hạt giống số 7 Taylor Fritz, đến lượt hạt giống số 9 Alexander Bublik nếm "trái đắng" ngay từ vòng 1 đơn nam. Trước Jan-Lennard Struff, Bublik chấp nhận gác vợt với tỷ số 1-3 (5-7, 7-6, 4-6, 5-7). Trong khi đó, hạt giống số 30 Corentin Moutet thua Vit Kopriva sau 5 set (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3).

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn nhất ngày thi đấu vừa qua là thất bại của hạt giống số 5 Jessica Pegula trước đối thủ kém tên tuổi Kimberly Birrell. Sau 3 set, tay vợt người Mỹ gác vợt với tỷ số 6-1, 3-6, 3-6.