Crystal Palace vô địch Europa Conference League: Niềm vui vỡ òa, bật tung cảm xúc

Trận chung kết Conference League 2025/26 giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano đã diễn ra cực kỳ chặt chẽ và hiệp một không có bàn thắng

Phải tới đầu hiệp hai, Crystal Palace mới tìm được bàn thắng do công của Mateta

Sau đó, Crystal Palace đã nỗ lực bảo toàn tỉ số và giành chiến thắng 1-0 trước Rayo Vallecano

Ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Crystal Palace tràn vào sân cùng nhau ăn mừng

Họ đã có mùa giải rất thành công sau khi bị giáng xuống từ Europa League

Oliver Glasner, "kiến trúc sư trưởng" cho chiến thắng của Crystal Palace

Một cặp đôi CĐV của Crystal Palace không ngần ngại trao cho nhau nụ hôn nồng thắm

Rất nhiều CĐV Crystal Palace không thể tới Đức xem trực tiếp đã cùng nhau thưởng thức và ăn mừng tại London

Các cầu thủ Rayo Vallecano nhận giải nhì và được Crystal Palace lập hàng rào danh dự khi lên nhận giải

HLV Iñigo Pérez (38 tuổi) đã rất xuất sắc nhưng như vậy là chưa đủ

Xin chúc mừng Crystal Palace khi họ đã trở thành tân vương của Conference League

Đội bóng tới từ London sẽ được thi đấu ở Europa League trong mùa giải sau