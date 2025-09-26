Alcaraz bị đồn "né" Sinner ở China Open, số 1 thế giới phản ứng mạnh mẽ

🎾 Alcaraz đáp trả câu hỏi "kém duyên"

Trong khi làng banh nỉ vẫn âm ỉ dư âm từ cuộc chạm trán nảy lửa tại US Open 2025, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Một câu hỏi có phần "kém duyên" từ mạng xã hội được đặt ra cho Alcaraz trước khi tham dự Japan Open, liệu việc Sinner không góp mặt ở Tokyo có phải là sự “giải tỏa” cho anh?

Alcaraz (bên phải) lập tức phản pháo, khẳng định luôn muốn chạm trán đối thủ lớn nhất là Sinner (bên trái)

Phản ứng của tay vợt số 1 thế giới, Alcaraz khiến nhiều người hâm mộ gật gù: “Thực lòng mà nói thì không. Tôi thích được đấu với cậu ấy (Sinner). Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, tôi đều cảm thấy mình được nâng tầm, đó là điều tôi rất yêu thích”.

Đồng tình với ý kiến của "Carlitos", một fan viết: “Alcaraz đã thắng Sinner 7 trong 8 lần gần nhất, tại sao lại phải sợ”?

Thực tế, Alcaraz đang dẫn 4-1 trong các lần gặp Sinner năm 2025. Chiến thắng mới nhất tại US Open, nơi anh hạ gục tay vợt Ý 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Thế nên, việc đặt vấn đề rằng anh “né” Sinner bằng cách chọn thi đấu ở Tokyo (Japane Open) thay vì Bắc Kinh (China Open) rõ ràng không có cơ sở.

Alcaraz đến Nhật Bản với mục tiêu không gì khác ngoài việc khắc tên mình vào danh sách vô địch Japan Open, nơi trước đó các huyền thoại Federer, Nadal, Murray và Djokovic đều từng đăng quang.

🌍 Sinner: “Alcaraz xứng đáng với vị trí số 1”

Trong khi đó, Jannik Sinner thi đấu ở China Open, giải đấu đầu tiên kể từ thất bại ở US Open. Trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh, Sinner tỏ ra rất chừng mực khi nói về việc mất ngôi số 1 vào tay Alcaraz.

“Carlos xứng đáng ở đó (vị trí số 1). Cậu ấy chơi nhiều giải hơn và duy trì phong độ rất cao. Mùa giải của chúng tôi khác nhau, nhưng dù sao thì cả hai đều đã chia nhau tám Grand Slam gần nhất", tay vợt Ý cho biết.

Sinner cũng khẳng định việc mất số 1 không khiến anh gặp áp lực. Trước mắt, anh còn nguyên cơ hội tại China Open, hai Masters 1000 (Thượng Hải, Paris), ATP Finals ở Turin và cả Davis Cup.

⏳ Cuộc đua số 1 cuối năm: Alcaraz chiếm ưu thế

Trên BXH ATP, Alcaraz đang hơn Sinner 760 điểm. Lợi thế lớn cho tay vợt Tây Ban Nha là anh ít điểm phải bảo vệ ở cuối mùa, trong khi Sinner phải giữ thành tích của năm trước ở nhiều giải lớn.

Muốn lật ngược thế cờ, Sinner cần ít nhất một chức vô địch Masters 1000 hoặc ATP Finals, đồng thời phải đi sâu hơn Alcaraz ở các giải họ cùng góp mặt. Đây rõ ràng là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Alcaraz thì vẫn giữ quan điểm điềm tĩnh: “Rất khó để không nghĩ về ngôi số 1, nhưng nếu quá bận tâm thì sẽ tạo thêm áp lực. Tôi chỉ muốn ra sân, đạt mục tiêu và tận hưởng từng trận đấu”.

Việc Alcaraz và Sinner chọn hai sân chơi khác nhau trong tuần này như tạo ra “cuộc đua song mã” đến ngôi số 1 cuối năm. Dù đang nắm lợi thế, Alcaraz chắc chắn hiểu rằng Sinner luôn là đối thủ đủ sức tạo nên bất ngờ ở những thời khắc quyết định.

Ở vòng đầu tiên, cả Sinner và Alcaraz đều có khởi đầu thuận lợi. Alcaraz đánh bại Baez 6-4, 6-2 ở vòng 1 Japan Open. Trong khi đó Sinner nhẹ nhành vượt qua Cilic 6-2, 6-2 ở trận khai màn China Open.