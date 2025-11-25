Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Barcelona: Trở lại "tử địa" (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Barcelona Cup C1 - Champions League 2025/26

(3h, 26/11, vòng bảng Champions League) Stamford Bridge là đất dữ cho Barcelona trong 19 năm qua khi không một lần họ thắng, thậm chí thua tới 5 trận.

  

C1 - Champions League | 3h, 26/11 | Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Barcelona: Trở lại "tử địa" (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Barcelona: Trở lại "tử địa" (Cúp C1) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Barcelona: Trở lại "tử địa" (Cúp C1) - 1
Sanchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Pedro, Garnacho, Delap
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Barcelona: Trở lại "tử địa" (Cúp C1) - 1
J. Garcia, Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde, Casado, De Jong, Yamal, Lopez, Torres, Lewandowski

Trở lại "tử địa"

Stamford Bridge đơn giản là một nơi Barcelona không thích đến trong gần 20 năm qua. Chiến thắng cuối cùng của Barca tại đây là vào tháng 2/2006 khi họ vẫn còn có cả Ronaldinho, Samuel Eto'o và Lionel Messi trong đội hình. Từ đó đến nay đã chứng kiến Barca 2 lần hòa và 5 lần thất bại ở Stamford Bridge.

Những kỷ niệm đẹp

Nhưng với cá nhân các cầu thủ Barca và thậm chí cả HLV Hansi Flick, Stamford Bridge là nơi họ đã từng giành những chiến thắng quan trọng, thậm chí tỏa sáng rực rỡ. Bayern Munich của Flick và Lewandowski đã loại Chelsea ở vòng 1/8 Champions League mùa 2019/20, mùa giải họ đoạt cú ăn ba, trong khi Rashford đã ghi 6 bàn vào lưới Chelsea khi còn đá cho MU.

Raphinha cũng đã từng ghi bàn vào lưới Chelsea, nhưng anh đã không thắng được Chelsea khi còn đá cho Leeds. Ferran Torres 3 lần đối đầu Chelsea trong màu áo Man City nhưng không ghi được bàn nào.

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

25/11/2025 17:55 PM (GMT+7)
