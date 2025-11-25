Trực tiếp bóng đá Chelsea - Barcelona: Trở lại "tử địa" (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 26/11 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Barcelona Barcelona Điểm Sanchez James Adarabioyo Chalobah Cucurella Caicedo Fernandez Neto Pedro Garnacho Delap Điểm J. Garcia Kounde E. Garcia Cubarsi Balde Casado De Jong Yamal Lopez Torres Lewandowski Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Pedro, Garnacho, Delap J. Garcia, Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde, Casado, De Jong, Yamal, Lopez, Torres, Lewandowski

Trở lại "tử địa"

Stamford Bridge đơn giản là một nơi Barcelona không thích đến trong gần 20 năm qua. Chiến thắng cuối cùng của Barca tại đây là vào tháng 2/2006 khi họ vẫn còn có cả Ronaldinho, Samuel Eto'o và Lionel Messi trong đội hình. Từ đó đến nay đã chứng kiến Barca 2 lần hòa và 5 lần thất bại ở Stamford Bridge.

Những kỷ niệm đẹp

Nhưng với cá nhân các cầu thủ Barca và thậm chí cả HLV Hansi Flick, Stamford Bridge là nơi họ đã từng giành những chiến thắng quan trọng, thậm chí tỏa sáng rực rỡ. Bayern Munich của Flick và Lewandowski đã loại Chelsea ở vòng 1/8 Champions League mùa 2019/20, mùa giải họ đoạt cú ăn ba, trong khi Rashford đã ghi 6 bàn vào lưới Chelsea khi còn đá cho MU.

Raphinha cũng đã từng ghi bàn vào lưới Chelsea, nhưng anh đã không thắng được Chelsea khi còn đá cho Leeds. Ferran Torres 3 lần đối đầu Chelsea trong màu áo Man City nhưng không ghi được bàn nào.