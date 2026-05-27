Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

sara-vs-iga
Roland Garros
Sara Bejlek -
Iga Swiatek -
camilo-vs-andrey
Roland Garros
Camilo Ugo Carabelli -
Andrey Rublev -
james-vs-rafael
Roland Garros
James Duckworth -
Rafael Jodar -
joao-vs-dino
Roland Garros
Joao Fonseca -
Dino Prizmic -
valentin-vs-novak
Roland Garros
Valentin Royer -
Novak Djokovic -
casper-vs-hamad
Roland Garros
Casper Ruud -
Hamad Medjedovic -
lorenzo-vs-tommy
Roland Garros
Lorenzo Sonego -
Tommy Paul -
mirra-vs-marina
Roland Garros
Mirra Andreeva -
Marina Bassols Ribera -
tomas-vs-alexander
Roland Garros
Tomas Machac -
Alexander Zverev -
jaime-vs-denis
Roland Garros
Jaime Faria 3
Denis Shapovalov 0
felix-vs-daniel
Roland Garros
Felix Auger-Aliassime 3
Daniel Altmaier 2
victoria-vs-nikola
Roland Garros
Victoria Mboko 2
Nikola Bartunkova 0
kimberly-vs-jessica
Roland Garros
Kimberly Birrell 2
Jessica Pegula 1
jannik-vs-clement
Roland Garros
Jannik Sinner 3
Clement Tabur 0

Tennis đỉnh cao Roland Garros: Djokovic tìm chiến thắng thứ 103, Zverev gặp "cạm bẫy"

Sự kiện: Roland Garros 2026

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Roland Garros 2026 tiếp tục nóng lên với những màn đại chiến đáng chú ý của Djokovic, Zverev và loạt tài năng trẻ Next Gen hứa hẹn bùng nổ trên sân đất nện Paris.

  

Trận đấu của Djokovic sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Valentin Royer - Novak Djokovic: Khoảng 20h, 27/5 (vòng 2 đơn nam Roland Garros)

Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục Roland Garros 2026 bằng màn đối đầu tay vợt chủ nhà Valentin Royer ở vòng hai. Sau khởi đầu chưa thực sự hoàn hảo trước Giovanni Mpetshi Perricard, huyền thoại Serbia được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể cảm giác bóng khi đã có thêm thời gian làm quen mặt sân đất nện Paris.

Djokovic lần đầu tiên gặp đối thủ tới từ Pháp,&nbsp;Royer

Djokovic lần đầu tiên gặp đối thủ tới từ Pháp, Royer

Ở trận ra quân, Djokovic gặp nhiều khó khăn trước những cú giao bóng cực mạnh của Perricard và thậm chí để thua set đầu. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng kinh nghiệm Grand Slam đã giúp tay vợt 24 lần vô địch major nhanh chóng lấy lại thế trận để thắng ngược sau 4 set. Đây cũng là chiến thắng thứ 102 của Djokovic tại Roland Garros, tiếp tục nối dài chuỗi bất bại ở vòng một lên con số 22 năm liên tiếp ở giải đấu tại Pháp.

Dù không có nhiều trận đấu trên sân đất nện mùa này, Nole vẫn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Khả năng điều bóng, phòng ngự phản công và sự lì lợm trong các loạt rally dài vẫn là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ của Nole tại Paris.

Bên kia lưới, Royer vừa giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros khi đánh bại Hugo Dellien khá dễ dàng sau 3 set. Tay vợt người Pháp chơi đầy hưng phấn trước khán giả nhà và chỉ mất 8 game cả trận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chiến thắng thứ hai của Royer trên ATP Tour mùa này, cho thấy sự thiếu ổn định của tay vợt 24 tuổi.

Điểm mạnh của Royer nằm ở tinh thần chiến đấu và khả năng di chuyển khá tốt trên sân đất nện. Dẫu vậy, việc phải đối đầu "The Djoker" trong trận đấu 5 set ở sân khấu Grand Slam lớn nhất sự nghiệp rõ ràng là thử thách cực đại với tay vợt chủ nhà.

Nếu cải thiện được nhịp độ giao bóng và hạn chế những game khởi đầu chậm như trận gặp Perricard, Djokovic nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Royer có thể tạo ra vài thời điểm bùng nổ nhờ sự cổ vũ từ khán giả Pháp, nhưng khoảng cách đẳng cấp giữa hai tay vợt vẫn là quá lớn.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng 3-0.

Tomas Machac - Alexander Zverev: Khoảng 1h15, 28/5 (vòng 2 đơn nam Roland Garros)

Zverev sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp bằng màn so tài với Machac tại vòng hai Roland Garros 2026. Đây được dự báo là thử thách không hề dễ dàng cho hạt giống số 3 người Đức.

Zverev phải cảnh giác trước tài năng của tay vợt CH Séc

Zverev phải cảnh giác trước tài năng của tay vợt CH Séc

Machac vừa có chiến thắng thuyết phục trước Zizou Bergs sau 3 set để lần thứ hai vào vòng hai Roland Garros. Tay vợt CH Séc sở hữu lối đánh tốc độ, khả năng phản công khá khó chịu và từng đánh bại nhiều đối thủ top 10 trong sự nghiệp. Trên mặt sân đất nện mùa này, Machac cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với khả năng giao bóng ổn định và những cú đánh cuối sân đầy biến hóa.

