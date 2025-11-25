Người đẹp Vòng Phối Phối gây ấn tượng, cùng dàn mỹ nhân tung hoành giải pickleball

Nội dung đôi nam nữ KOL trong khuôn khổ giải pickleball Champion 2025 diễn ra ngày 23/11 mới đây tại Đồng Nai thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nội dung này quy tụ 34 cặp đấu gồm những người nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, người mẫu cùng đông đảo các hot girl, người đẹp tranh tài.

Dù là nội dung thi đấu của người nổi tiếng và các KOL, giải đã chứng kiến rất nhiều cặp đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao khi các mỹ nhân làng pickleball thể hiện trình độ đáng nể. Điều này đã khiến nhiều trận đấu có kết quả bất ngờ và kịch tính.

Với nền tảng thể lực và khéo léo nhờ nhiều năm tập yoga, Vòng Phối Phối chinh phục khán giả bằng lối đánh máu lửa, mạnh mẽ và giàu năng lượng.

Thi đấu cùng diễn viên Đoàn Minh Tài, mỹ nhân này tỏ ra không hề thua kém trình độ so với nam đồng đội. Thậm chí có nhiều tình huống, Phối Phối mới là người tung cú đánh quyết định mang về điểm số cho đội nhà.

Đáng tiếc mặc dù giành được 2 chiến và 1 trận thua, cô và đồng đội đã bị loại đầy tiếc nuối khi để thua hiệu số phụ so với 2 đội xếp phía trên trong bảng.

Người đẹp cho biết cô đã tập luyện và thi đấu pickleball được khoảng 9 tháng. Phối Phối bật mí cô là người có duyên với hạng 3 khi đến nay, cô có đến 8 lần giành hạng 3 ở các giải đấu mà mình tham gia và duy nhất 1 lần vô địch. Người đẹp cho biết hiện tại, cô duy trì tập luyện khoảng 3-4 buổi trong tuần.

Đã từng có nhiều năm chơi cầu lông, hot girl Cao Quyên gây ấn tượng với lối di chuyển tốc độ, những màn bay người đập bóng cực kỳ uy lực. Người đẹp góp công không nhỏ giúp đội nhà giành hạng 3 chung cuộc.

Xuất sắc nhất ở nội dung này chính là Lê Nhàn. Mỹ nhân từng giành hạng 3 giải đua xe ô tô thể thao tốc độ ở Thái Lan gây trầm trồ với kỹ thuật, phản xạ đáng nể.

Thi đấu ăn ý cùng người đồng đội Vũ Dư, Lê Nhàn vượt qua nhiều cặp đấu mạnh, trước khi thắng áp đảo 15-5 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Vừa mới vô địch một giải đấu phong trào chỉ trước đó 1 ngày, Kiều Trinh được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu tại giải đấu này. Tuy nhiên, sau khi toàn thắng 4 trận tại vòng bảng, đội của cô dừng bước ở vòng knock-out khi thua ngược 10-11 dù đã dẫn trước 9-5.

Người mẫu Hoài Phương với nhan sắc nổi bật. Cô cho biết bản thân đã có một năm gắn bó với pickleball. Dù trước đó đã từng chơi khá nhiều môn thể thao như võ thuật, yoga, bơi hay gym, Hoài Phương cảm thấy pickleball là môn hợp với bản thân mình nhất.

“Tôi có thể chơi pickleball mỗi ngày mà không thấy chán. Tô thấy Pickleball có thể kết hợp được nhiều môn thể thao khác lại và phù hợp với thể trạng của người Việt Nam”, Hoài Phương chia sẻ.

Người mẫu Thiên Trang cho biết đây là giải đấu đầu tiên cô tham gia tranh tài sau 6 tháng tiếp xúc với pickleball. Tuy chưa tiến sâu ở giải, người đẹp cho biết bản thân đã rút ra được khá nhiều bài học bổ ích và tin chắc bản thân sẽ có được sự tiến bộ nhiều hơn trong thời gian tới.

Đông đảo người đẹp góp mặt tại giải đấu