Trực tiếp bóng đá Chelsea - Barcelona: Trở lại "tử địa" (Cúp C1)
(3h, 26/11, vòng bảng Champions League) Stamford Bridge là đất dữ cho Barcelona trong 19 năm qua khi không một lần họ thắng, thậm chí thua tới 5 trận.
C1 - Champions League | 3h, 26/11 | Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
James
Adarabioyo
Chalobah
Cucurella
Caicedo
Fernandez
Neto
Pedro
Garnacho
Delap
Điểm
J. Garcia
Kounde
E. Garcia
Cubarsi
Balde
Casado
De Jong
Yamal
Lopez
Torres
Lewandowski
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trở lại "tử địa"
Stamford Bridge đơn giản là một nơi Barcelona không thích đến trong gần 20 năm qua. Chiến thắng cuối cùng của Barca tại đây là vào tháng 2/2006 khi họ vẫn còn có cả Ronaldinho, Samuel Eto'o và Lionel Messi trong đội hình. Từ đó đến nay đã chứng kiến Barca 2 lần hòa và 5 lần thất bại ở Stamford Bridge.
Những kỷ niệm đẹp
Nhưng với cá nhân các cầu thủ Barca và thậm chí cả HLV Hansi Flick, Stamford Bridge là nơi họ đã từng giành những chiến thắng quan trọng, thậm chí tỏa sáng rực rỡ. Bayern Munich của Flick và Lewandowski đã loại Chelsea ở vòng 1/8 Champions League mùa 2019/20, mùa giải họ đoạt cú ăn ba, trong khi Rashford đã ghi 6 bàn vào lưới Chelsea khi còn đá cho MU.
Raphinha cũng đã từng ghi bàn vào lưới Chelsea, nhưng anh đã không thắng được Chelsea khi còn đá cho Leeds. Ferran Torres 3 lần đối đầu Chelsea trong màu áo Man City nhưng không ghi được bàn nào.
(3h, 26/11, lượt 5 vòng bảng) Chelsea đang rất khó đoán ở thời điểm hiện tại và Barcelona có lý do để cẩn trọng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/11/2025 17:55 PM (GMT+7)