Trong khi đó, Zverev khởi đầu chiến dịch Roland Garros bằng chiến thắng khá nhàn trước Benjamin Bonzi. Tay vợt người Đức chỉ mất hơn 2 giờ để khép lại trận đấu và gần như không gặp nhiều áp lực trong các game giao bóng. Phong độ trên sân đất nện của Zverev mùa này vẫn rất ổn định, dù anh chưa thể giành danh hiệu lớn nào.

Đáng chú ý, Zverev từng đánh bại Machac tại Olympic Paris 2024 và vẫn được đánh giá cao hơn nhờ bản lĩnh ở các trận đấu 5 set cùng kinh nghiệm chinh chiến Grand Slam. Dẫu vậy, Machac đủ khả năng tạo ra thế trận giằng co nếu duy trì được cường độ thi đấu như vòng một.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-1.

Các trận đấu đáng chú ý khác

Joao Fonseca chạm trán Dino Prizmic (19h30, 27/5): Đây là màn đại chiến "Next Gen" nảy lửa khi hai tay vợt chưa từng đối đầu nhau ở cấp độ ATP Tour. Prizmic là cựu vô địch giải trẻ Roland Garros, sở hữu bộ kỹ năng di chuyển và đánh đất nện vô cùng chuẩn mực, chắc chắn. Phía bên kia, Fonseca có lối chơi tấn công bùng nổ với vũ khí là những cú thuận tay sấm sét, hứa hẹn tạo nên màn đôi công thể lực kéo dài.

James Duckworth đối đầu Rafael Jodar (19h, 27/5): Cuộc chiến chứng kiến sự tương phản thế hệ sâu sắc giữa hai tay vợt chưa từng gặp nhau trong lịch sử. "Hiện tượng" 19 tuổi Jodar đang có phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện sở trường cùng tâm lý hưng phấn sau trận thắng áp đảo ở vòng 1. Ngược lại, lão tướng 34 tuổi Duckworth vốn có sở trường sân cứng và lép vế hoàn toàn về bộ kỹ năng đất nện, khiến Jodar nắm chắc tấm vé đi tiếp.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 27/5

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nam - vòng 2

Thứ tư, 27/05/2026

16:00

Alejandro Davidovich Fokina

Thiago Agustin Tirante

On Sports News

16:00

Karen Khachanov

Marco Trungelliti

On Sports News

16:00

Federico Cina

Jesper de Jong

On Sports News

17:30

Camilo Ugo Carabelli

Andrey Rublev

On Sports News

18:00

Mariano Navone

Jakub Mensik

On Sports News

18:30

Nuno Borges

Miomir Kecmanovic

On Sports News

19:00

James Duckworth

Rafael Jodar

On Sports News

19:00

Thanasi Kokkinakis

Pablo Carreno Busta

On Sports News

19:30

Joao Fonseca

Dino Prizmic

On Sports News

19:30

Ugo Humbert

Quentin Halys

On Sports News

20:00

Valentin Royer

Novak Djokovic

On Sports News

20:30

Nishesh Basavareddy

Alex Michelsen

On Sports News

21:00

Casper Ruud

Hamad Medjedovic

On Sports News

21:00

Lorenzo Sonego

Tommy Paul

On Sports News

Thứ năm, 28/05/2026

01:15

Tomas Machac

Alexander Zverev

On Sports News

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nữ - vòng 2

Thứ tư, 27/05/2026

16:00

Tamara Korpatsch

Xinyu Wang

16:00

Catherine McNally

Belinda Bencic

17:00

Viktorija Golubic

Alycia Parks

17:00

Sara Bejlek

Iga Swiatek

17:30

Daria Snigur

Peyton Stearns

17:30

Jelena Ostapenko

Magda Linette

18:00

Marta Kostyuk

Katie Volynets

18:00

Yuliia Starodubtseva

Elena Rybakina

18:30

Elina Svitolina

Kaitlin Quevedo

19:00

Francesca Jones

Marie Bouzkova

19:30

Jasmine Paolini

Solana Sierra

20:00

Hailey Baptiste

Xiyu Wang

20:30

Jil Teichmann

Magdalena Frech

21:30

Mirra Andreeva

Marina Bassols Ribera

21:30

Kamilla Rakhimova

Karolina Muchova

21:30

Eva Lys

Sorana Cirstea

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Djokovic nguy cơ bật khỏi top 4, Sinner - Alcaraz bỏ xa phần còn lại (Bảng xếp hạng tennis 25/5)
Djokovic nguy cơ bật khỏi top 4, Sinner - Alcaraz bỏ xa phần còn lại (Bảng xếp hạng tennis 25/5)

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng tennis mới nhất chứng kiến Djokovic đối diện nguy cơ bật khỏi top 4 ATP, trong khi Sinner và Alcaraz tiếp tục...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/05/2026 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Roland Garros 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN