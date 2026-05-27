Trận đấu nổi bật

marin-vs-moise
Roland Garros
Marin Cilic 0
Moise Kouame 3
adam-vs-daniil
Roland Garros
Adam Walton 3
Daniil Medvedev 2
iva-vs-alexandra
Roland Garros
Iva Jovic 2
Alexandra Eala 0
donna-vs-alice
Roland Garros
Donna Vekic 2
Alice Tubello 0
tallon-vs-matteo
Roland Garros
Tallon Griekspoor 1
Matteo Arnaldi 3
aryna-vs-jessica
Roland Garros
Aryna Sabalenka 2
Jessica Bouzas Maneiro 0
laura-vs-naomi
Roland Garros
Laura Siegemund 0
Naomi Osaka 2
coco-vs-taylor
Roland Garros
Coco Gauff 2
Taylor Townsend 0
jaime-vs-denis
Roland Garros
Jaime Faria 3
Denis Shapovalov 0
felix-vs-daniel
Roland Garros
Felix Auger-Aliassime 3
Daniel Altmaier 2
victoria-vs-nikola
Roland Garros
Victoria Mboko 2
Nikola Bartunkova 0
kimberly-vs-jessica
Roland Garros
Kimberly Birrell 2
Jessica Pegula 1
jannik-vs-clement
Roland Garros
Jannik Sinner 3
Clement Tabur 0
alexandre-vs-stefanos
Roland Garros
Alexandre Muller 0
Stefanos Tsitsipas 1

Hấp dẫn tennis Roland Garros: Learner Tien thắng ấn tượng, hạt giống liên tiếp thua sốc

Sự kiện: Roland Garros 2026 Stefanos Tsitsipas

(Tin thể thao, tin tennis) Các tay vợt hạt giống mạnh của nội dung đơn nam thắng trận ra quân theo nhiều cách khác nhau, trong khi không ít hạt giống "rơi rụng".

  

Learner Tien khởi đầu ấn tượng, Tsitsipas thảnh thơi đi tiếp

Chạm trán Cristian Garin, hạt giống số 18 Learner Tien khởi đầu như mơ khi vùi dập đối thủ 6-0 ở set mở màn. Bất chấp có phần sa sút trong set 2 khi thua 2-6, tay vợt người Mỹ đã kịp tìm lại phong độ. Kết quả, anh thể hiện sự áp đảo để thắng 6-0, 6-2 trong 2 set còn lại, qua đó giành quyền vào vòng 2 đơn nam với chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Learner Tien ra quân ấn tượng

Trong khi đó, Stefanos Tsitsipas lại đi tiếp theo cách ít ai ngờ. Đối đầu Alexandre Muller, tay vợt người Hy Lạp thắng 6-2 trong set 1. Bước sang game 4 set 2 (thời điểm Tsitsipas dẫn 3-0), Muller không thể tiếp tục thi đấu, qua đó ngậm ngùi nhường suất vào vòng 2 cho Tsitsipas.

Hạt giống thua sốc

Sau thất bại của hạt giống số 6 Daniil Medvedev và hạt giống số 7 Taylor Fritz, đến lượt hạt giống số 9 Alexander Bublik nếm "trái đắng" ngay từ vòng 1 đơn nam. Trước Jan-Lennard Struff, Bublik chấp nhận gác vợt với tỷ số 1-3 (5-7, 7-6, 4-6, 5-7). Trong khi đó, hạt giống số 30 Corentin Moutet thua Vit Kopriva sau 5 set (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3).

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn nhất ngày thi đấu vừa qua là thất bại của hạt giống số 5 Jessica Pegula trước đối thủ kém tên tuổi Kimberly Birrell. Sau 3 set, tay vợt người Mỹ gác vợt với tỷ số 6-1, 3-6, 3-6.

"Họa mi" tennis Raducanu kiếm 500 tỷ đồng: Nghịch lý càng chơi tệ, càng nhiều tiền
(Tin thể thao, tin tennis) Dù tiếp tục gây thất vọng với thất bại ngay vòng 1 Roland Garros 2026, Emma Raducanu vẫn khiến làng tennis choáng váng khi...

-27/05/2026 03:32 AM (GMT+7)
