Tennis đỉnh cao Roland Garros: Djokovic tìm chiến thắng thứ 103, Zverev gặp "cạm bẫy"

Trận đấu của Djokovic sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Valentin Royer - Novak Djokovic: Khoảng 20h, 27/5 (vòng 2 đơn nam Roland Garros)

Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục Roland Garros 2026 bằng màn đối đầu tay vợt chủ nhà Valentin Royer ở vòng hai. Sau khởi đầu chưa thực sự hoàn hảo trước Giovanni Mpetshi Perricard, huyền thoại Serbia được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể cảm giác bóng khi đã có thêm thời gian làm quen mặt sân đất nện Paris.

Djokovic lần đầu tiên gặp đối thủ tới từ Pháp, Royer

Ở trận ra quân, Djokovic gặp nhiều khó khăn trước những cú giao bóng cực mạnh của Perricard và thậm chí để thua set đầu. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng kinh nghiệm Grand Slam đã giúp tay vợt 24 lần vô địch major nhanh chóng lấy lại thế trận để thắng ngược sau 4 set. Đây cũng là chiến thắng thứ 102 của Djokovic tại Roland Garros, tiếp tục nối dài chuỗi bất bại ở vòng một lên con số 22 năm liên tiếp ở giải đấu tại Pháp.

Dù không có nhiều trận đấu trên sân đất nện mùa này, Nole vẫn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Khả năng điều bóng, phòng ngự phản công và sự lì lợm trong các loạt rally dài vẫn là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ của Nole tại Paris.

Bên kia lưới, Royer vừa giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros khi đánh bại Hugo Dellien khá dễ dàng sau 3 set. Tay vợt người Pháp chơi đầy hưng phấn trước khán giả nhà và chỉ mất 8 game cả trận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chiến thắng thứ hai của Royer trên ATP Tour mùa này, cho thấy sự thiếu ổn định của tay vợt 24 tuổi.

Điểm mạnh của Royer nằm ở tinh thần chiến đấu và khả năng di chuyển khá tốt trên sân đất nện. Dẫu vậy, việc phải đối đầu "The Djoker" trong trận đấu 5 set ở sân khấu Grand Slam lớn nhất sự nghiệp rõ ràng là thử thách cực đại với tay vợt chủ nhà.

Nếu cải thiện được nhịp độ giao bóng và hạn chế những game khởi đầu chậm như trận gặp Perricard, Djokovic nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Royer có thể tạo ra vài thời điểm bùng nổ nhờ sự cổ vũ từ khán giả Pháp, nhưng khoảng cách đẳng cấp giữa hai tay vợt vẫn là quá lớn.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng 3-0.

Tomas Machac - Alexander Zverev: Khoảng 1h15, 28/5 (vòng 2 đơn nam Roland Garros)

Zverev sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp bằng màn so tài với Machac tại vòng hai Roland Garros 2026. Đây được dự báo là thử thách không hề dễ dàng cho hạt giống số 3 người Đức.

Zverev phải cảnh giác trước tài năng của tay vợt CH Séc

Machac vừa có chiến thắng thuyết phục trước Zizou Bergs sau 3 set để lần thứ hai vào vòng hai Roland Garros. Tay vợt CH Séc sở hữu lối đánh tốc độ, khả năng phản công khá khó chịu và từng đánh bại nhiều đối thủ top 10 trong sự nghiệp. Trên mặt sân đất nện mùa này, Machac cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với khả năng giao bóng ổn định và những cú đánh cuối sân đầy biến hóa.

Trong khi đó, Zverev khởi đầu chiến dịch Roland Garros bằng chiến thắng khá nhàn trước Benjamin Bonzi. Tay vợt người Đức chỉ mất hơn 2 giờ để khép lại trận đấu và gần như không gặp nhiều áp lực trong các game giao bóng. Phong độ trên sân đất nện của Zverev mùa này vẫn rất ổn định, dù anh chưa thể giành danh hiệu lớn nào.

Đáng chú ý, Zverev từng đánh bại Machac tại Olympic Paris 2024 và vẫn được đánh giá cao hơn nhờ bản lĩnh ở các trận đấu 5 set cùng kinh nghiệm chinh chiến Grand Slam. Dẫu vậy, Machac đủ khả năng tạo ra thế trận giằng co nếu duy trì được cường độ thi đấu như vòng một.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-1.

Các trận đấu đáng chú ý khác Joao Fonseca chạm trán Dino Prizmic (19h30, 27/5): Đây là màn đại chiến "Next Gen" nảy lửa khi hai tay vợt chưa từng đối đầu nhau ở cấp độ ATP Tour. Prizmic là cựu vô địch giải trẻ Roland Garros, sở hữu bộ kỹ năng di chuyển và đánh đất nện vô cùng chuẩn mực, chắc chắn. Phía bên kia, Fonseca có lối chơi tấn công bùng nổ với vũ khí là những cú thuận tay sấm sét, hứa hẹn tạo nên màn đôi công thể lực kéo dài. James Duckworth đối đầu Rafael Jodar (19h, 27/5): Cuộc chiến chứng kiến sự tương phản thế hệ sâu sắc giữa hai tay vợt chưa từng gặp nhau trong lịch sử. "Hiện tượng" 19 tuổi Jodar đang có phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện sở trường cùng tâm lý hưng phấn sau trận thắng áp đảo ở vòng 1. Ngược lại, lão tướng 34 tuổi Duckworth vốn có sở trường sân cứng và lép vế hoàn toàn về bộ kỹ năng đất nện, khiến Jodar nắm chắc tấm vé đi tiếp.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 27/5