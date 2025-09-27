Nóng nhất thể thao sáng 27/9: "Sharapova mới" bị ảo tưởng sau 2 danh hiệu WTA 1000

"Sharapova mới" nói bản thân "ảo tưởng" sau 2 danh hiệu WTA 1000

Vào đầu năm nay, Mirra Andreeva có màn trình diễn xuất sắc khi giành 2 danh hiệu WTA 1000 liên tiếp, cụ thể ở Dubai và Indian Wells. Điều đó giúp cô lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng quần vợt nữ. Có nhiều người kỳ vọng "Sharapova mới" chinh phục Grand Slam trong năm 2025, nhưng điều đó không thành sự thật.

Gần đây, chính Mirra Andreeva tiết lộ cô đặt ra những mục tiêu phi thực tế sau khi đoạt 2 danh hiệu kể trên: "Tôi đang cố gắng tập trung vào việc tận hưởng trận đấu hơn. Sau khi giành được hai danh hiệu đó, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực và có những kỳ vọng không thực tế. Tôi đang nỗ lực để giữ tâm lý tích cực, có tư duy tốt và chỉ cố gắng tận hưởng trận đấu, làm những gì tôi muốn trên sân mà không suy nghĩ quá nhiều.

Mirra Andreeva từng gặp áp lực khi mọi người kỳ vọng vào cô quá nhiều

Sau khi giành hai danh hiệu WTA 1000 liên tiếp, tôi cảm thấy như mọi người mong đợi tôi sẽ thắng mọi giải đấu tôi tham gia, điều mà tất cả chúng ta đều biết là không thể. Nhưng tôi nghĩ đó là trải nghiệm mà tôi cần trải qua. Bạn phải đối mặt với điều đó, rút ra những điều tích cực, cố gắng cải thiện và học hỏi từ sai lầm".

Federer gửi thông điệp tới đội châu Âu ở Ryder Cup

Giải golf Ryder Cup là sân chơi danh giá, góp mặt 2 đội đáng chú ý là đội châu Âu và đội Mỹ. Huyền thoại làng tennis Federer đã bày tỏ sự ủng hộ với đội châu Âu: "Xin chào mọi người từ sân golf tại Mallorca. Đội châu Âu, chúng tôi chúc các bạn đạt được mọi điều tốt đẹp nhất tại Ryder Cup. Chúng tôi đang theo dõi các bạn sát sao".

Coco Gauff mơ vô địch China Open

Coco Gauff đã đánh bại Kamilla Rakhimova ở China Open 2025 sau 2 set đấu với tỷ số 6-4, 6-0. Chiến thắng này giúp cô thêm phần tự tin trong hành trình bảo vệ ngôi hậu ở giải đấu này:

"Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại China Open. Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời tại đây vào năm ngoái. Hy vọng tôi sẽ tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa".

Anthony Joshua bị kiểm tra doping khi đi ăn ở nhà hàng sang trọng

Anthony Joshua chưa thi đấu trở lại kể từ thất bại knock-out trước Daniel Dubois vào tháng 9/2024. Trong lúc Joshua ăn tối với người làm quảng bá thể thao Eddie Hearn ở Dubai, anh bị Cơ quan phòng chống doping Vương quốc Anh (UKAD) kiểm tra doping.

Phía UKAD làm đúng quy định, khi có quyền kiểm tra các vận động viên bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các võ sĩ phải cung cấp thông tin về nơi ở trước đó và việc không tuân thủ có thể dẫn đến án treo găng.