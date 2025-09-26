Tennis đỉnh cao ở châu Á: Sao gốc Việt gặp "hàng cứng", Fritz cẩn thận cú sốc

⚔️ Nuno Borges - Taylor Fritz: Khoảng 14h, 26/9 (vòng 2, đơn nam Japan Open)

Trận đấu vòng 2 ATP 500, Japan Open 2025 giữa Nuno Borges (hạng 51 ATP) và Taylor Fritz (hạng 5 ATP) là cuộc so tài giữa tay vợt đang thăng tiến và ngôi sao thua nhiều hơn thắng mùa giải này (Borges thắng 25, thua 26 kể từ đầu năm). Fritz đang có phong độ rất tốt với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có những chiến thắng quan trọng ở Laver Cup và Davis Cup.

Fritz phải chơi cẩn trọng trước đối thủ Bồ Đào Nha

Anh từng đánh bại Borges trận đối đầu duy nhất hồi đầu 2024 và được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhờ sức mạnh, kinh nghiệm và khả năng thi đấu ổn định trên sân cứng.

Borges tuy phong độ chưa ổn định khi thua nhiều trận gần đây, nhưng anh là tay vợt chơi tốt trên mặt sân cứng và vừa vượt qua vòng 1 Tokyo sau khi đánh bại Yosuke Watanuki. Borges có thể gây khó khăn cho Fritz bằng kỹ thuật và sự kiên cường, khả năng giành được ít nhất một set là hoàn toàn có thể.

🎯 Dự đoán trận đấu. Dù thế, các chuyên gia dự đoán Fritz sẽ kiểm soát thế trận, tận dụng điểm mạnh để giành chiến thắng chung cuộc sau 3 set.

⚔️ Learner Tien - Francisco Cerundolo: Khoảng 11h30, 26/9 (vòng 1, đơn nam China Open)

Trận đấu vòng 1, ATP 500 China Open giữa Learner Tien (Mỹ, hạng 52 ATP) và Francisco Cerundolo (Argentina, hạng 21 ATP) hứa hẹn sẽ là cuộc so tài cân bằng và hấp dẫn trên sân cứng.

Tien hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho đối thủ hơn 31 bậc ATP

Cerundolo đang giữ thứ hạng cao hơn, có phong độ ổn định với tỉ lệ thắng khoảng 61% trong năm qua và sở trường mặt sân đất nện, nhưng anh cũng có khả năng thích nghi tốt trên sân cứng. Ở chiều ngược lại, tay vợt gốc Việt Nam, Tien dù đứng thấp hơn, lại có tỷ lệ thắng khá tốt trên mặt sân cứng (khoảng 75%) cùng phong độ dần cải thiện khi thắng 2/3 trận gần nhất.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt đối đầu, các chuyên gia dự đoán trận đấu sẽ diễn ra quyết liệt. Cerundolo được đánh giá nhỉnh hơn với khoảng 51-52% cơ hội chiến thắng nhờ kinh nghiệm và thứ hạng cao hơn. Tuy nhiên, Tien có thể gây khó khăn với kỹ thuật vững vàng và sự tự tin trên sân cứng.

🎯 Dự đoán kết quả. Trận đấu có thể kéo dài 3 set, Cerundolo nhiều khả năng sẽ tận dụng được các cơ hội quan trọng để giành chiến thắng chung cuộc.

⚔️ Lorenzo Sonego - Alexander Zverev: Khoảng 19h30, 26/9 (vòng 1, đơn nam China Open)

Trận đấu chênh lệch đẳng cấp tại vòng 1 China Open, Lorenzo Sonego (Italia, hạng 44 ATP) sẽ phải đối đầu Alexander Zverev (Đức, hạng 3 ATP). Zverev đang áp đảo hoàn toàn trong đối đầu trực tiếp với 5 trận toàn thắng trước Sonego, gần nhất là chiến thắng 2-1 tại Halle Open 2025.

Zverev quá mạnh trước đối thủ người Ý

Dù Sonego là tay vợt giàu kinh nghiệm và có kỹ thuật khá đa dạng, phong độ của anh trong những trận gần đây không thật sự ổn định. Ngược lại, Zverev đang được xem là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới với sức mạnh, tốc độ và sự ổn định cao trên mặt sân cứng.

🎯 Dự đoán kết quả. Zverev sẽ dễ dàng kiểm soát trận đấu, giành chiến thắng sau 2 hoặc 3 set.