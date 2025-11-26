HLV futsal Diego Giustozzi: 'Mỗi trận đấu tại SEA Games 33 đều là chung kết'

Nhà cầm quân người Argentina cho biết đợt hội quân lần này mang ý nghĩa đặc biệt: vừa phục vụ tham vọng săn vàng SEA Games 33, vừa là bước đệm cho VCK futsal châu Á 2026. Với lực lượng đang trẻ hoá mạnh mẽ, ông coi sân chơi SEA Games là cơ hội vàng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng tầm bản lĩnh và bản năng thi đấu.

“Chúng tôi có hai mục tiêu: SEA Games 33 và xa hơn là VCK futsal châu Á 2026. Tôi có niềm tin rằng thế hệ trẻ này hoàn toàn có thể hướng tới kỳ World Cup tiếp theo", HLV Giustozzi chia sẻ.

Dù không thể tìm kiếm trận giao hữu quốc tế nào trước giải, ông thừa nhận khó khăn nhưng không xem đó là rào cản. Đội tuyển đã thay đổi toàn diện kể từ khi ông tiếp quản, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận trước các đối thủ yếu hơn. Thành tích tại vòng loại châu Á vừa qua là minh chứng rõ rệt futsal Việt Nam đang tiệm cận trình độ top đầu châu lục như Thái Lan, Iran và Nhật Bản.

Về lực lượng, HLV Giustozzi tỏ ra hài lòng với 17 cái tên được triệu tập, những người phù hợp nhất với triết lý và lối chơi mà ông đang xây dựng. “Giai đoạn thử nghiệm đã kết thúc. Giờ là lúc lựa chọn những người sẵn sàng cho cuộc chiến. Việc chốt 14 cầu thủ dự SEA Games 33 thực sự khiến tôi đau đầu", ông nói.

Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam phải đá 4 trận trong 4 ngày. Mật độ dày đặc khiến từng trận đều mang tính sống còn. “Với thể thức vòng tròn một lượt, mỗi trận là một trận chung kết. Trận mở màn gặp Malaysia thậm chí quan trọng nhất, họ đang tiến bộ rất nhanh và bám sát chúng ta. Toàn đội phải tập trung tối đa", HLV Giustozzi nhấn mạnh.

Không né tránh áp lực phải tranh HCV, chiến lược gia 47 tuổi coi đó là động lực để futsal Việt Nam hướng đến cột mốc lịch sử. “Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, áp lực luôn tồn tại. Nhưng đây là cơ hội để futsal Việt Nam giành danh hiệu lớn đầu tiên. Chúng ta từng chơi ngang ngửa Thái Lan, Indonesia, vậy thì không có lý do gì để không đặt mục tiêu cao nhất".

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào SEA Games 33 với khát vọng cạnh tranh sòng phẳng, hướng đến nhóm hai đội mạnh nhất và xa hơn là giấc mơ lần đầu bước lên bục cao nhất khu vực.